Главная цель «Баварии» – форвард: Кейн, Осимхен, Коло-Муани. Больших изменений в составе не будет, Гнабри и Забитцер могут уйти

« » не планирует значительных изменений в составе летом.

По сведениям журналиста Sport1 Керри Хау, в клубе сосредоточатся на подписании центрфорварда.

В числе основных кандидатур – (« »), (« ») и (« »). Выбор во многом будет определяться финансовой стороной сделки.

Если же « » решит продать кого-то из атакующих футболистов, то первым вариантом будет . Его будущее будет зависеть от того, сумеет ли главный тренер Томас Тухель вернуть игрока в нужную форму.

Еще один вероятный исходящий трансфер – Марсель Забитцер, играющий за « » на правах аренды, и решение о его продаже в целом уже принято.