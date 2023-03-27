Геннадий Зюганов: «На фоне СВО надо уверенно выступать на футбольных полях. Европейцы против нас, мы должны доказывать, что можем побеждать везде»

напомнил об СВО после матчей сборной России с Ираном (1:1) и (2:0).

«Нам надо учитывать, что в ближайшее время придется играть с такими командами, как сборные и Ирака. Несмотря на отношение многих болельщиков, такие матчи могут дать много интересного и полезного, как и в случае сотрудничества вне футбола.

Европейцы настроены против нас, объявили нам и экономическую войну, это касается и спортивного поприща. Страдают все спортсмены, не только футболисты.

Сейчас надо и на футбольных полях выступать уверенно, особенно на фоне СВО. Мы должны доказывать, что в состоянии везде побеждать, везде защищать свои интересы. Победим – и все остальное наладится довольно быстро.

С другой стороны, мы все свои социально‑экономические связи перевели на Восток и на Юг, поэтому спортивные встречи будут способствовать налаживанию этих связей», – сказал председатель центрального комитета КПРФ, руководитель фракции партии в Госдуме.