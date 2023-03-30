Дюков о критериях МОК по допуску россиян: «Замах на рубль, удар на копейку. Надеемся, что итоговое решение будет менее дискриминационным»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС МОК Александр Дюков Политика Р-Спорт дискриминация Футбол

Александр Дюков назвал дискриминацией решение МОК по допуску россиян на соревнования.

Ранее Международный олимпийский комитет опубликовал рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные турниры. В частности, рекомендован допуск спортсменов в нейтральном статусе без флага и гимна при условии, что те не занимались активной поддержкой боевых действий. К командным соревнованиям спортсмены из России и Беларуси допущены не будут.

«Решения МОК не распространяются на футбол, на нашу ситуацию. Какое-то косвенное влияние это имеет, но не прямое.

Решения принимают ФИФА и УЕФА. Думаю, обсуждения еще продолжатся. Было принято решение с дискриминацией российских атлетов.

Пока это не оправдывает наши ожидания. Замах на рубль, удар на копейку. Но процесс продолжается. Надеемся на то, что итоговое решение будет менее дискриминационным и более спортивным», – сказал глава Российского футбольного союза.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

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16 комментариев

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Дмитрий Караваев
Ответ Domian
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Ох уж эти эстонцы на ветках…
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sintenced
Ответ Domian
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Кхе-кхе... Времени на раскачку у нас нет.
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ster3
Я кстати думаю позже критерии смягчат. Решили постепенно снимать запреты что бы сильно не возмущались Западные страны
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Viks
«Решения МОК не распространяются на футбол --- Решения МОК распространяются только на олимпиады. Но не факт, что ради вас ФИФА и УЕФА не поддержат МОК.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Domian
Комментарий удален модератором
Байден, скорее, в своей стране занят рельсовой войной. Каждый день поезда опрокидываются. И во всём обвиняет Путина.
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Domian
Ответ Игорь Новиков
"Замах на рубль, удар на копейку". Идеальное описание политики одного геостратега.
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sled
зенитовские такие смешные: Прибыль Газпрома в 2022 году упала на 72%, а вознаграждение ТОП-менеджеров компании выросло на 48%.
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Maxximus
Удары уже исчисляются миллиардами, но с эстонского дивана, конечно, виднее
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Romeo Yankovich
Ответ tyuiop tyuiop
был замах на Гитлера... а удар получился максимум на Николая второго против Японии
ты чё??? замах был на Александра македонского или монгольское иго, не меньше. там за неделю до Лиссабона танки доезжали))
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Ярик01
Прошлое решение распространялось на ФИФА и УЕФА, а это нет)
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tyuiop tyuiop
Ответ Romeo Yankovich
24.02.2022 тоже был замах на Франклина, а удар на мелкую железяку. а началось вся "дискриминация" именно тогда. начинайте с причина, а не переходите к последствиям
был замах на Гитлера...
а удар получился максимум на Николая второго против Японии
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BeastI666I
Ответ зак
Так рубль и так уже как копейка, даже размах не нужен..
рубль как цент
+1
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Romeo Yankovich
24.02.2022 тоже был замах на Франклина, а удар на мелкую железяку. а началось вся "дискриминация" именно тогда. начинайте с причина, а не переходите к последствиям
+3
-5
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Игорь Новиков
"Замах на рубль, удар на копейку".

Идеальное описание политики одного геостратега.
+11
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OldRedWhite
Я что-то не пойму !
Он их провоцирует что ли ? )))
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evil
думаю, надо писать в Спортлото
0
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зак
Так рубль и так уже как копейка, даже размах не нужен..
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-5
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