Процедура получения Fan ID в Москве упростилась благодаря гендиректору ЦСКА Бабаеву («СЭ»)

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев способствовал упрощению процедуры получения Fan ID в Москве.

«Благодаря работе функционера, который взаимодействовал с госструктурами, оформить паспорт болельщика можно будет не в восьми флагманских центрах, а в любом.

В ближайшее время планируется, что поход в МФЦ будет исключен – процесс станет полностью электронным», – сообщает « ».

Fan ID на матчах Мир РПЛ в первой части сезона тестировали в пяти городах – Екатеринбурге, Сочи, Ростове, Самаре и Нижнем Новгороде.

С весны паспорт болельщика будет обязательным для посещения матчей .

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!