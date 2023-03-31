«Барса» подтвердила контакты с Месси о возвращении: «Хочется, чтобы эта взаимная история любви закончилась здесь»
В «Барселоне» подтвердили контакты с Лионелем Месси о возвращении из «ПСЖ».
«Лео и его семья знают, как я их люблю. Я участвовал в переговорах, которые, к сожалению, не привели к успеху. Меня беспокоит, что Лео не смог продолжить выступать за наш клуб. Если мы говорим о Ла Масии, мы говорим о Месси.
Конечно, я бы хотел, чтобы он вернулся. Я за то, чтобы он мог представлять нас на спортивном, социальном и экономическом уровне. Мы в контакте с ним, да.
Хочу, чтобы все условия сошлись воедино, чтобы эта взаимная история любви закончилась в «Барсе». Когда ты влюблен и расстаешься с кем-то, ты всегда хочешь остаться влюбленным. Даже если вы потеряете связь.
Мы всегда будем любить Лео, а он будет любить «Барсу» и город. Я из тех, кто думает, что судьба мудра.
Лео – игрок «ПСЖ», и я не хотел бы говорить ни о чем, кроме своих вкусов и желаний. Но если условия будут соблюдены, мы бы рассмотрели возможность приветствовать его здесь», – сказал вице-президент каталонцев Рафа Юсте.
Странно что арабы не подарили ЧМ Мбаппе или Неймару, наверное на спичках тянули кому подарить ЧМ.
Еще более странно что арабы своему ПСЖ все никак ЛЧ подарить не могут.
Не просто игрок, на будущее тренер, менеджер, то кто, готов всё отдать за клуб.