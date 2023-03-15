«МЮ» готов предложить 120 млн евро за Коло-Муани летом. «ПСЖ» форвард тоже интересен (Bild)

« » готов предложить 120 млн евро за .

Как утверждает Bild, летом «МЮ» станет первым клубом, который сделает официальное предложение о трансфере форварда « » и сборной Франции. Ожидается, что оно составит 120 млн евро.

Еще один потенциальный вариант продолжения карьеры Коло-Муани – это « ». «Айнтрахт» просит за форварда около 100 млн евро.

В этом сезоне у 24-летнего форварда 16 голов и 12 результативных передач в 34 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Статистику нападающего, который перешел в немецкий клуб бесплатно минувшим летом, можно найти здесь.

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