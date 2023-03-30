Александр Дюков: «Разве мы в изоляции? Все оставить и сконцентрироваться на нефтяной отрасли? А вы думаете, там все так радужно? Жизнь – борьба»
Александр Дюков не согласен, что российский футбол находится в изоляции.
«Разве мы находимся в изоляции? Сборная сыграла домашний матч с Ираком. Давайте избегать таких крайних оценок.
Хотел ли я это все оставить и сконцентрироваться на нефтяной отрасли? А вы думаете, там все так радужно? Вы мне предлагаете все посты оставить?
Вся наша жизнь борьба, преодолевать трудности интересно. Конечно, хотелось бы заниматься чисто футбольными вопросами. Сейчас принято политическое решение о приостановке нашего участия, мы сейчас им занимаемся.
Когда я сюда приходил, у меня было определенное видение, стратегия, я верю в потенциал нашего футбола и нахожу в себе силы его реализовать. Это и мотивирует», – сказал президент РФС.
Да будет известно, что спорт это гуманная война,без жертв.
Зачем нам спорт, когда в стране война и мобилизация.
Совсем уже ополоумели?
да-а-а-а!