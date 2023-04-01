Дюков о сборной: «Постараемся чаще играть в России. Матч с Ираком покажет другим, что рисков нет. В стране безопасно»
Глава РФС Александр Дюков высказался о возможности проведения международных игр в России.
– Мы будем стараться проводить больше матчей в России.
Вы понимаете, что сейчас не самая простая ситуация с точки зрения геополитики. Это создает определенные сложности для того, чтобы договориться о проведении домашних матчей.
Мы провели первый домашний матч после перерыва. Думаю, это даст сигнал и покажет другим сборным, что в России можно играть – нет никаких рисков для приезда и проведения матча здесь.
– Другие команды боятся приезжать в Россию?
– Когда ФИФА принимал решение о неучастии нашей сборной в международных турнирах, одним из аргументов была невозможность обеспечить безопасность. Понятно, что это не так. Проводить матчи на российской территории безопасно.
Но федерации других стран слышат эти аргументы и решения и вынуждены ими руководствоваться. Это и вызывает эти сложности, – сказал президент РФС.
А ФИФА, МОК население за кого держат? Спорт вне политики заявляют они и аргументируют отсутствие наших спортсменов невозмостью обеспечить безопасность.
Плюсуйте !
С Первым Апреля )))
Прекрасно известно , что к нам не едут ( и не поедут ) , потому что мы под санкциями из-за участия в развязанной войне , а не потому что мы безопасность не можем гарантировать
Не нужно держать население за идиотов
Там он показывает большой палец и говорит с неподражаем акцентом :
Россия - бись !