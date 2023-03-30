Дюков не исключает усиления санкций против российского футбола: «Хотя давление и так достаточное, куда его усиливать?»
Александр Дюков не исключает усиления санкций в отношении российского футбола.
– Ранее в интервью вы заявили, что ожидаете усиления санкционного давления на российскую нефтяную отрасль в 2023 году. Ожидаете ли вы усиления давления на российский футбол?
– Никто не может гарантировать, что усиления давления не будет. Хотя это давление и так достаточное. Куда его усиливать? – сказал президент РФС.
Напомним, больше года российские сборные и клубы отстранены от международных турниров, в то же время РФС остается членом ФИФА и УЕФА.
и в начале лета было доложено, что да: наши комбинаты работают на фирменном импортном оборудовании и только на импортной целлюлозе. проблема была поднята на самый верх. и было обещано: к концу лета наладить производство из собственного сырья и к осени наводнить страну доступным качественным продуктом. и даже выпустили партию и отчитались, ленточки перерезали.
где эта продукция? кто-нибудь ее видел? я в Питере живу, нет ее. все те же импортные подгузники, цены вернулись примерно к тому уровню, процентов на 15-20 дороже.
так что этот вопрос никуда не делся. про форму я не в курсе, но, вероятно, что-то похожее.
знаете, сколько у нас стариков в стране, которые нуждаются в этих товарах ежедневно? эта казалось бы первостепенная бытовая задача почему-то нерешаема для нас, хотя это не космическая ракета и даже не просто ракета.
Тогда РФС может любую дичь крутить, которую стеснялись делать бюрократы ФИФА в плоть до корректировки правил (офсайд и т.п.).
Но возникает вопрос, а что дальше? Да, топовые игроки уедут, но какую цель добьётся ФИФА? Их вотчина станет меньше, рычагов не будет совсем, а там может и альтернативная ассоциация появится. А ФИФА это не надо, чтобы их здоровенный куски в мире были отпущены в свободное плавание, на них и так много хейта льётся из-за, а потенциальный триггер развала или раздела ФИФА им не нужен.
Корея совершенно развитый патриотизм
Иран лучше нас играет в футбол
Могу продолжить