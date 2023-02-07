Коло-Муани интересен «Ливерпулю», «МЮ» и «Баварии». «Айнтрахт» может продать его за 100 млн евро летом, если не выйдет в ЛЧ

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Рандаль Коло-Муани Футбол

Рандаль Коло-Муани может уйти из «Айнтрахта» за 100 млн евро.

Как пишет L’Équipe, интерес к 24-летнему нападающему проявляют «Бавария», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Изначально «Айнтрахт» надеялся получить за форварда 80 млн евро, однако на фоне удачных выступлений француза в этом сезоне решил поднять цену на него до 100 млн евро.

Отмечается, что Коло-Муани может уйти из «Айнтрахта» летом, если клуб не попадет в Лигу чемпионов.

Рандаль присоединился к «Айнтрахту» прошлым летом бесплатно. Его контракт рассчитан до 2027 года.

В этом сезоне у форварда 12 голов и 11 результативных передач в 27 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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57 комментариев

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Максим Новиков
Из-за Челси теперь за любого толкового игрока будут минимум сотку просить
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Чёрный тюльпан
Ответ Andrey Sokolov
это не "более менее", это полноценный топ уровень 9+12 в Бундеслиге, обойма сборной франции, еще и гол который вывел айнтрахт в плей офф лч забил
Вы о чём вообще? У него первый нормальный сезон к 24 годам. МЮ Санчо подписал за меньшие деньги, когда у того было минимум 2 сезона на топовом уровне с прогрессом по игре и статистике. Я не говорю, что Рандаль плох, но он не стоит больше 60. Вон Челси Нкунку брал вроде за 80 или 85. Айнтрахт может встать в позу, топнуть ножкой, но кому от этого будет лучше? Его просто не купят, типок от интереса больших клубов и не перехода сдуется буквально в следующем сезоне, и плакали денюжки для Франкфурта.
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Bavarec-Art
За 100500
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РадужныйКремлебот
Ответ Блуждающий странник
Если вы не знаете Коло- Муани, то это не значает что игрок плохой. В разы сильнее любого кого покупал Челси в это ТО. 100 не стоит, но учитывая рынок продавать его дешевле глупо. Лидер Айнтрахта, вывел команду в плей-офф ЛЧ, имеет 9+10 в чемпионате на данный момент и хорошо себя показал на ЧМ, до этого в Нанте стабильно показывал высокий уровень
жалко минус тебе не могу поставить.
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Troy_nsk
Еще 10-15 лет назад такие деньги платили за состоявшихся топ-игроков, а то и лучших в мире, сейчас - за перспективных, кто имеет шансы стать топом на дистанции, но вовсе необязательно станет. Такова сумасшедшая реальность)
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Cearvm
Ответ Vikeif
В 2009 за 94 млн покупали топового Роналду и это казалось безумием. А сейчас 100 за Коло-Муани... Я даже сходу не отвечу кто это и за какую сборную он играет. Что будет с ценником еще через 10 лет?)
Если это так, то у меня для тебя плохие новости. Он играл в финале ЧМ пару месяцев назад. Точно смотришь футбол?)
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Troy_nsk
Ответ Vikeif
Ну я же написал "сходу не отвечу". Мне нужно подумать пару минут, вспомнить))
Все в порядке. Если честно, без этой детали я бы тоже сходу не вспомнил))
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Johnny Mnemonik
Ответ Andrey Sokolov
это не "более менее", это полноценный топ уровень 9+12 в Бундеслиге, обойма сборной франции, еще и гол который вывел айнтрахт в плей офф лч забил
И который не дал золото в финале чм 2022!
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Dan Kennedy
Ответ Блуждающий странник
Почему первый? Он и за Нант хорошо играл
Так его топ клубы захотели после игры в Айнтрахте, а не Нанте.

