Федотов считает, что Акинфеев может провести 400 сухих матчей: «Всего два сезончика. Не проблема при его профессиональном отношении к себе»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Федотов Спорт-Экспресс Илья Агапов Футбол

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о 350 сухих матчах Игоря Акинфеева.

– В раздевалке вы поздравили Акинфеева. Ему реально дойти до 400 «сухарей»?

– Почему нереально? Всего два сезончика. Вообще, думаю, не проблема при его профессиональном отношении к себе.

– Что с Агаповым?

– Медицинский штаб пообещал, что в ближайшие дни [вернется], послезавтра восстановительная, и в следующем цикле он уже примет участие в общей группе, – сказал Федотов.

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8 комментариев

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Shuller18
Ответ Андрей Хенто
А все началось после невероятного матча ЦСКА с Арсеналом, где сыграли в ничью 0:0, там Игорь тащил неимоверно. Вот все смеются над рекордом, но ведь надо отметить еще тот факт, что Игорь провёл большое количество матчей в самом главном клубном турнире, а это весьма непросто.
Да там проклятье самое настоящее после этого было. Я после того, как данная серия закончилась, у себя в статусе отметил какое-то невероятное множество совпадений. Навскидку: серия началась с чемпионом Португалии Порту, закончилась на чемпионе Португалии Бенфике, началась с 0:2, закончилась 2:0, у Порту забивали свой Куарежма в первом тайме и латиноамериканец Лучо во втором, у ЦСКА свой Щенников в первом тайме и латиноамериканец Витиньо во втором, серия началась после выезда на Дальний Восток (тогда Луч-Энергия), закончилась после выезда на Дальний Восток (СКА-Хабаровск)...что-то еще было. Говорю же, мистика!
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NordM
Ответ Андрей Хенто
А все началось после невероятного матча ЦСКА с Арсеналом, где сыграли в ничью 0:0, там Игорь тащил неимоверно. Вот все смеются над рекордом, но ведь надо отметить еще тот факт, что Игорь провёл большое количество матчей в самом главном клубном турнире, а это весьма непросто.
смеются идиоты. кто из наших вратарей хотя бы сыграл столько матчей в ЛЧ
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Марк Грит
С такой обороной ему сезонов 10 для 50 сухарей играть, а там может присоединился перспективный Жирков и 3000 матчей откатал бы ещё.
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igls54
«Всего два сезончика попрыгать в рамке»
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Андрей Хенто
Ответ Kanan Jarrus
помним про вечный рекорд акинфейлова в лч)
А все началось после невероятного матча ЦСКА с Арсеналом, где сыграли в ничью 0:0, там Игорь тащил неимоверно. Вот все смеются над рекордом, но ведь надо отметить еще тот факт, что Игорь провёл большое количество матчей в самом главном клубном турнире, а это весьма непросто.
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Kanan Jarrus
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Борис Энгельгардт
в этом сезоне у него сколько сухарей, 5? получается придётся ещё лет 10 играть)
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Artem Piatkov
Это все конечно круто, но лучше бы эти сухари были бы в топ-5 Европы, а не РПЛ
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