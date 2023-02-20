«ПСЖ» хочет усилиться после двух спокойных трансферных окон. Есть интерес к Коло-Муани, Тюраму и хавбеку «Гладбаха» Коне

Теги Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Луиш Кампуш Маркус Тюрам Рандаль Коло-Муани Куадио Коне Футбол

«ПСЖ» намерен усилиться предстоящим летом.

Как сообщает L’Équipe, после двух сравнительно спокойных трансферных окон парижане уже думают об усилении состава.

Советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш нацелен на трансфер нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани. Считается, что он составит хорошую связку с Килианом Мбаппе. Также «ПСЖ» интересен нападающий Маркус Тюрам, который бесплатно уйдет из гладбахской «Боруссии» летом.

Кроме того, «ПСЖ» хотел бы усилить полузащиту. Клуб следит за 21-летним центральным полузащитником гладбахской «Боруссии» Куадио Коне.

На счету 24-летнего Коло-Муани в этом сезоне 15 голов и 12 результативных передач в 30 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах.

У 25-летнего Тюрама 14 голов и 4 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.

21-летний Коне забил 1 мяч, отдал 1 голевой пас и получил 8 желтых карточек в 21 игре за «Гладбах» в Бундеслиге и Кубке Германии.

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ST-L
опять эксперты спортс лучше всех знают, что надо делать боссам ПСЖ с их игрушкой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кар Карыч
Ответ che kaif
В след сезоне придет Шкриньяр а в опорке будет Маркиньос видимо
рамос уйдет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
che kaif
Ответ Кар Карыч
и снова без опорников, ничего они не понимают
В след сезоне придет Шкриньяр а в опорке будет Маркиньос видимо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
che kaif
Ответ jackson_07
У ПСЖ много звездных игроков и поэтому кажется, что у них очень хороший состав, но по факту по ходу матча им не хватает игроков, нету кем можно усилиться. Обязательно 1-2 игрока в атаку на замену, того же Комана можно было вернуть, не понимаю почему до сих пор Дэвида не забрали из Лиля.
ПСЖ будто стесняется разворовывать свою лигу. Была бы бавария уже бы все таланты были в Париже
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stalker1785
Ответ Абдул Абакаев
помимо топ полузашитника нужен ещё топ ЦЗ Рамос стар Кимпембе травматичен Мукиеле сыроват а Данило всё таки опорник. остаётся только один надёжный ЦЗ на дистанции Маркиньос
Шкриньяр летом придет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jackson_07
У ПСЖ много звездных игроков и поэтому кажется, что у них очень хороший состав, но по факту по ходу матча им не хватает игроков, нету кем можно усилиться. Обязательно 1-2 игрока в атаку на замену, того же Комана можно было вернуть, не понимаю почему до сих пор Дэвида не забрали из Лиля.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yu123
Коне хорош
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кар Карыч
и снова без опорников, ничего они не понимают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ақтілек Қуаныш
Да когда париж купить норм полузашитников
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Абдул Абакаев
помимо топ полузашитника нужен ещё топ ЦЗ Рамос стар Кимпембе травматичен Мукиеле сыроват а Данило всё таки опорник. остаётся только один надёжный ЦЗ на дистанции Маркиньос
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
che kaif
Ответ Stewart Downing
ПСЖ вообще покупает белых ?
Вы видимо попутали новость о ПСЖ с Зенитом. Там нет проблем белым/черным
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
che kaif
Ждем Тюрама💪🇲🇫
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stewart Downing
ПСЖ вообще покупает белых ?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лёха Жданчик
Ответ Last Hero
Они в курсе, что если 11 атакующих игроков купить, то в защиту никто не будет спускаться?
Видимо надо Гальтье познакомить с Макелеле который в Реале Галактикос всем этим миллионерам жопы подтирал и зачищал их косяки
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Last Hero
Они в курсе, что если 11 атакующих игроков купить, то в защиту никто не будет спускаться?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Last Hero
Псж практически без нормального полузащитника играет в который год, один Верати тащит
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jaxongir Shodiev
Про опорную зону менеджеры не слышали видимо.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deadjoker
Нужно больше атакующих игроков, а опорке опять будут дети играть.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий