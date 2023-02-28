Бабаев о 350 сухих матчах Акинфеева: «Он остается вратарем номер один в России. Доказал это уже давным-давно»

считает лучшим вратарем России.

— У Акинфеева — 350-й сухой матч за . Этим матчем лишний раз доказал, что он лучший вратарь России?

— Мне кажется, он это доказал уже давным-давно. Сейчас на эту тему шутят, даже мы с Игорем. Во всех его рекордах путаемся!

Игоря можно поздравить с очередным сухарем — заслуженным, кстати. Победа может показаться легкой, но «Краснодар» тоже имел моменты, и в паре эпизодов Игорь продемонстрировал все свое мастерство.

Не хочется лишних громких фраз по поводу Акинфеева, мы все и так все знаем — но он в очередной раз показал: несмотря ни на возраст, ни на какие-то домыслы, он, безусловно, остается номером один, – сказал гендиректор ЦСКА.