Бабаев о 350 сухих матчах Акинфеева: «Он остается вратарем номер один в России. Доказал это уже давным-давно»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Роман Бабаев Футбол

Роман Бабаев считает Игоря Акинфеева лучшим вратарем России.

— У Акинфеева — 350-й сухой матч за ЦСКА. Этим матчем лишний раз доказал, что он лучший вратарь России?

— Мне кажется, он это доказал уже давным-давно. Сейчас на эту тему шутят, даже мы с Игорем. Во всех его рекордах путаемся!

Игоря можно поздравить с очередным сухарем — заслуженным, кстати. Победа может показаться легкой, но «Краснодар» тоже имел моменты, и в паре эпизодов Игорь продемонстрировал все свое мастерство.

Не хочется лишних громких фраз по поводу Акинфеева, мы все и так все знаем — но он в очередной раз показал: несмотря ни на возраст, ни на какие-то домыслы, он, безусловно, остается номером один, – сказал гендиректор ЦСКА.

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5 комментариев

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Анатолий
Как вратарь в истории России (не СССР) он действительно номер один и легенда на все времена. Но сейчас, конечно, лучшие годы позади.
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Johny111
Очень жаль что всё таки не попробовал себя в Европе. Было бы очень интересно
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Арсений Элин
Так то да,игорь брал не столько талантом и физическими данными,сколько упорством, спокойствием и работоспособностью!
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White Bone
А какой рекорд был у Акинфеева в ЛЧ?
0
-3
-3
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Женька Овомоела
- алло, акинфеев - вратарь номер один в России!
- кто это?
- все, мне пора.
- но ты же сам позвонил!
-…
+1
-2
-1
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