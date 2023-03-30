Александр Дюков: «Разве мы в изоляции? Все оставить и сконцентрироваться на нефтяной отрасли? А вы думаете, там все так радужно? Жизнь – борьба»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Александр Дюков Политика Р-Спорт Футбол

Александр Дюков не согласен, что российский футбол находится в изоляции.

«Разве мы находимся в изоляции? Сборная сыграла домашний матч с Ираком. Давайте избегать таких крайних оценок.

Хотел ли я это все оставить и сконцентрироваться на нефтяной отрасли? А вы думаете, там все так радужно? Вы мне предлагаете все посты оставить?

Вся наша жизнь борьба, преодолевать трудности интересно. Конечно, хотелось бы заниматься чисто футбольными вопросами. Сейчас принято политическое решение о приостановке нашего участия, мы сейчас им занимаемся.

Когда я сюда приходил, у меня было определенное видение, стратегия, я верю в потенциал нашего футбола и нахожу в себе силы его реализовать. Это и мотивирует», – сказал президент РФС.

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38 комментариев

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sprmn
Ответ Jeksan
Я вот без доли иронии спрошу, чем же его работа так дискредитировала и что можно было реализовать, чтобы угодить болельщикам? Мне кажется, ему как раз выпал самый неудобный сценарий руководства, когда от человека принимающего решения ну вот совсем ничего не зависит..
Речь не только о последнем годе где было много мировых событий хотя вся авантюра с FanID тоже на его совести, так как он и РФС не предложил никаких альтернативных механизмов и активно не искал компромисса, но о периоде с 2019 года где со стороны РПЛ и РФС был провал за провалом. А если это он такой бессильный и ничего сделать не может так-то зачем он нужен?
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Олег Кузнецов
Ответ Russ Ivan
Попробуй раз в жизни поработать, а не бороться за кормушку!
Один президент из просто жизни превратил жизнь людей в борьбу, а местами выживание....
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Нефанатик
Венесуэла вот тоже не нефти сконцентрированы. Тоже "прекрасно живут"
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Atsuktuvas
Скоро дойдет до того, что это было наше решение, чтобы наказать Запад. Прямо как в КВНовской шутке: "Папа погнался за продавцем кукурузы, тот убегал и папе пришлось надавать ему носом по ногам".
+1
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Дмитрий9779
https://m.youtube.com/watch?v=0QF6BTg2XTA
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МТБ
Да, мы в изоляции и 2 года назад мы бы выбирали, с кем играть, а не соглашались бы на матч с Ираком
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BlackJet
в нефтяной не все радужно? ... судя по зениту в газовой все в порядке, попрежнему радужно
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Sinister Kid
Ответ Jeksan
Я вот без доли иронии спрошу, чем же его работа так дискредитировала и что можно было реализовать, чтобы угодить болельщикам? Мне кажется, ему как раз выпал самый неудобный сценарий руководства, когда от человека принимающего решения ну вот совсем ничего не зависит..
Fan ID. И не надо лишних слов🤫
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Jeksan
Ответ sprmn
Ну судя по твоей работе в РФС ты предпочитаешь сконцентрироваться на нефтегазовой отрасли, а футбол так лишняя нагрузка
Я вот без доли иронии спрошу, чем же его работа так дискредитировала и что можно было реализовать, чтобы угодить болельщикам? Мне кажется, ему как раз выпал самый неудобный сценарий руководства, когда от человека принимающего решения ну вот совсем ничего не зависит..
+2
-4
-2
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Albert Rrahmani
Ответ Russ Ivan
Попробуй раз в жизни поработать, а не бороться за кормушку!
Таких людей рубят на корню и уже очень давно. Харе уже на него надеется.
+2
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Verhovn
Ответ Василий Питерский
Философ, мать его…..
А с такой философией мы далеко не уедем(с) 😄
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mi1an
Сдались вам малолеткам эти еврокубки.
Да будет известно, что спорт это гуманная война,без жертв.
Зачем нам спорт, когда в стране война и мобилизация.
Совсем уже ополоумели?
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Советник_042
Походу ты популист, Санек ))
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Ванзай
"вы мне предлагаете все посты оставить?"
да-а-а-а!
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Eridan
Да, мы в изоляции. Сыграйте еще с КНДР и еще раз задайте тот же вопрос "мы в изоляции?".
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mi1an
Ответ A K
У верблюда два горба потому что жизнь - борьба. Вы, дурни, сами с собой боретесь, пока жизнь мимо идёт.
А что такое жизнь мимо идет? А что не мимо?
0
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-3
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Moffo
А отсутствие еврокубков и турниров сборной это что? Не изоляция? Даже на детско-юношеском уровне ничего нет. В любой конкурентной среде чтобы развиваться нужно соревноваться с лучшими, а не товарняки во дворе играть.
+6
-1
+5
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A K
У верблюда два горба потому что жизнь - борьба. Вы, дурни, сами с собой боретесь, пока жизнь мимо идёт.
+1
-1
0
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Artur Kovas
Пару матчей за год это не изоляция ? А что тогда изоляция ?
+3
-1
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Ярик01
Ответ damondiamond
радужно у нас не принято играть, поэтому футбол получился серым
Точно. То есть Дюков, наоборот, хватит состояние дел в нефтянке, говоря, что там все нормально, традиционно и гетеросексуально.
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Arty K.
иди лечись
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Забил ли Заболотный?
Ответ Леван Мкртчян
"Вся жизнь борьба"-- процитировал пацанский паблик Дюков. Это если тезисно
а люди в ней борцухи
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ARAMIS777
"Лицемер,она его называла..."(с)
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dimitrii36
нефтянка сильный аргумент российского футбола
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Kemal Gul
Ответ damondiamond
ну нормально, с Ираком сыграли, чё бухтите-то
Ага, щас ещё пару товарняков скатаем с Беларусью и Узбекистаном, и, можно сказать, окончательно вернёмся в мировое футбольное сообщество!
+4
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