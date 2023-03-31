«Барса» подтвердила контакты с Месси о возвращении: «Хочется, чтобы эта взаимная история любви закончилась здесь»

В «Барселоне» подтвердили контакты с о возвращении из « ».

«Лео и его семья знают, как я их люблю. Я участвовал в переговорах, которые, к сожалению, не привели к успеху. Меня беспокоит, что Лео не смог продолжить выступать за наш клуб. Если мы говорим о Ла Масии, мы говорим о Месси.

Конечно, я бы хотел, чтобы он вернулся. Я за то, чтобы он мог представлять нас на спортивном, социальном и экономическом уровне. Мы в контакте с ним, да.

Хочу, чтобы все условия сошлись воедино, чтобы эта взаимная история любви закончилась в «Барсе». Когда ты влюблен и расстаешься с кем-то, ты всегда хочешь остаться влюбленным. Даже если вы потеряете связь.

Мы всегда будем любить Лео, а он будет любить «Барсу» и город. Я из тех, кто думает, что судьба мудра.

Лео – игрок «ПСЖ», и я не хотел бы говорить ни о чем, кроме своих вкусов и желаний. Но если условия будут соблюдены, мы бы рассмотрели возможность приветствовать его здесь», – сказал вице-президент каталонцев Рафа Юсте.