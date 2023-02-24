Федотов считает, что Акинфеев может провести 400 сухих матчей: «Всего два сезончика. Не проблема при его профессиональном отношении к себе»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о 350 сухих матчах Игоря Акинфеева.
– В раздевалке вы поздравили Акинфеева. Ему реально дойти до 400 «сухарей»?
– Почему нереально? Всего два сезончика. Вообще, думаю, не проблема при его профессиональном отношении к себе.
– Что с Агаповым?
– Медицинский штаб пообещал, что в ближайшие дни [вернется], послезавтра восстановительная, и в следующем цикле он уже примет участие в общей группе, – сказал Федотов.
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