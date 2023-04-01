Дюков о сборной: «Постараемся чаще играть в России. Матч с Ираком покажет другим, что рисков нет. В стране безопасно»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Сборная Ирака по футболу Александр Дюков товарищеские матчи (сборные) Политика Чемпионат.com Футбол

Глава РФС Александр Дюков высказался о возможности проведения международных игр в России.

– Мы будем стараться проводить больше матчей в России.

Вы понимаете, что сейчас не самая простая ситуация с точки зрения геополитики. Это создает определенные сложности для того, чтобы договориться о проведении домашних матчей.

Мы провели первый домашний матч после перерыва. Думаю, это даст сигнал и покажет другим сборным, что в России можно играть – нет никаких рисков для приезда и проведения матча здесь.

– Другие команды боятся приезжать в Россию?

– Когда ФИФА принимал решение о неучастии нашей сборной в международных турнирах, одним из аргументов была невозможность обеспечить безопасность. Понятно, что это не так. Проводить матчи на российской территории безопасно.

Но федерации других стран слышат эти аргументы и решения и вынуждены ими руководствоваться. Это и вызывает эти сложности, – сказал президент РФС.

Игра: назовите все сборные, с которыми НЕ играла Россия

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28 комментариев

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Пользователь Имени
Ответ melmi
Хватит демагогией заниматься Прекрасно известно , что к нам не едут ( и не поедут ) , потому что мы под санкциями из-за участия в развязанной войне , а не потому что мы безопасность не можем гарантировать Не нужно держать население за идиотов
Можно подумать это "односторонняя улица"
А ФИФА, МОК население за кого держат? Спорт вне политики заявляют они и аргументируют отсутствие наших спортсменов невозмостью обеспечить безопасность.
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SadButTrue
Ответ Barvex
Сыграйте в Белгороде тогда, если безопасно. Или для тебя страна - это Москва и Питер?
Пусть лучше сыграют в Херсоне или Запорожье. Или эти города РФ (согласно конституции!) не достойны провести матчи сборной? Могут даже какую-нибудь правительственную делегацию отправить для открытия матча :)
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Ярик01
Ответ Atsuktuvas
А зачем в Москве на крыши ставят пво?
у ТСЖ были лишние деньги, купили, поставили, жалко что ли.
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OldRedWhite
Ответ jayokocha
О какой безопасности он говорит?!! В стране сажают за слова на 8 лет, куча стукачей и шпиономания. Дайте ему уже повестку, по возрасту пройдет в добровольцы
Хорошо бы Сборную Америки сюда заманить !
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Andrey Kutashov
игра с Ираком и Ираном покажет всем, что наша сборная - днищще полное от тренера до футболистов(кроме пары /тройку ) и нас могут возить все кроме КЮРАСАО, хотя может и они тоже смогут
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OldRedWhite
Ответ Станнис Баратеон
Можно сыграть с Бангладешем в Саранске
Особое глумление какое-то над Сборной )))
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Atsuktuvas
А зачем в Москве на крыши ставят пво?
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chorri
Ну так сыграйте в Белгороде или Брянске, в чем проблема? Ну или Донецке, это же Россия?
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jayokocha
О какой безопасности он говорит?!! В стране сажают за слова на 8 лет, куча стукачей и шпиономания. Дайте ему уже повестку, по возрасту пройдет в добровольцы
+5
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+5
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Kyancey
Кто-нибудь объясните ему, что играть с нами не хотят и ехать к нам тоже вовсе не из-за того, что в России «опасно» или «безопасно»
+3
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+3
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ARAMIS777
Ответ OldRedWhite
Поправил ! Плюсуйте ! С Первым Апреля )))
Спасибо, взаимно. :)
+1
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+1
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Валера, уходи!!!
Ответ sintenced
Дааа... Безусловно, игры с Ираком и Ираном дают именно такой посыл.
Другие смотрят и думают: ну по сравнению с Ираком и Ираном наверно побезопасней
+1
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sintenced
Дааа... Безусловно, игры с Ираком и Ираном дают именно такой посыл.
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Валера, уходи!!!
Ответ melmi
Хватит демагогией заниматься Прекрасно известно , что к нам не едут ( и не поедут ) , потому что мы под санкциями из-за участия в развязанной войне , а не потому что мы безопасность не можем гарантировать Не нужно держать население за идиотов
Да население и само с этим справляется
+10
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OldRedWhite
Ответ ARAMIS777
То был бразилец. :)
Поправил !
Плюсуйте !
С Первым Апреля )))
+1
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Sajres_Smit
Можно в Сибири где-нибудь сыграть. В Красноярске, например. Или в кои-то веки на ДВ. Во Владике вполне уютный стадио.
+3
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OldRedWhite
Ответ Expic
так то бразилец вроде был
Тем более ! )))
+1
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ЛЮБИТЕЛЬ
Если безопасно, то сыграйте в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области, безопасно же)
+4
-1
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ARAMIS777
Ответ OldRedWhite
Сразу вспоминается короткий ролик с афробразильцем времён ЧМ в России ! Там он показывает большой палец и говорит с неподражаем акцентом : Россия - бись !
То был бразилец. :)
+2
0
+2
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Expic
Ответ OldRedWhite
Сразу вспоминается короткий ролик с афробразильцем времён ЧМ в России ! Там он показывает большой палец и говорит с неподражаем акцентом : Россия - бись !
так то бразилец вроде был
+6
0
+6
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ARAMIS777
Грёбаный лицемер.
+3
0
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Станнис Баратеон
Можно сыграть с Бангладешем в Саранске
+4
0
+4
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Barvex
Сыграйте в Белгороде тогда, если безопасно. Или для тебя страна - это Москва и Питер?
+14
-1
+13
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melmi
Хватит демагогией заниматься
Прекрасно известно , что к нам не едут ( и не поедут ) , потому что мы под санкциями из-за участия в развязанной войне , а не потому что мы безопасность не можем гарантировать
Не нужно держать население за идиотов
+25
-1
+24
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OldRedWhite
Сразу вспоминается короткий ролик с афробразильцем времён ЧМ в России !
Там он показывает большой палец и говорит с неподражаем акцентом :
Россия - бись !
+6
0
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