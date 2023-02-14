Процедура получения Fan ID в Москве упростилась благодаря гендиректору ЦСКА Бабаеву («СЭ»)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Роман Бабаев Спорт-Экспресс Fan ID Футбол

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев способствовал упрощению процедуры получения Fan ID в Москве.

«Благодаря работе функционера, который взаимодействовал с госструктурами, оформить паспорт болельщика можно будет не в восьми флагманских центрах, а в любом.

В ближайшее время планируется, что поход в МФЦ будет исключен – процесс станет полностью электронным», – сообщает «Спорт-Экспресс». 

Fan ID на матчах Мир РПЛ в первой части сезона тестировали в пяти городах – Екатеринбурге, Сочи, Ростове, Самаре и Нижнем Новгороде.

С весны паспорт болельщика будет обязательным для посещения матчей РПЛ.

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21 комментарий

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Zugvogels
Ответ Kyancey
Бойкот до полный отмены! Без компромиссов!
Простите, а почему болельщики протестуют против оформления Fan ID?
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Max Zhomkov
каждому кто оформит карту фото с бабаевым что ли?))
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velvetdust2008
Ответ MishaFCZ
Домой по паспорту не ходят.
Домой и за деньги как бы тоже не ходят. С чего ты взял, что это твой дом? Театр - тоже твой дом?
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Roman Rusakov
Ответ Kyancey
Комментарий удален модератором
получается что они тебя и прогнули,раз будешь сидеть дома, ёпт 😁
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Aleksey Yashin
Не поверю, пока не увижу фото с Бабаевым
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LynxDP71
Ответ Kyancey
Комментарий удален модератором
Сами говорили о неверном сравнение загранпаспорта и fan id и тут же сами сравниваете fan Id и «резиновые изделия». Смешно. В голове такая каша видимо)
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fisher40
Хорошая попытка, Рома. Но электронное оформление - это угроза безопасности! надо сделать обязательным приход в ментуру, сдачу пальчиков и ДНК. (сарказм)
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LynxDP71
Ответ Kyancey
Комментарий удален модератором
Типичные комментарии про «15 рублей». Ну расскажите тогда чем именно Вас так ущемляет этот «fan id»?
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Sava_
Домой по билету не ходят.
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Gonzo754
Не дождётесь
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Kyancey
Ответ Roman Rusakov
Дело сугубо личное конечно!но верить в то,что его отменят наивно!и не ходить на футбол любимой команды из-за них теперь?
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Roman Rusakov
Ответ Kyancey
Значит, перманентный бойкот, всё просто. В жизни есть большие развлечения, чем лига приколов. Ну или на крайняк диван ID оформлю )))
Дело сугубо личное конечно!но верить в то,что его отменят наивно!и не ходить на футбол любимой команды из-за них теперь?
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Kyancey
Ответ LynxDP71
Загранпаспорт тоже бойкотируете? Или полюс медицинский? А может быть страховку водительскую с правами? Что везде ваши все данные есть уже давно вас не инетересует, а вот «fan ID» прям вторгается в вашу свободу.
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Kyancey
Ответ Roman Rusakov
Ребята,очнитесь!никто его уже не отменит!!!
Значит, перманентный бойкот, всё просто. В жизни есть большие развлечения, чем лига приколов. Ну или на крайняк диван ID оформлю )))
+6
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LynxDP71
Ответ Kyancey
Бойкот до полный отмены! Без компромиссов!
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Roman Rusakov
Ответ Kyancey
Бойкот до полный отмены! Без компромиссов!
Ребята,очнитесь!никто его уже не отменит!!!
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-9
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persk
На матчи "Урала" бесплатными билетами заманивают, как могут. Лишь бы оформили фануйди. Никогда и ни за что
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Vlad Emelin
Не поверю пока не будет фото с Бабаевым
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Алар
Благодетель))
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gamper333
Лучше благодаря ему этот паспорт отменили
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Яков Фридман
С паршивой овцы хоть шерсти клок (с).
+3
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Kyancey
Бойкот до полный отмены! Без компромиссов!
+17
-4
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MishaFCZ
Домой по паспорту не ходят.
+18
-3
+15
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