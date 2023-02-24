Федотов считает, что Акинфеев может провести 400 сухих матчей: «Всего два сезончика. Не проблема при его профессиональном отношении к себе»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о 350 сухих матчах .

– В раздевалке вы поздравили Акинфеева. Ему реально дойти до 400 «сухарей»?

– Почему нереально? Всего два сезончика. Вообще, думаю, не проблема при его профессиональном отношении к себе.

– Что с ?

– Медицинский штаб пообещал, что в ближайшие дни [вернется], послезавтра восстановительная, и в следующем цикле он уже примет участие в общей группе, – сказал Федотов.