Месси и Хави часто общаются, с Лапортой у Лео нет контактов. Возвращение в «Барсу» реально, но пока маловероятно (Marca)

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта соцсети Футбол

Возвращение Лионеля Месси в «Барселону» реально, но пока маловероятно.

Об этом пишет Marca, анализируя слова вице-президента каталонцев Рафы Юсте о контактах, связанных с возвращением аргентинца.

Отмечается, что дела обстоят не так уж и просто. При этом Месси регулярно переписывается с тренером Хави. А вот отношения с президентом клуба Жоаном Лапортой оставляют желать лучшего.

Между Лео и главой «Барсы» нет регулярных контактов. Последний раз они пересекались в феврале на церемонии вручения наград The Best. И тогда именно Лапорта искал контакта с аргентинцем.

На сегодняшний день «Барса» не сделала предложение.

Месси попал в систему «Барселоны» в 2000 году и выступал за клуб до 2021-го. Тогда из-за финансовых проблем каталонцы не смогли продлить с ним контракт, и Лео на правах свободного агента перешел в «ПСЖ».

Срок его нынешнего контракта с парижанами рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне на счету аргентинца 16 голов и 14 результативных передач в 27 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Полную статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.

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18 комментариев

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Zidan GOAT
Ответ MESSIya
Мартин Оревало: Лео Месси покинет «ПСЖ». Для него быть в «Барселоне» – мечта, и он приложит все усилия, чтобы вернуться в клуб своей жизни, даже если придется играть бесплатно.
Да да, слышали уже эти сказки про бесплатно
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Syndycate
Ответ rej1sta
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Ну ты и наивный, проект - это означает он хочет больше денег, а не получать меньше Мбаппе) ты чего как маленький в сказки веришь, проект ему нужен, лол😂
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MESSIya
Фернандо Поло: В Барселоне Лионель Месси рассматривается как реальный вариант трансфера. Клуб начал давить на Лео и его отца, чтобы они вернулись в Барсу.

• Хави и Месси поддерживают контакты, у них очень хорошие отношения.

• В раздевалке рассматривают его возврат как реальный вариант, поэтому в последнее время активно говорят о Месси.

• В любом случае Месси придется согласиться на низкую зарплату, которую «Барса» компенсирует, выплачивая ему часть прибыли, которую он принесет клубу
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MESSIya
Мартин Оревало: Лео Месси покинет «ПСЖ». Для него быть в «Барселоне» – мечта, и он приложит все усилия, чтобы вернуться в клуб своей жизни, даже если придется играть бесплатно.
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Iamliam
Главный юрист Барсы против журналистов желтой Марки. Интересно кому больше доверять?)
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MESSIya
В декабре Месси сказал: «Да, я хочу продолжить карьеру в «ПСЖ», и стороны достигли устного соглашения, но потом что-то изменилось.

Теперь, если Лео поступит предложение от Барселоны, нет сомнений, что он вернется, потому что он сам этого хочет. Но «ПСЖ» продолжит попытки удержать его, и в ближайшие дни они сделают новое предложение. Это будет долго.

Источник:Гастон Эдул
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Barca_mania
Ответ Aleksandr Danilov
Если бы Месси реально любил Барсу как он рассказывает, после всех денег которые ему насыпали при Бартомеу, мог бы сыграть за символические деньги. Но нет, будет ждать горы золота
ты вообще ничего не понимаешь, Месси уже пошел на большие уступки и ему говорили что все идёт по плану, но тебас не дал заключить новый контракт.
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Alexlagodny
Marca прям таки знает общается Месси с Лапортой, или нет.
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rej1sta
Ответ Syndycate
Да да, не в зарплате, ведь Месси готов был бесплатно играть в Барсе😂 но злой Бартомеу ему силком напихал пол лярда)
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e_kot
Марка это дно
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Syndycate
Как быстро исчез мой комментарий🤣
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Dahl
Первая новость на данную тему, которая выглядит более-менее правдоподобно и не предвещает опровержение через полчаса
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Syndycate
Ответ rej1sta
Уже много раз писали, что дело не в зарплате. Месси ждал, что ПСЖ покажет свой проект на следующий сезон, предложение у Лео давно есть, там все согласовано.
Да да, не в зарплате, ведь Месси готов был бесплатно играть в Барсе😂 но злой Бартомеу ему силком напихал пол лярда)
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Иван Алейников
Может хватит, а? Полнейший инфомусор. Пришлось написать и фиг с ним, что продвигаю этим новость.
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rej1sta
Ответ Osodj Djhshs
А месси любит деньги. Как уже давно известно ( со времен полуярда евро от барсы за 3 года контракта и до инсайдов о несогласии на понижение зп в псж)
Уже много раз писали, что дело не в зарплате. Месси ждал, что ПСЖ покажет свой проект на следующий сезон, предложение у Лео давно есть, там все согласовано.
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Aleksandr Danilov
Если бы Месси реально любил Барсу как он рассказывает, после всех денег которые ему насыпали при Бартомеу, мог бы сыграть за символические деньги. Но нет, будет ждать горы золота
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Velirpa
Ответ Мексиканская песня
Комментарий удален пользователем
I’M JISOO, I’M OK.
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Osodj Djhshs
Ответ Osodj Djhshs
Месси можно брать только на ветеранский контракт иначе зачем все эти рычаги, чтобы снова утонуть в болоте? То что месси не принесёт лч в одиночку очевидно даже любителям Лионеля
А месси любит деньги. Как уже давно известно ( со времен полуярда евро от барсы за 3 года контракта и до инсайдов о несогласии на понижение зп в псж)
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Мексиканская песня
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Osodj Djhshs
Месси можно брать только на ветеранский контракт иначе зачем все эти рычаги, чтобы снова утонуть в болоте? То что месси не принесёт лч в одиночку очевидно даже любителям Лионеля
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