Месси и Хави часто общаются, с Лапортой у Лео нет контактов. Возвращение в «Барсу» реально, но пока маловероятно (Marca)

Возвращение Лионеля Месси в «Барселону» реально, но пока маловероятно.

Об этом пишет Marca, анализируя слова вице-президента каталонцев Рафы Юсте о контактах, связанных с возвращением аргентинца.

Отмечается, что дела обстоят не так уж и просто. При этом Месси регулярно переписывается с тренером . А вот отношения с президентом клуба оставляют желать лучшего.

Между Лео и главой «Барсы» нет регулярных контактов. Последний раз они пересекались в феврале на церемонии вручения наград The Best. И тогда именно Лапорта искал контакта с аргентинцем.

На сегодняшний день «Барса» не сделала предложение.

Месси попал в систему «Барселоны» в 2000 году и выступал за клуб до 2021-го. Тогда из-за финансовых проблем каталонцы не смогли продлить с ним контракт, и Лео на правах свободного агента перешел в «ПСЖ».

Срок его нынешнего контракта с парижанами рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне на счету аргентинца 16 голов и 14 результативных передач в 27 матчах за « » во всех турнирах. Полную статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.