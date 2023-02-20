«ПСЖ» хочет усилиться после двух спокойных трансферных окон. Есть интерес к Коло-Муани, Тюраму и хавбеку «Гладбаха» Коне

«ПСЖ» намерен усилиться предстоящим летом.

Как сообщает L’Équipe, после двух сравнительно спокойных трансферных окон парижане уже думают об усилении состава.

Советник «ПСЖ» по футбольным вопросам нацелен на трансфер нападающего « » . Считается, что он составит хорошую связку с Килианом Мбаппе. Также «ПСЖ» интересен нападающий Маркус Тюрам, который бесплатно уйдет из гладбахской «Боруссии» летом.

Кроме того, « » хотел бы усилить полузащиту. Клуб следит за 21-летним центральным полузащитником гладбахской « » Куадио Коне.

На счету 24-летнего Коло-Муани в этом сезоне 15 голов и 12 результативных передач в 30 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах.

У 25-летнего Тюрама 14 голов и 4 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.

21-летний Коне забил 1 мяч, отдал 1 голевой пас и получил 8 желтых карточек в 21 игре за «Гладбах» в Бундеслиге и Кубке Германии.