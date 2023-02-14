Процедура получения Fan ID в Москве упростилась благодаря гендиректору ЦСКА Бабаеву («СЭ»)
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев способствовал упрощению процедуры получения Fan ID в Москве.
«Благодаря работе функционера, который взаимодействовал с госструктурами, оформить паспорт болельщика можно будет не в восьми флагманских центрах, а в любом.
В ближайшее время планируется, что поход в МФЦ будет исключен – процесс станет полностью электронным», – сообщает «Спорт-Экспресс».
Fan ID на матчах Мир РПЛ в первой части сезона тестировали в пяти городах – Екатеринбурге, Сочи, Ростове, Самаре и Нижнем Новгороде.
С весны паспорт болельщика будет обязательным для посещения матчей РПЛ.
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