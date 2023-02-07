Коло-Муани интересен «Ливерпулю», «МЮ» и «Баварии». «Айнтрахт» может продать его за 100 млн евро летом, если не выйдет в ЛЧ

может уйти из «Айнтрахта» за 100 млн евро.

Как пишет L’Équipe, интерес к 24-летнему нападающему проявляют « », « » и « ».

Изначально «Айнтрахт» надеялся получить за форварда 80 млн евро, однако на фоне удачных выступлений француза в этом сезоне решил поднять цену на него до 100 млн евро.

Отмечается, что Коло-Муани может уйти из «Айнтрахта» летом, если клуб не попадет в чемпионов.

Рандаль присоединился к «Айнтрахту» прошлым летом бесплатно. Его контракт рассчитан до 2027 года.

В этом сезоне у форварда 12 голов и 11 результативных передач в 27 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.