Месси и Хави часто общаются, с Лапортой у Лео нет контактов. Возвращение в «Барсу» реально, но пока маловероятно (Marca)
Возвращение Лионеля Месси в «Барселону» реально, но пока маловероятно.
Об этом пишет Marca, анализируя слова вице-президента каталонцев Рафы Юсте о контактах, связанных с возвращением аргентинца.
Отмечается, что дела обстоят не так уж и просто. При этом Месси регулярно переписывается с тренером Хави. А вот отношения с президентом клуба Жоаном Лапортой оставляют желать лучшего.
Между Лео и главой «Барсы» нет регулярных контактов. Последний раз они пересекались в феврале на церемонии вручения наград The Best. И тогда именно Лапорта искал контакта с аргентинцем.
На сегодняшний день «Барса» не сделала предложение.
Месси попал в систему «Барселоны» в 2000 году и выступал за клуб до 2021-го. Тогда из-за финансовых проблем каталонцы не смогли продлить с ним контракт, и Лео на правах свободного агента перешел в «ПСЖ».
Срок его нынешнего контракта с парижанами рассчитан до лета 2023 года.
В этом сезоне на счету аргентинца 16 голов и 14 результативных передач в 27 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Полную статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.
• Хави и Месси поддерживают контакты, у них очень хорошие отношения.
• В раздевалке рассматривают его возврат как реальный вариант, поэтому в последнее время активно говорят о Месси.
• В любом случае Месси придется согласиться на низкую зарплату, которую «Барса» компенсирует, выплачивая ему часть прибыли, которую он принесет клубу
Теперь, если Лео поступит предложение от Барселоны, нет сомнений, что он вернется, потому что он сам этого хочет. Но «ПСЖ» продолжит попытки удержать его, и в ближайшие дни они сделают новое предложение. Это будет долго.
Источник:Гастон Эдул