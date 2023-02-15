«МЮ» и «Ливерпуль» хотят купить Коло-Муани летом. «Реалу» и «ПСЖ» форвард «Айнтрахта» тоже может быть интересен
Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани может летом перейти в европейский топ-клуб.
В декабре агентство MDC, представлявшее 24-летнего игрока, заявило, что игрок готов провести в клубе Бундеслиги еще год, однако недавно форвард сборной Франции сменил агента, и ситуация может поменяться.
Новым представителем Рандаля стал Мусса Сиссоко, работающий в том числе с вингером «Барселоны» Усманом Дембеле. У него есть контакты с топ-клубами Европы. И «Айнтрахт», скорее всего, согласится на продажу футболиста, если получит предложение на 100 миллионов евро.
По данным Sport Bild, «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» летом должны направить предложения о покупке Коло-Муани.
Кроме того, в последние недели в «ПСЖ» и «Реал» думают над усилением атаки. Ограниченный молодых и сильных форвардов может склонить и их в пользу подписания француза.
В этом сезоне Коло-Муани набрал 26 (14+12) очков в 28 играх сезона. Его статистика – здесь.
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1) Реал
2) Ливерпуль
3) Манчестер Юнайтед
10) ПСЖ