В Нанте он был хорош по меркам Нанта. А вот в Айнтрахте у него уже показатели топ игрока.
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Ksandvankneshas
Спасибо, не надо. Разве что обмен на Марсиаля без доплат.
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68.39
Ответ Блуждающий странник
Почему первый? Он и за Нант хорошо играл
36 матчей - 12 голов и 4 передачи.
И в данной ситуации надо смотреть на эти цифры через призму ценника в 100 млн.
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Милан. Тео.19.
Он идеально подошёл бы и МЮ и Баварии, но лучше в Баварию, а в МЮ Кейна ....
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Artyom Morozov
Ответ 68.39
Это замечательные цифры, но это один сезон и не более. Не понимаю как можно говорить что парень ТОП если он проводит первый сезон с такими показателями.
К сожалению, Челси снова поднял ценники, купив Мудрика за 100 (с бонусами). Там игрок провел не просто один топовый сезон в топовой лиге, а здорово провел один групповой этап ЛЧ. Так что, по-моему, пора привыкать к новым ценам)
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Милан. Тео.19.
А ведь его бесплатно мог подписать Милан, но Мальдини с Массарой выбрали бревно Ориги 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ ...
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Блуждающий странник
Ответ 68.39
Это замечательные цифры, но это один сезон и не более. Не понимаю как можно говорить что парень ТОП если он проводит первый сезон с такими показателями.
Почему первый? Он и за Нант хорошо играл
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Анвар Масимов
Ответ Мистер Робот
За 19 игр 9+10…. Ну 50 млн ещё может быть. За сотку его статистика по забитым мячам должна соответствовать количеству игр, от 19 и выше забитых мячей. Кароч ценник полный скам на него, псг пусть забирают.
Мудрика почти ща эти деньги взяли
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Анвар Масимов
Ответ DolJun
у баварии шупомотинг у ливерпуля керол у мю гринвуд звучит как утка
у Челси - Лакака и Вернер
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Heisenberg
Ответ Vikeif
В 2009 за 94 млн покупали топового Роналду и это казалось безумием. А сейчас 100 за Коло-Муани... Я даже сходу не отвечу кто это и за какую сборную он играет. Что будет с ценником еще через 10 лет?)
Ну справедливости ради, после финала Чм каждый второй человек, смотрящий футбол знает Коло-Муани. Если за Энцо отдали 120, за Мудрика 80, то в принципе 100 лямов за Рандаля не кажутся бредом.
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AlexKhokhlov
Ответ 68.39
Удачи с такими ценниками
Удача будет у клуба, который откажется забирать его за такие деньги. А то что претенденты на него будут даже при этом ценнике это 100%. РКМ вряд ли ценится по нашему сумасшедшему рынку ниже Мудрика или Антони, к примеру.
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Рука Ноги
Ответ Мистер Робот
За 19 игр 9+10…. Ну 50 млн ещё может быть. За сотку его статистика по забитым мячам должна соответствовать количеству игр, от 19 и выше забитых мячей. Кароч ценник полный скам на него, псг пусть забирают.
Цена определяется спросом. Если желающих много, и они с кошельками, то можно запрашивать втридорога.
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Брат Заремы
После новости,где сын президента Айнтрахта кокос долбит вроде все сходится))
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ 68.39
Удачи с такими ценниками
Боули: "Спасибо, это я УДАЧНО зашёл"🤓
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Vikeif
Ответ Troy_nsk
В целом, вы правы, но со сборной Коло-Муани вышла промашка. Это он не пробил Мартинеса на 123-й минуте финала ЧМ:)
Ну я же написал "сходу не отвечу". Мне нужно подумать пару минут, вспомнить))
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Мистер Робот
За 19 игр 9+10…. Ну 50 млн ещё может быть. За сотку его статистика по забитым мячам должна соответствовать количеству игр, от 19 и выше забитых мячей. Кароч ценник полный скам на него, псг пусть забирают.
+1
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Vikeif
Ответ Блуждающий странник
Если вы не знаете Коло- Муани, то это не значает что игрок плохой. В разы сильнее любого кого покупал Челси в это ТО. 100 не стоит, но учитывая рынок продавать его дешевле глупо. Лидер Айнтрахта, вывел команду в плей-офф ЛЧ, имеет 9+10 в чемпионате на данный момент и хорошо себя показал на ЧМ, до этого в Нанте стабильно показывал высокий уровень
Про это и речь. В 2009 покупали за 94 млн игрока-икону не только футбола, но и всего спорта, мировую звезду. Даже люди далекие от футбола знали кто такой Роналду. А сейчас что? Можно пойти в сравнении еще дальше. Абрамович купил Челси за 140 млн! Инфляция сумасшедшая.
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