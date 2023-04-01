Коло-Муани хочет в «Баварию». Форварду «Айнтрахта» нравится в Бундеслиге, состав и амбиции мюнхенцев его впечатляют

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия возможные трансферы Рандаль Коло-Муани Футбол

Рандаль Коло-Муани хочет перейти в «Баварию» из «Айнтрахта».

Как пишет Sport1.de, к мюнхенскому клубу 24-летний нападающий испытывает особую симпатию. Переход в «Баварию» для Коло-Муани предпочтительнее трансфера в «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ».

Дело в том, что форварду нравится играть в Бундеслиге. Он не считает, что переход в другой чемпионат ему необходим. Также Рандаль впечатлен высоким уровнем амбиций «Баварии» и силой ее состава.

В «Баварии» играют четыре партнера Коло-Муани по сборной Франции – Дайо Упамекано, Бенжамен Павар, Люка Эрнандес и Кинсли Коман. Также в команде есть и другие франкоговорящие футболисты – Садьо Мане, Нуссаир Мазрауи, Буна Сарр, Ян Зоммер и Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

В частности, Коло-Муани дружит с Упамекано. По данным Sport1.de, несколько месяцев назад защитник обсуждал с форвардом его возможный переход в «Баварию» и сказал: «Если ты продолжишь в том же духе, то скоро будешь играть за нас!»

Как стало известно некоторое время назад, в «Баварии» не до конца уверены, что Коло-Муани впишется в команду. С приходом Томаса Тухеля ситуация может измениться, но для начала новый тренер «Баварии» хочет хорошо изучить нынешний состав, а уже потом заняться потенциальными новичками.

«Айнтрахт» потребует за Коло-Муани около 100 млн евро. Сообщалось, что в шорт-лист «Баварии» входит не только Коло-Муани, но и Виктор Осимхен («Наполи») с Харри Кейном («Тоттенхэм»).

В этом сезоне 24-летний форвард забил 17 голов и отдал 12 результативных передач в 36 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

Коло-Муани разрывает Бундеслигу. Откройте этот текст быстрее, чем Рандаль открывается за спины защитникам

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18 комментариев

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Mega• Battman
я по началу не узнал что он центр нападающий. но теперь уверен что он станет топом в топовом клубе. но вот сборной мбаппе не дает место цн. и поэтому я думал что он правый фингер.
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JamesBulger7
Ответ Владислав
Ну... Его желание попасть в клуб понятно.Другой вопрос-будет ли Бавария его покупать.Айнтрахт там вроде ценник в 100 лямов выкатил...
Отдадут кого-то +докинут полтосик, рабочая схемка бундеслиги)
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King_X
Ответ Владислав
Ну... Его желание попасть в клуб понятно.Другой вопрос-будет ли Бавария его покупать.Айнтрахт там вроде ценник в 100 лямов выкатил...
100 для всех остальных
А у Баварии всегда скидки, как у главного клиента в Бундеслиге
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jwbmwbqvih
Ответ Владислав
Ну... Его желание попасть в клуб понятно.Другой вопрос-будет ли Бавария его покупать.Айнтрахт там вроде ценник в 100 лямов выкатил...
Бавария подождет и заберет бесплатно или за бесценок. В первый раз что ль?
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Милан фан 777.
Осимхен тогда перейдёт в МЮ а Кейн так и останется в ТТХ ...
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Милан фан 777.
Отлично впишется в Баварию, не зря он летом отказал Милану и перешёл в Айнтрахт, за Баварию просто хотел играть с детства ...
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TheFrosty
Какое-то сборище лягушатников.
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Руслан Ганбаров
Ответ Владислав
Ну... Его желание попасть в клуб понятно.Другой вопрос-будет ли Бавария его покупать.Айнтрахт там вроде ценник в 100 лямов выкатил...
Бавария - это футбольный hh:
Игроки отправляют свое резюме, боссы проводят собеседования и с успешными кандидатами подписывает бесплатно контракт на стажировку.
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zzzeeerrrooo
И накакой Кейн не нужен
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bengalsckyzh
А Сашу Соболева в Айнтрахт из Франкфурта-на-Майне. У него там всё пойдёт как по маслу.
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Владислав
Ответ Beyond
французская Бавария)
Сразу вспомнил «Против всех».
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OldRedWhite
Ответ Владислав
Так я и не говорю,что он плохой игрок.Здесь вся загвоздка в финансовой стороне вопроса.
Конечно
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Carver
Ответ Владислав
Ну... Его желание попасть в клуб понятно.Другой вопрос-будет ли Бавария его покупать.Айнтрахт там вроде ценник в 100 лямов выкатил...
С Баварией за 15,25 договорятся
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<~Inter~>
Ответ Владислав
Ну... Его желание попасть в клуб понятно.Другой вопрос-будет ли Бавария его покупать.Айнтрахт там вроде ценник в 100 лямов выкатил...
Летом видимо даже 100 млн не хватит, учитывая как за зиму поменялся рынок. Романо недавно писал, что Айнтрахт не намерен его продавать летом и как-то повлиять на их решение может только сумасшедшее предложение.
Думаю летом для всех ориентиром будут переговоры по Осимхену и Беллингему, что возможно повлечёт очередной рост цен на игроков
+1
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Владислав
Ответ OldRedWhite
Вчера был лучшим на поле в составе обеих команд !
Так я и не говорю,что он плохой игрок.Здесь вся загвоздка в финансовой стороне вопроса.
+6
0
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Beyond
французская Бавария)
+4
-1
+3
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OldRedWhite
Ответ Владислав
Ну... Его желание попасть в клуб понятно.Другой вопрос-будет ли Бавария его покупать.Айнтрахт там вроде ценник в 100 лямов выкатил...
Вчера был лучшим на поле в составе обеих команд !
0
-2
-2
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Владислав
Ну... Его желание попасть в клуб понятно.Другой вопрос-будет ли Бавария его покупать.Айнтрахт там вроде ценник в 100 лямов выкатил...
+18
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