Дюков о сборной: «Постараемся чаще играть в России. Матч с Ираком покажет другим, что рисков нет. В стране безопасно»

Глава РФС Александр Дюков высказался о возможности проведения международных игр в России.

– Мы будем стараться проводить больше матчей в России.

Вы понимаете, что сейчас не самая простая ситуация с точки зрения геополитики. Это создает определенные сложности для того, чтобы договориться о проведении домашних матчей.

Мы провели первый домашний матч после перерыва. Думаю, это даст сигнал и покажет другим сборным, что в России можно играть – нет никаких рисков для приезда и проведения матча здесь.

– Другие команды боятся приезжать в Россию?

– Когда ФИФА принимал решение о неучастии нашей сборной в международных турнирах, одним из аргументов была невозможность обеспечить безопасность. Понятно, что это не так. Проводить матчи на российской территории безопасно.

Но федерации других стран слышат эти аргументы и решения и вынуждены ими руководствоваться. Это и вызывает эти сложности, – сказал президент РФС.

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