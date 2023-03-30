Дюков о критериях МОК по допуску россиян: «Замах на рубль, удар на копейку. Надеемся, что итоговое решение будет менее дискриминационным»

назвал дискриминацией решение МОК по допуску россиян на соревнования.

Ранее Международный олимпийский комитет опубликовал рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные турниры. В частности, рекомендован допуск спортсменов в нейтральном статусе без флага и гимна при условии, что те не занимались активной поддержкой боевых действий. К командным соревнованиям спортсмены из России и Беларуси допущены не будут.

«Решения МОК не распространяются на футбол, на нашу ситуацию. Какое-то косвенное влияние это имеет, но не прямое.

Решения принимают и . Думаю, обсуждения еще продолжатся. Было принято решение с дискриминацией российских атлетов.

Пока это не оправдывает наши ожидания. Замах на рубль, удар на копейку. Но процесс продолжается. Надеемся на то, что итоговое решение будет менее дискриминационным и более спортивным», – сказал глава .

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные