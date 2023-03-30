Дюков не исключает усиления санкций против российского футбола: «Хотя давление и так достаточное, куда его усиливать?»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Александр Дюков Политика Футбол

Александр Дюков не исключает усиления санкций в отношении российского футбола.

– Ранее в интервью вы заявили, что ожидаете усиления санкционного давления на российскую нефтяную отрасль в 2023 году. Ожидаете ли вы усиления давления на российский футбол? 

– Никто не может гарантировать, что усиления давления не будет. Хотя это давление и так достаточное. Куда его усиливать? – сказал президент РФС.

Напомним, больше года российские сборные и клубы отстранены от международных турниров, в то же время РФС остается членом ФИФА и УЕФА.

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Они могут объяснить в связи с чем санкции?Я так и не понял официальной позиции фифа и УЕФА
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
Ответ Dexter Dallas
Ты про прокладки тут загнул. А ничего, что форму военную стали в Беларуси заказывать? Просто как понимаю то, что шьют зеки в колониях лютый кал и не подходит. А ты тут про прокладки загнул. Уже не понятно что в этой стране сверхдержавного? Холопство разве что.
в смысле загнул? вы, вероятно, просто не сталкивались с этим, и слава богу. пожилые/больные/немощные родственники и малые дети. пописать в нормальный памперс взрослому человеку сейчас стоит примерно 70 рублей. упаковка 10 штук - 700. а когда весной 22 года пропали товары первой необходимости - эта же упаковка была от полутора и выше.
и в начале лета было доложено, что да: наши комбинаты работают на фирменном импортном оборудовании и только на импортной целлюлозе. проблема была поднята на самый верх. и было обещано: к концу лета наладить производство из собственного сырья и к осени наводнить страну доступным качественным продуктом. и даже выпустили партию и отчитались, ленточки перерезали.
где эта продукция? кто-нибудь ее видел? я в Питере живу, нет ее. все те же импортные подгузники, цены вернулись примерно к тому уровню, процентов на 15-20 дороже.
так что этот вопрос никуда не делся. про форму я не в курсе, но, вероятно, что-то похожее.
знаете, сколько у нас стариков в стране, которые нуждаются в этих товарах ежедневно? эта казалось бы первостепенная бытовая задача почему-то нерешаема для нас, хотя это не космическая ракета и даже не просто ракета.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zlodimir
Да, проклятое уефа с фифой ввели в России фануйди…Хотя стоп…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Aggrrist
Что это даст ФИФА? Ну станут все свободными, в рамках ФИФА, юрисдикции РФ как была так и будет, подпишут пару бумаг. Как и сейчас. Тогда РФС может любую дичь крутить, которую стеснялись делать бюрократы ФИФА в плоть до корректировки правил (офсайд и т.п.). Но возникает вопрос, а что дальше? Да, топовые игроки уедут, но какую цель добьётся ФИФА? Их вотчина станет меньше, рычагов не будет совсем, а там может и альтернативная ассоциация появится. А ФИФА это не надо, чтобы их здоровенный куски в мире были отпущены в свободное плавание, на них и так много хейта льётся из-за, а потенциальный триггер развала или раздела ФИФА им не нужен.
Здоровенный кусок чего? Место в футбольном мире это где-то на обочине, бан просто добавил движение туда, почти все спонсоры ФИФА из России ушли, рынка нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Моутиньо оформляет 40
Ответ Ярик01
Суперлигу английские болельщики уничтожили, у нас даже за фан-айди сейчас в очередь встанут для открытки
английские органы власти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dexter Dallas
Ответ svft
а что, могут. свое нужно иметь. у нас производство прокладок и подгузников не могут наладить уже сколько, целлюлозу не могут нужную добыть, вероятно, в тайном месте, где она растет как бананы)
Ты про прокладки тут загнул. А ничего, что форму военную стали в Беларуси заказывать? Просто как понимаю то, что шьют зеки в колониях лютый кал и не подходит. А ты тут про прокладки загнул. Уже не понятно что в этой стране сверхдержавного? Холопство разве что.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aggrrist
Ответ Aggrrist
Что это даст ФИФА? Ну станут все свободными, в рамках ФИФА, юрисдикции РФ как была так и будет, подпишут пару бумаг. Как и сейчас. Тогда РФС может любую дичь крутить, которую стеснялись делать бюрократы ФИФА в плоть до корректировки правил (офсайд и т.п.). Но возникает вопрос, а что дальше? Да, топовые игроки уедут, но какую цель добьётся ФИФА? Их вотчина станет меньше, рычагов не будет совсем, а там может и альтернативная ассоциация появится. А ФИФА это не надо, чтобы их здоровенный куски в мире были отпущены в свободное плавание, на них и так много хейта льётся из-за, а потенциальный триггер развала или раздела ФИФА им не нужен.
Из-за их бюракратияеских решений*
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aggrrist
Ответ Ярик01
Достаточно исключить из ФИФА за нарушение устава по "крымской теме" и никакие контракты даже не будут регистрироваться. Никто не перейдёт и все мгновенно станут свободными агентами.
Что это даст ФИФА? Ну станут все свободными, в рамках ФИФА, юрисдикции РФ как была так и будет, подпишут пару бумаг. Как и сейчас.
Тогда РФС может любую дичь крутить, которую стеснялись делать бюрократы ФИФА в плоть до корректировки правил (офсайд и т.п.).

