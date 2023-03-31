Главная цель «Баварии» – форвард: Кейн, Осимхен, Коло-Муани. Больших изменений в составе не будет, Гнабри и Забитцер могут уйти
«Бавария» не планирует значительных изменений в составе летом.
По сведениям журналиста Sport1 Керри Хау, в клубе сосредоточатся на подписании центрфорварда.
В числе основных кандидатур – Харри Кейн («Тоттенхэм»), Виктор Осимхен («Наполи») и Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»). Выбор во многом будет определяться финансовой стороной сделки.
Если же «Бавария» решит продать кого-то из атакующих футболистов, то первым вариантом будет Серж Гнабри. Его будущее будет зависеть от того, сумеет ли главный тренер Томас Тухель вернуть игрока в нужную форму.
Еще один вероятный исходящий трансфер – Марсель Забитцер, играющий за «МЮ» на правах аренды, и решение о его продаже в целом уже принято.
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