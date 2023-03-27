Геннадий Зюганов: «На фоне СВО надо уверенно выступать на футбольных полях. Европейцы против нас, мы должны доказывать, что можем побеждать везде»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Сборная Ирака по футболу товарищеские матчи (сборные) Политика Матч ТВ Геннадий Зюганов Футбол

Геннадий Зюганов напомнил об СВО после матчей сборной России с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

«Нам надо учитывать, что в ближайшее время придется играть с такими командами, как сборные Ирана и Ирака. Несмотря на отношение многих болельщиков, такие матчи могут дать много интересного и полезного, как и в случае сотрудничества вне футбола.

Европейцы настроены против нас, объявили нам и экономическую войну, это касается и спортивного поприща. Страдают все спортсмены, не только футболисты.

Сейчас надо и на футбольных полях выступать уверенно, особенно на фоне СВО. Мы должны доказывать, что в состоянии везде побеждать, везде защищать свои интересы. Победим – и все остальное наладится довольно быстро.

С другой стороны, мы все свои социально‑экономические связи перевели на Восток и на Юг, поэтому спортивные встречи будут способствовать налаживанию этих связей», – сказал председатель центрального комитета КПРФ, руководитель фракции партии в Госдуме.

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80 комментариев

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Павел Мельников
"Азиатская Лига Чемпионов у Зенита - за пять лет!" - воодушевленно закончил свое выступление генеральный сек... Председатель КПРФ Геннадий Андреевич.
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Алексей Полиенков
Вот из-за такого отношения, Россию отовсюду и отстранили.
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Pasa Muromcev
Может компартия выделит парочку классных нападающих в сборную?
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Влад Путман
Красная мумия с фантомными болями по совку как и его хозяин.
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Гекдениз Кардениз
Ответ Maxim Novicov
в полит-срачах на спортсе часто пишут, что Зюганов выиграл выборы 1996. Ну вот, глядите-ка на победителя
прав был Еся Пригожин что они ..... оторваны от реальности) На бабле крыша сьехала у многих
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тот самый Кадрус
Ответ Владимир Ш
А я где-то слышал, что спорт вне политики должен быть
Должен быть но где и кто это соблюдает?
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Гекдениз Кардениз
таблетки забыл выпить , все в кучу гребет смешались в кучу кони люди.
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Игорь Замаруев
Ответ Sinister Kid
Европейский футбол вздрогнул от победы России над Ираком😂😂😂
Казахстан: *творит камбэк в матче с Данией, делая счёт 3:2, набирает 3 очка в непростой группе*
Россия: *пук-среньк, ну и что, что с Ираном ничья? Они на ЧМ участвовали!!! Зато мы Ирак победили!*
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Men77
типа " бей своих, чтобы чужие боялись"
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Игорь Замаруев
Ответ London.is.blue
Они предали свои идеи ещё в Афгане. Тогда комуняки по всему миру были шокированы и разочарованы в идеологии. А сам совок рухнул через 10 лет. Хотя китайцы от них отвернулись ещё за 7 лет до Афгана.
В Китае начали форсировать появление коммунизма задолго до самих предпосылок к этому коммунизму. Сама идея строить коммунизм в Китае была провальной, потому что культурные и географические различия двух стран(СССР и Китай) были велики
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Игорь Замаруев
Ответ Tun
Дайте деду уже таблетки… и не только этому
4 таблеточки Кветиапина этому господину!
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Игорь Замаруев
Дед, проснись, ты обос#ался😂
О какой победе можно говорить, если в нашей стране средняя зарплата и средняя пенсия в разы ниже, чем в Европе? Уровень жизни ниже, качество жизни ниже, спортивные достижения ниже, развитие в принципе ниже, чем в Европе. Как можно вообще размышлять на полном серьёзе о "победе", если твоя страна - проигравший?
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OldRedWhite
Ответ BeastI666I
в 1996 же победил. так что тут не все так просто
Что-то Вы не по тексту …
Не все так однозначно !
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гога11
Зюганов уничтожил коммунистическое движение в России, полнейший подпевала властям.
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PolarBear
Как же он деградировал,слился и спелся возле власти . Ужас
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mjordan
да, Генка, коммунист из тебя, как из говна пуля...
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Сергей Орлов
Он уже из мавзолея вещает или ещё нет?)
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Mbest77
Ответ Михаил1970
Побеждать в футболе азиатов, чтобы что-то доказать европейцам по поводу СВО)
Надо чемпионом Океании становится, чтобы прямо все все доказать )
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Kirkoroff
Бей своих, чтобы чужие боялись.
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Михаил Хромаков
Победи мы вчера иракцев 10-0, украинцы б тут же сдались, это ж так работает)))
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градус ненависти
Ответ Savarona25
Забавляют эти нео-псевдо-коммунисты, которые должны вроде бы критиковать власть и участвовать в политической борьбе, а на самом деле думают лишь о собственном благополучии и живут по принципу "чего изволите?".
Так это то же едро, только с другим названием
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Спартак-лучшая команда России
Ответ Tun
Дайте деду уже таблетки… и не только этому
Желательно цианид
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alexbor083
Гена,ты когда к Жирику в гости??? Побеждатель хренов
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London.is.blue
Ответ teddy10
Уважающие себя коммунисты и социал-демократы должны выступать против импереалистической войны, быть оппозиционерами буржуазно-силовой верхушке, а Зюганов - это фикция
Они предали свои идеи ещё в Афгане. Тогда комуняки по всему миру были шокированы и разочарованы в идеологии. А сам совок рухнул через 10 лет.
Хотя китайцы от них отвернулись ещё за 7 лет до Афгана.
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izhboldin-sergey
Старый приспособленец
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