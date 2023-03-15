«МЮ» готов предложить 120 млн евро за Коло-Муани летом. «ПСЖ» форвард тоже интересен (Bild)

Теги Айнтрахт Франкфурт ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Рандаль Коло-Муани Футбол

«Манчестер Юнайтед» готов предложить 120 млн евро за Рандаля Коло-Муани.

Как утверждает Bild, летом «МЮ» станет первым клубом, который сделает официальное предложение о трансфере форварда «Айнтрахта» и сборной Франции. Ожидается, что оно составит 120 млн евро.

Еще один потенциальный вариант продолжения карьеры Коло-Муани – это «ПСЖ». «Айнтрахт» просит за форварда около 100 млн евро.

В этом сезоне у 24-летнего форварда 16 голов и 12 результативных передач в 34 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Статистику нападающего, который перешел в немецкий клуб бесплатно минувшим летом, можно найти здесь.

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55 комментариев

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Сергей Ангел
Ответ madrilenos
его сам Наполи купил за 80м и учитываю кто у них президент, за Осимхена он запросит мин 150м. И в итоге поедет в Челси за 180-200м))
Видно будет
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гилберт
120 сразу за двоих?
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Someone from Internet
Ответ Лёха Жданчик
Эта утка настолько жирная что обьявила себя феминисткой))
Эта утка настолько жирная, что её можно спутать с Уткиным.
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Svobodu Mne
Ответ abdulkaderkeita
сейчас не важен ценник. На всякое бревно с многомилионным ценником найдётся покупатель.
На рынке два дурака...
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Диер Ташкент
Ответ Ibra Isaev
Очередной развод мешка
не слышно с 10-го места, вот прям не слышно. можно по громче?
+2
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madrilenos
Ответ Сергей Ангел
Лучше бы эти деньги дали за Осимхена
его сам Наполи купил за 80м и учитываю кто у них президент, за Осимхена он запросит мин 150м. И в итоге поедет в Челси за 180-200м))
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Лёха Жданчик
Эта утка настолько жирная что обьявила себя феминисткой))
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piper65
Смешные ребята работают на Bild
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Basalai Yauheni
Ответ Ibra Isaev
Очередной развод мешка
Так вроде новость не про Челси
+2
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Руслан Чесебиев
Француз предпочтет Париж Манчестеру, если поступят предложения от этих клубов. Но ему придется пробиваться в состав, у МЮ на позицию нападающего конкуренция не такая как в ПСЖ
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Okaka
Ответ Сергей Ангел
Лучше бы эти деньги дали за Осимхена
он травмат
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Дмитрий Гудков
Ответ NURIK RAKHMETOLLA
От Кейна они отказались. А Осимхена они врят ли купить. Купить каких та мусоров за 100+🤦‍♂️
Коло-Муани на службе был раньше?
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Серый
Ответ Los Galácticos
Решили переплюнуть развод с Антони.
Нет, решили переплюнуть Челси в покупке самого талантливого игрока всея Вселенной.
+1
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red hikkikomori
Лучше играть дешманским Вегорстом, чем опять покупать за 100 ноунейма из Бундеслиги, который по классике провалится, и xep продашь его потом. ИМХО
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Red26
А как же Витёк с Наполи?! Помоему Витя лучше будет...
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abdulkaderkeita
Ответ Joker17
На ЧМ смотрелся не плохо и тен Хагу подходит, но 120 млн - это перебор. В 2 раза меньше- его ценник
сейчас не важен ценник. На всякое бревно с многомилионным ценником найдётся покупатель.
+1
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Pedri
При всем уважением Коло Муани 120 лям не стоит его первый сезон так хорошо идёт!
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Сергей Ангел
Ответ fellx
Да не пойдёт он в МЮ, успокойтесь уже) Перспективным игрокам нужно игровое время и доверие, а не конкуренция с Верхостом(потому что он прессенует и кривляется много, а голов нуль). Уйдёт в клуб уровня Ливерпуля, к примеру или Челси, которые смогут ему дать место в старте
Может быть хотя Вехгорсту лучше играть в полузащите Он там хорошо справляется
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Игнор Игнорыч
Ответ Ibra Isaev
Очередной развод мешка
Как трансферы Челси прошли, никого не купили, в "эконом" режиме бьете рекорды трансферов?)
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1CEMAN
Ответ NURIK RAKHMETOLLA
Это же правда. Чё сразу злишься?
Я не злюсь. Просто не люблю читать неграмотное письмо
+2
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fellx
Ответ Сергей Ангел
Лучше бы эти деньги дали за Осимхена
Да не пойдёт он в МЮ, успокойтесь уже) Перспективным игрокам нужно игровое время и доверие, а не конкуренция с Верхостом(потому что он прессенует и кривляется много, а голов нуль). Уйдёт в клуб уровня Ливерпуля, к примеру или Челси, которые смогут ему дать место в старте
+1
-2
-1
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Футбол, хоккей итд
Коло-Као - чемпион среди какао.
+3
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NURIK RAKHMETOLLA
Ответ 1CEMAN
не шути больше. Да, и не пиши
Это же правда. Чё сразу злишься?
+1
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1CEMAN
Ответ NURIK RAKHMETOLLA
Скоро рекорд поставит по приобретение 🤣😂
не шути больше. Да, и не пиши
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**Iscander**
Ответ Joker17
На ЧМ смотрелся не плохо и тен Хагу подходит, но 120 млн - это перебор. В 2 раза меньше- его ценник
Ну если за всяких ноунеймов мудриков сотку дают, то тут как бы вопросов нет.
+15
-4
+11
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