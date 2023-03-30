Дюков о сборной России: «Вероятность участия в Кубке Америки невысокая. Много футболистов из Латинской Америки играют в Европе, на них оказывается давление»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Кубок Америки Александр Дюков товарищеские матчи (сборные) Чемпионат.com Футбол

Александр Дюков назвал маловероятным участие сборной России в Кубке Америки.

«В наших условиях вероятность участия в Кубке Америки невысокая. Большое количество игроков из Латинской Америки играют в Европе, на них оказывается давление.

Теоретически – это возможно. Практически: в ближайшее время нам вряд ли удастся об этом договориться.

Мы рассматриваем варианты товарищеских игр не только с азиатскими сборными, в том числе с командами из Латинской Америки. Мы будем играть не только с азиатскими сборными, но и с командами с других континентов», – сказал глава РФС.

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Более бредового объяснения не играть в Америке я не слышал....Все-таки принадлежность к Питеру - это диагноз...Оказывается не перелеты мешают, а игроки под влиянием гниющего запада...тьфу...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yujanin
Ответ Игорь Замаруев
Ну а мы тогда со Старой играть будем!
Да!И пусть канают !!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Можно в МЛС заявиться , как жест доброй воли !
Пару команд для начала , можно Зенит и Спартак !
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Замаруев
Ответ Wayne Gretzky 99
Новая Зеландия откажется. Так что и тут мимо.
Ну а мы тогда со Старой играть будем!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deimon7.7
Ответ Ебздрогыч
Антарктида: сборная пингвинов, сборная косаток, сборная полярников, сборная России. Есть все шансы на континентальное чемпионство! Хотя пингвинов я бы не сбрасывал со счетов - юркие, коренастые, быстрые - у Осипенко с Песьяковым могут быть проблемы
Пингвины привыкли яйца высиживать - так просто мяч у них отобрать не получится)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жесткий Костас
На них давят только бабосы!!! Подключайтесь!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nicu Maican
А если сыграть в Кубок Антарктиды ФИФА будет против?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Брэд Либил
Ответ Kemal Gul
Стоп, то есть реально есть человек, который хотя бы на секунду задумывался на полном серьёзе об участии России в Кубке Америки?))
Так он открытым всегда был. Там не только Южная Америка играет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ MonkeyMeister
И почему нет? Там иногда участвуют сборные с других континентов.
Раньше не приглашали, а сейчас "почему нет"? )
Да еще и КОНМЕБОЛ на поводке под США сидит после арестов 2015-2016 года.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Я
Ответ инок
А почему-бы не заявиться тогда на кубок вселенной?
Ох как вас тошнит,очень приятно это видеть.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Приданов
Ответ Ебздрогыч
Антарктида: сборная пингвинов, сборная косаток, сборная полярников, сборная России. Есть все шансы на континентальное чемпионство! Хотя пингвинов я бы не сбрасывал со счетов - юркие, коренастые, быстрые - у Осипенко с Песьяковым могут быть проблемы
Мы можем сформировать свою сборную дельфинов в противовес. Все шансы.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
А почему-бы не заявиться тогда на кубок вселенной?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Писарь Ванек
Чет то я не помню, Антарктида тоже континент? Можно с ними сыграть, со сборной королевских пингвинов. Или императорских.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Ответ Kemal Gul
Стоп, то есть реально есть человек, который хотя бы на секунду задумывался на полном серьёзе об участии России в Кубке Америки?))
Так уже там имеется такой опыт. В том числе и игры кубка Америки даже не в Южной Америки
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окечуква
Вскоре будет открыт новый персонаж: кубок Африканских наций.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MonkeyMeister
Ответ Kemal Gul
Стоп, то есть реально есть человек, который хотя бы на секунду задумывался на полном серьёзе об участии России в Кубке Америки?))
И почему нет? Там иногда участвуют сборные с других континентов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гусеконь
Ответ Kemal Gul
Стоп, то есть реально есть человек, который хотя бы на секунду задумывался на полном серьёзе об участии России в Кубке Америки?))
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/murovei/2483349.html
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sinister Kid
Так можно сказать про любой турнир.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Ответ Kemal Gul
Стоп, то есть реально есть человек, который хотя бы на секунду задумывался на полном серьёзе об участии России в Кубке Америки?))
Зенит натурализует ещё нескольких бразильцев и можно будет заявиться как дубль Бразилии
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
сильно стать чемпионами Марса, хотя тут тоже сложно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Питерский
Теперь игроки из латинской Америки виноваты…..кто следующий??
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wayne Gretzky 99
Ответ blaugrano
Океания не откажется. Новой Зеландия, Каледония, Папуа-Новая Гвинея, Фиджи, Науру, Тувалу... С этими гегемонами вполне можно играть и даже выигрывать.
Новая Зеландия откажется. Так что и тут мимо.
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В Питере Пять
Давайте уже в кубок Африки тогда.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Будем с зад... ой, с тудротами всякими играть
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Океания не откажется. Новой Зеландия, Каледония, Папуа-Новая Гвинея, Фиджи, Науру, Тувалу...
С этими гегемонами вполне можно играть и даже выигрывать.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий