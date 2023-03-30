Дюков не исключает усиления санкций против российского футбола: «Хотя давление и так достаточное, куда его усиливать?»

не исключает усиления санкций в отношении российского футбола.

– Ранее в интервью вы заявили, что ожидаете усиления санкционного давления на российскую нефтяную отрасль в 2023 году. Ожидаете ли вы усиления давления на российский футбол?

– Никто не может гарантировать, что усиления давления не будет. Хотя это давление и так достаточное. Куда его усиливать? – сказал президент РФС.

Напомним, больше года российские сборные и клубы отстранены от международных турниров, в то же время остается членом ФИФА и УЕФА.