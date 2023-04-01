Коло-Муани хочет в «Баварию». Форварду «Айнтрахта» нравится в Бундеслиге, состав и амбиции мюнхенцев его впечатляют

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Как пишет Sport1.de, к мюнхенскому клубу 24-летний нападающий испытывает особую симпатию. Переход в «Баварию» для Коло-Муани предпочтительнее трансфера в «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ».

Дело в том, что форварду нравится играть в Бундеслиге. Он не считает, что переход в другой чемпионат ему необходим. Также Рандаль впечатлен высоким уровнем амбиций «Баварии» и силой ее состава.

В «Баварии» играют четыре партнера Коло-Муани по сборной Франции – Дайо Упамекано, Бенжамен Павар, Люка Эрнандес и Кинсли Коман. Также в команде есть и другие франкоговорящие футболисты – Садьо Мане, Нуссаир Мазрауи, Буна Сарр, Ян Зоммер и Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

В частности, Коло-Муани дружит с Упамекано. По данным Sport1.de, несколько месяцев назад защитник обсуждал с форвардом его возможный переход в «Баварию» и сказал: «Если ты продолжишь в том же духе, то скоро будешь играть за нас!»

Как стало известно некоторое время назад, в «Баварии» не до конца уверены, что Коло-Муани впишется в команду. С приходом Томаса Тухеля ситуация может измениться, но для начала новый тренер «Баварии» хочет хорошо изучить нынешний состав, а уже потом заняться потенциальными новичками.

«Айнтрахт» потребует за Коло-Муани около 100 млн евро. Сообщалось, что в шорт-лист «Баварии» входит не только Коло-Муани, но и Виктор Осимхен («Наполи») с Харри Кейном («Тоттенхэм»).

В этом сезоне 24-летний форвард забил 17 голов и отдал 12 результативных передач в 36 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

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