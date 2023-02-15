«МЮ» и «Ливерпуль» хотят купить Коло-Муани летом. «Реалу» и «ПСЖ» форвард «Айнтрахта» тоже может быть интересен

Нападающий « » может летом перейти в европейский топ-клуб.

В декабре агентство MDC, представлявшее 24-летнего игрока, заявило, что игрок готов провести в клубе Бундеслиги еще год, однако недавно форвард сборной Франции сменил агента, и ситуация может поменяться.

Новым представителем Рандаля стал Мусса Сиссоко, работающий в том числе с вингером «Барселоны» Усманом Дембеле. У него есть контакты с топ-клубами Европы. И «Айнтрахт», скорее всего, согласится на продажу футболиста, если получит предложение на 100 миллионов евро.

По данным Sport Bild, « » и « » летом должны направить предложения о покупке Коло-Муани.

Кроме того, в последние недели в «ПСЖ» и « » думают над усилением атаки. Ограниченный молодых и сильных форвардов может склонить и их в пользу подписания француза.

В этом сезоне Коло-Муани набрал 26 (14+12) очков в 28 играх сезона. Его статистика – здесь.

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