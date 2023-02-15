«МЮ» и «Ливерпуль» хотят купить Коло-Муани летом. «Реалу» и «ПСЖ» форвард «Айнтрахта» тоже может быть интересен

Теги Айнтрахт Франкфурт ПСЖ Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Рандаль Коло-Муани Футбол

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани может летом перейти в европейский топ-клуб.

В декабре агентство MDC, представлявшее 24-летнего игрока, заявило, что игрок  готов провести в клубе Бундеслиги еще год, однако недавно форвард сборной Франции сменил агента, и ситуация может поменяться.

Новым представителем Рандаля стал Мусса Сиссоко, работающий в том числе с вингером «Барселоны» Усманом Дембеле. У него есть контакты с топ-клубами Европы. И «Айнтрахт», скорее всего, согласится на продажу футболиста, если получит предложение на 100 миллионов евро.

По данным Sport Bild, «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» летом должны направить предложения о покупке Коло-Муани.

Кроме того, в последние недели в «ПСЖ» и «Реал» думают над усилением атаки. Ограниченный молодых и сильных форвардов может склонить и их в пользу подписания француза.

В этом сезоне Коло-Муани набрал 26 (14+12) очков в 28 играх сезона. Его статистика – здесь.

Коло-Муани и другие лучшие игроки по «гол+пас» в топ-лигах. Тут звезды «ПСЖ» (без Мбаппе) и «Наполи»

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KAIR. BISHKEK
Ответ ман сити фейк
А у МЮ прям всё идеально? После провала прошлого сезона нынешняя ситуация кажется резким скачком. Начале сезона от МЮ не ждали чемпионства. Когда ожидании становятся, найдутся недовольные.
А что у МЮ есть предпосылки что этот прогресс остановиться? Тёрки с Гринвудом и поиск нормального нападающего - единственные проблемы МЮ. А у Ливера явные проблемы и вряд-ли они в ближайшее время устраняться. Ну а на счёт чемпионства МЮ... Ну вроде все прекрасно понимают что ни о каком чемпионстве сейчас речь не идёт. Сейчас главное сохранить химию и атмосферу в команде, летом купить топ форварда и на следующий сезон уже заходить как претендент на чемпионство.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ibragim Mejidow
Ответ euskaldunak
мне кажется сейчас мю поперспективнее ливера
Кажется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ман сити фейк
Ответ KAIR. BISHKEK
Сейчас сезон 22-23 если что. У Ливерпуля кризис. Там сейчас будут обновлять состав и в ближайшие два сезона можно ничего особого не ждать
А у МЮ прям всё идеально? После провала прошлого сезона нынешняя ситуация кажется резким скачком. Начале сезона от МЮ не ждали чемпионства. Когда ожидании становятся, найдутся недовольные.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jaxongir Shodiev
Ответ Бестрофейник 19/20
Надеюсь выберет титулы, а не ПСЖ
Да, с нынешним ПСЖ даже чемпионство во Франции под вопросом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KAIR. BISHKEK
Ответ ман сити фейк
В сезоне 20-21 МЮ кажется был перспективнее чем Ливер. Но с тех пор Ливер были финале и чуть не выиграли АПЛ. Плюс два английских кубка. Я бы не делал поспешных выводов
Сейчас сезон 22-23 если что. У Ливерпуля кризис. Там сейчас будут обновлять состав и в ближайшие два сезона можно ничего особого не ждать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arm Niko
Ответ KAIR. BISHKEK
Фати и Коло-Муани вместе взятые 100 едва ли стоят. А тут за каждого стольник, мда... Боэли, что ты наделал
Они даже не стоят левой ноги Гринвуда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
The Best
Ответ KAIR. BISHKEK
Фати и Коло-Муани вместе взятые 100 едва ли стоят. А тут за каждого стольник, мда... Боэли, что ты наделал
Ага,это же Боули первым начал платить за хрен пойми кого по 100 млн)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Диер Ташкент
Ответ Amalfitano
Трое из них не играют уже несколько месяцев и до сих пор в лазарете, Гакпо только зимой появился и пока ниочём, а Салах и Нуньес в глубоком кризисе. Как и весь Ливер.
ага. одни в лазарете, другие не в форме, поэтому нужно ещё форвардов и вингеров покупать в атаку, да так, чтобы в каждой матче новые игроки выходили на поле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ман сити фейк
Ответ euskaldunak
мне кажется сейчас мю поперспективнее ливера
В сезоне 20-21 МЮ кажется был перспективнее чем Ливер. Но с тех пор Ливер были финале и чуть не выиграли АПЛ. Плюс два английских кубка. Я бы не делал поспешных выводов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Даценко
Ответ KAIR. BISHKEK
Фати и Коло-Муани вместе взятые 100 едва ли стоят. А тут за каждого стольник, мда... Боэли, что ты наделал
Наделали катарцы когда Неймара за 222 взяли
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Коло-Муани мне кажется чисто продукт для таких клубов уровня Айнтрахта, где он первый парень на деревне, а в топ-клубе возможно и не справится с давлением и не оправдает ожидания, поэтому не хотелось бы видеть его в Мадриде. Да и один сезон - это не показатель, вот если еще сезон-другой проведет на таком уровне, тогда и можно говорить о трансфере, тем более за 100 миллионов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anton Kudei
состав ливера на следующий сезон: Алисон, Милнер, ВВД, Пятка, Гакпо, Жота, Мо,Нуньес, ,Фирминбаев,Луиз, Коло Муани)) схема 1-2-7)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ман сити фейк
Ответ euskaldunak
мне кажется сейчас мю поперспективнее ливера
АПЛ или Лол Лига выбор очевиден
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
Ответ Natan Pilkin
В Ливерпуле ведь совершенно некому играть в атаке. Всего-то только Салах, Нуньес, Луиз, Гакпо, Жота и Фирмино на три позиции. Конечно, Ливерпуль хочет ещё одного форварда.
Трое из них не играют уже несколько месяцев и до сих пор в лазарете, Гакпо только зимой появился и пока ниочём, а Салах и Нуньес в глубоком кризисе. Как и весь Ливер.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
qdd
Если не дай Бог мы подпишем этого чувака, то это будет трансфер хуже Кэрола легенды
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tyrone Woodley
Надеюсь не в Реал. Ни одного игрока из Бундеслиги не хочется видеть в Реале кроме Дэвиса, да и распиаренное чудо юдо Белленгема.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Natan Pilkin
В Ливерпуле ведь совершенно некому играть в атаке.

Всего-то только Салах, Нуньес, Луиз, Гакпо, Жота и Фирмино на три позиции.

Конечно, Ливерпуль хочет ещё одного форварда.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
euskaldunak
Ответ Роман
Если только в такой последовательности выбирать. 1) Реал 2) Ливерпуль 3) Манчестер Юнайтед 10) ПСЖ
мне кажется сейчас мю поперспективнее ливера
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ман Сити
Ливер, Ноунейм нап, который провел только один сезон более менее, 100 лямов. Все клучевые слова активированы. Клиент физрука клоппа, нужен 10-й нап в обойму.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bolvan
Ну у него отличный сезон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KAIR. BISHKEK
Фати и Коло-Муани вместе взятые 100 едва ли стоят. А тут за каждого стольник, мда... Боэли, что ты наделал
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Если только в такой последовательности выбирать.
1) Реал
2) Ливерпуль
3) Манчестер Юнайтед
10) ПСЖ
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
белошип
Ответ Бестрофейник 19/20
Надеюсь выберет титулы, а не ПСЖ
И не бчк,который любит работать с судьями)
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
anti4ex
Стыдно, но не знаю этого футболиста
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пепси пеналдувич
Забей тогда на 123 в финале, уже зимой бы уехал куда то.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий