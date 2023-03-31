«Барса» подтвердила контакты с Месси о возвращении: «Хочется, чтобы эта взаимная история любви закончилась здесь»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Рафа Юсте Футбол

В «Барселоне» подтвердили контакты с Лионелем Месси о возвращении из «ПСЖ».

«Лео и его семья знают, как я их люблю. Я участвовал в переговорах, которые, к сожалению, не привели к успеху. Меня беспокоит, что Лео не смог продолжить выступать за наш клуб. Если мы говорим о Ла Масии, мы говорим о Месси.

Конечно, я бы хотел, чтобы он вернулся. Я за то, чтобы он мог представлять нас на спортивном, социальном и экономическом уровне. Мы в контакте с ним, да.

Хочу, чтобы все условия сошлись воедино, чтобы эта взаимная история любви закончилась в «Барсе». Когда ты влюблен и расстаешься с кем-то, ты всегда хочешь остаться влюбленным. Даже если вы потеряете связь.

Мы всегда будем любить Лео, а он будет любить «Барсу» и город. Я из тех, кто думает, что судьба мудра.

Лео – игрок «ПСЖ», и я не хотел бы говорить ни о чем, кроме своих вкусов и желаний. Но если условия будут соблюдены, мы бы рассмотрели возможность приветствовать его здесь», – сказал вице-президент каталонцев Рафа Юсте.

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110 комментариев

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mr kovalsky
Ответ Raindrop Drop Top
Учитывая что Барса творит с реалом, мы теперь и правда должны свадьбу провести на Камп Ноу 🤣
Что творит? Из ле позорно вылетает, тем самым позорив величайший клуб мира с которым в одной лиге? Согласен тут
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Appa
Ответ Avazbek Rasulov
Представляю как это, Месси в форме барсы снова в камп ноу вот будет замечательно. Толпа будет встречать стоя с аплодисментами.
Камп ноу закрывается, реконструкция
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Кино Музыка
Было бы красиво вернуться на год-два.
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KozlikX
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Тебе обидно походу,что альнасровец не Реалу,не МЮ даром не нужен.
даже родному спортингу
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pgy69z65th
Ага в Сегунде
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Raindrop Drop Top
Ответ mr kovalsky
Барса на камп ноу не будет, он будет в спотифай арене, как и подобает любому клубу из сегунде, а также будут проводить там свадьбы, чтобы смоглм оплатить зп игрокам😆😆😆😆
Учитывая что Барса творит с реалом, мы теперь и правда должны свадьбу провести на Камп Ноу 🤣
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Он саМый
Ответ Bolvan
Ну и не смотри
Неет, я буду смотреть, под микроскопом
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Терминатор///Айлбибекович
Ответ СуперНегр228
Красиво для кошелька Месси и еще будет набивать стату против Леганеса как в старые добрые)))
Тебе обидно походу,что альнасровец не Реалу,не МЮ даром не нужен.
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Raindrop Drop Top
Ответ rej1sta
Там же всего сезон на другом стадионе играть будут, нет?
Официально говорили что да - один сезон, но реконструкция все равно будет длиться больше года. Возможно будем играть на недостроенном Камп Ноу. Поэтому я не исключаю вероятность того что и второй год там придется играть, учитывая еще все проблемы которые сейчас прибавляются к финансовым
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Goofts
Если Месси вернётся, постараюсь в каждый свой отпуск побывать на Камп Ноу, если его реконструкцию в скором времени не начнут!
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Domian
Ответ elkipalki
Арабы ему ЧМ подарили, никуда он не уйдёт, придётся отрабатывать.
Странно что арабы своей сборной хотя бы очко в группе не подарили и не уберегли от позора и вылета бесславного.
Странно что арабы не подарили ЧМ Мбаппе или Неймару, наверное на спичках тянули кому подарить ЧМ.
Еще более странно что арабы своему ПСЖ все никак ЛЧ подарить не могут.
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andr d
Ответ Малахов Григорий
Для основы тогда нет смысла брать. В таком случае Барсе будет только хуже, поскольку он уже не такой быстрый, как раньше. Барсе нужна скорость. Иногда подменять молодых можно, но в случае, если он будет основным, будет только хуже
А ещё Барсе нужны мозги которых у нее просто нет и поэтому всё сваливается в бесконечные навесы на поляка и валидольные 1:0
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kidur
Неужели клубная шизофрения до сих пор не испарилась?..
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Bolvan
Ответ Он саМый
Дааа, мы хотим видеть этот провал!
Ну и не смотри
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Bolvan
Ответ Колбаскер тут
Вообще не то. Там не столько клуб был важен, сколько соперничество между Месси и Роналду в двух топовых клубах Испании. Без Роналду в Реале, Месси в Барсе ну такое
Ты предлагаешь вернуть Роналду в Реал 😂😂
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Роман
Ответ СуперНегр228
Кстати а Месси простил долг Барсы ему или будет идти до конца?
Месси любит Барсу очень, но не настолько чтобы прощать свой долг от любимого клуба.
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mr kovalsky
Ответ Raindrop Drop Top
Барса на Камп Ноу не будет играть в ближайшие годы из-за ремонта, пока переезжаем на тренировочную базу в мадриде 🤣
Барса на камп ноу не будет, он будет в спотифай арене, как и подобает любому клубу из сегунде, а также будут проводить там свадьбы, чтобы смоглм оплатить зп игрокам😆😆😆😆
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rej1sta
Ответ Raindrop Drop Top
Барса на Камп Ноу не будет играть в ближайшие годы из-за ремонта, пока переезжаем на тренировочную базу в мадриде 🤣
Там же всего сезон на другом стадионе играть будут, нет?
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liverpool and barcelona fan
Не могут контракт Гави зарегистрировать, а тут Месси хотят подписать)
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Аа Еее
любовь за деньги))
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reteka
Деньги на ветер.
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Fanat1962
Если-бы Месси закончил свою карьеру в Барселоне, это было бы здорово, Барса его дом!
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elkipalki
Ответ Domian
Он через несколько месяцев свободный агент.
Арабы ему ЧМ подарили, никуда он не уйдёт, придётся отрабатывать.
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Dmona1
Месси и Барса -это семья. Никогда не забуду, как он плакал уходя из родного клуба.
Не просто игрок, на будущее тренер, менеджер, то кто, готов всё отдать за клуб.
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Владимир Владимир
Ответ Flavius
Это каким местом надо смотреть футбол, чтобы не увидеть у Аргентины прессинга и других интересных плюшек?
А мы не на Аргентину и второсортный футбол сборных смотрим, а на ПСЖ, на Барселону с Месси до его прихода в ПСЖ и тому подобное. Он ваш любимчик, я не против, но глядя правде в глаза, прям правде, то с Месси при обороне это минус 1, а в атаке ограничения в лице построения игры исключительно через него. Ну и зачем современному клубу, претендующему на высокие места в ЛЧ такой якорь?
+1
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