Но возникает вопрос, а что дальше? Да, топовые игроки уедут, но какую цель добьётся ФИФА? Их вотчина станет меньше, рычагов не будет совсем, а там может и альтернативная ассоциация появится. А ФИФА это не надо, чтобы их здоровенный куски в мире были отпущены в свободное плавание, на них и так много хейта льётся из-за, а потенциальный триггер развала или раздела ФИФА им не нужен.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Atsuktuvas
Главное, чтобы не получилось как с Суперлигой...
Суперлигу английские болельщики уничтожили, у нас даже за фан-айди сейчас в очередь встанут для открытки
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СИ
Ответ Дмитрий
А есть примеры успешного развития чего-либо в условиях мировой изоляции? Мы футбол не смогши в достаточной мере развить при открытых границах, а сейчас получиться? Это невозможно, товарищ.
Самые счастливые люди в мире на кубе под санкциями
Корея совершенно развитый патриотизм
Иран лучше нас играет в футбол
Могу продолжить
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atsuktuvas
Ответ Роман Смирнов
блин, пора уже создать свой независимый футбольный союз с африканцами, Азией и Лат. Америкой
Главное, чтобы не получилось как с Суперлигой...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Смирнов
блин, пора уже создать свой независимый футбольный союз с африканцами, Азией и Лат. Америкой
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angry horse
FAN ID перекрывает все санкции, сами же похоронили свой же футбол 😎
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Petrov
это всё нам понятно,лучше сказал бы,что футбол вне политики и мы за не мирный атом😋
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Поляков
Что запретят играть во дворе? Хотя ,постойте. Там уже и так лет 10-ть, как никто не играет.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий
Ответ СИ
Так надо вместо Митрофанова и Алаева набрать новую команду засучить рукава и начать развивать футбол внутри страны. Другого пути нет. Не надо искать призрачного «счастья» в чуждых странах и в уефа и фифа
А есть примеры успешного развития чего-либо в условиях мировой изоляции? Мы футбол не смогши в достаточной мере развить при открытых границах, а сейчас получиться? Это невозможно, товарищ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Синецкий
По ходу они не понимают почему санкции в такой же степени , как почему люди не оформляют фан айди. Параллельная реальность
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Как же так? Санкции же благо)
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
Ответ Злодей Спб
Как я понимаю, дальше введут запрет на импорт мячей и "компонентов для их изготовления", краски для нанесения разметки, семян для газонов :) ?
а что, могут. свое нужно иметь. у нас производство прокладок и подгузников не могут наладить уже сколько, целлюлозу не могут нужную добыть, вероятно, в тайном месте, где она растет как бананы)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Добрый Ретроград
Дюков: "Ломай меня полностью"
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Midsommersangen
Ответ Злодей Спб
Как я понимаю, дальше введут запрет на импорт мячей и "компонентов для их изготовления", краски для нанесения разметки, семян для газонов :) ?
Запретят играть товарняки с азиатами.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кто составил коспекты Лобановского?
А чего их исключать? Сейчас крымские клубы включим в РФС и добро пожаловать.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
Как я понимаю, дальше введут запрет на импорт мячей и "компонентов для их изготовления", краски для нанесения разметки, семян для газонов :) ?
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СИ
Так надо вместо Митрофанова и Алаева набрать новую команду засучить рукава и начать развивать футбол внутри страны. Другого пути нет. Не надо искать призрачного «счастья» в чуждых странах и в уефа и фифа
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Карточки запретят
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий