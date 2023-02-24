Бабаев о 3:0 с «Краснодаром»: «Цели ЦСКА достижимы, если будем играть с такой самоотдачей»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Роман Бабаев Краснодар Футбол

Роман Бабаев оценил победу ЦСКА над «Краснодаром» (3:0) в Фонбет Кубке России.

Команды провели первый матч 1/4 финала.

«Команда, мне кажется, порадовала болельщиков. Показали яркий, интересный футбол. Что особенно было приятно, не останавливались, даже забив первый, второй и третий мячи. Могли забить еще, наверное. Если бы не Сафонов, счет был бы еще более крупным. Получился такой не февральский, на мой взгляд, футбол.

Далеко идущие выводы, наверное, делать преждевременно. Ставим задачу добиваться положительного результата в каждом матче и идти к целям поэтапно. Убежден: они достижимы, если команда будет играть с такой самоотдачей и таким желанием, если будет видно взаимопонимание, если будут находиться хорошие комбинации, — сказал гендиректор ЦСКА.

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3 комментария

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Виктор Литвинов
Судя по этому матчу ЦСКА играл с главным претендентом на вылет в фнл
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воробей джек
если
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леннорыч-абрамович
"Одна из целей - Золотой мяч Заболотному"
Добавил Бабаев
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