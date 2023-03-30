Дюков о сборной России: «Вероятность участия в Кубке Америки невысокая. Много футболистов из Латинской Америки играют в Европе, на них оказывается давление»
Александр Дюков назвал маловероятным участие сборной России в Кубке Америки.
«В наших условиях вероятность участия в Кубке Америки невысокая. Большое количество игроков из Латинской Америки играют в Европе, на них оказывается давление.
Теоретически – это возможно. Практически: в ближайшее время нам вряд ли удастся об этом договориться.
Мы рассматриваем варианты товарищеских игр не только с азиатскими сборными, в том числе с командами из Латинской Америки. Мы будем играть не только с азиатскими сборными, но и с командами с других континентов», – сказал глава РФС.
Пару команд для начала , можно Зенит и Спартак !
Да еще и КОНМЕБОЛ на поводке под США сидит после арестов 2015-2016 года.
С этими гегемонами вполне можно играть и даже выигрывать.