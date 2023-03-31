Главная цель «Баварии» – форвард: Кейн, Осимхен, Коло-Муани. Больших изменений в составе не будет, Гнабри и Забитцер могут уйти

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«Бавария» не планирует значительных изменений в составе летом.

По сведениям журналиста Sport1 Керри Хау, в клубе сосредоточатся на подписании центрфорварда.

В числе основных кандидатур – Харри КейнТоттенхэм»), Виктор ОсимхенНаполи») и Рандаль Коло-МуаниАйнтрахт»). Выбор во многом будет определяться финансовой стороной сделки.

Если же «Бавария» решит продать кого-то из атакующих футболистов, то первым вариантом будет Серж Гнабри. Его будущее будет зависеть от того, сумеет ли главный тренер Томас Тухель вернуть игрока в нужную форму.

Еще один вероятный исходящий трансфер – Марсель Забитцер, играющий за «МЮ» на правах аренды, и решение о его продаже в целом уже принято.

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6 комментариев

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onegin2007
Осимен в Баварии будет как Холанд в Сити.
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Amalfitano
Ответ Мадридито
Коло Муани уже адаптирован в Бундеслиге по мне хороший вариант плюс молодой и дешевле чем те двое.
Лови плюс. Логичная логика привела нас к одинаковым выводам.))
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Amalfitano
Надо брать Коло-Муани. Адаптировался в Бундеслиге и будет стоить меньше этих двух.
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DolJun
гнабри ж только переподписался
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Кирилл Голивец
Ответ Мадридито
Коло Муани уже адаптирован в Бундеслиге по мне хороший вариант плюс молодой и дешевле чем те двое.
Плюс большая французская колония в Баварии)
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Мадридито
Коло Муани уже адаптирован в Бундеслиге по мне хороший вариант плюс молодой и дешевле чем те двое.
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