Хави о словах Левандовского про стиль «Барсы: «Сейчас можно за 3 секунды добраться от одних ворот до других, 10 лет назад футбол был медленнее. Я сравниваю Роберта с Роналдиньо и Месси»

Теги Барселона Хави Роналдиньо Лионель Месси Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Хави отреагировал на слова Роберта Левандовского о стиле игры «Барселоны».

Ранее польский нападающий сказал: «В ДНК «Барселоны» – красивый футбол, но то, как она играла десять лет назад, сегодня может не работать. Надо подстраиваться».

«Я много говорю о футболе с Робертом. Я сравниваю его с такими людьми, как Роналдиньо и Месси. Он в одиночку изменил менталитет команды. 

Десять лет назад футбол не был таким быстрым, агрессивным и атлетичным. [Сейчас] можно за три секунды добраться от одних ворот до других. Раньше такого не было, футбол был медленнее», – сказал главный тренер «Барселоны».

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25 комментариев

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хавбек+
нынче как в симуляторе, минимум импровизации что заложили то и делают, бриллианты вроде Модрича один на несколько лиг)) раньше и в Брешии можно было заценить Баджо
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leeexxxxtml
Олимп футбола как раз таки 2000-2013, где был максимальный уровень у футболистов и самые большие скорости. После 2015 пошли тиктоки, соньки, плотные инстаграммы и всякие Неймары, играющие в цс го. Вся молодежь вместо футбола наяривает, поэтому если сейчас такое днище как решфорд один из лучших, то еще через лет 10 сын Кокорина будет разрывать АПЛ и весь футбол.
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Balt39
Ответ Бахти 86
10 лет назад тоже говорили что 10 лет назад футбол был медленнее.
Правда 10 лет назад Гарет Бейл рекорды ставил по скорости..... Скорость доставки мяча до штрафной - Моуринью тогда тоже 10 лет назад команды какие строил. 20 лет назад молодой Анри рвал поляну. Обычные популистские лозунги)))))
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спортикетт
какой матч не включи - сплошная нудятина. о каких скоростях он говорит? что за бред.
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Роман
Но не с 10 до 3. Но возможно чуть быстрее.
Физ.подготовка на новом уровне, бутсы футболиста, возможно более удобные, газон.
В совокупности может и быстрее стал футбол.
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Виталий Ан
Безусловно есть такой момент. Но это не является определенным и безальтернативным влиянием на общую картину. Я уверен с определенными кадрами и определеным планом, можно и нужно осаждать такие команды. Но есть такие команды что не позволяют ничего сделать.
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OnTuMyC
Ответ Предраг Ранджелович
Каждые 10 лет футбол становится быстрее. Во времена Пеле играли в темпе любителей, играющих для букмекерских контор сутки напролет. Что будет лет через пятьдесят, представить страшно.
можно просто посмотреть рекорды легкоатлетов на олимпиадах и понять что сильных изменений уже не будет
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спортикетт
Ответ Предраг Ранджелович
Каждые 10 лет футбол становится быстрее. Во времена Пеле играли в темпе любителей, играющих для букмекерских контор сутки напролет. Что будет лет через пятьдесят, представить страшно.
это ты сам придумал или может у тебя есть какая-то статистика? интер вчера пешком например ходил.
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messi_leo
Ответ Sevuska
За 3 секунды это про скоростных Мбаппе и Мудрика . Только Мбаппе забивает , а Мудрик бежит дальше
Хеттрик Баварии он отгрузил знатный.
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Тиль Улленшпигель
Дожили
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AF007
Ну какой Роналдиньо, эта палка не достойна сравнения даже с роналду. Тот и то в первую половину карьеры был более разноплановым игроком
+2
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Нерусский
Ответ Серега Улитин
В итоге, в самом начале футболисты ползали)
скорее просто стояли на месте, как в настольном футболе
+4
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leeexxxxtml
Ответ Предраг Ранджелович
Каждые 10 лет футбол становится быстрее. Во времена Пеле играли в темпе любителей, играющих для букмекерских контор сутки напролет. Что будет лет через пятьдесят, представить страшно.
10 лет назад футбол был быстрее, так как и уровень футболистов был выше. Сейчас всякие крашенные решфорды рулят, тогда бы сидели на банке плотно.
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Станислав Л
Ответ Sevuska
За 3 секунды это про скоростных Мбаппе и Мудрика . Только Мбаппе забивает , а Мудрик бежит дальше
видали как он забивает Баварии
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Предраг Ранджелович
Каждые 10 лет футбол становится быстрее. Во времена Пеле играли в темпе любителей, играющих для букмекерских контор сутки напролет. Что будет лет через пятьдесят, представить страшно.
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leeexxxxtml
Хави явно перепил. Роналду времен Фергюссона в АПЛ на космических скоростях пробегал все поле, сажая на 5 точки защитников. Даже есть отрывок где раскачал на скорости защитника и у того закружилась голова, упав, потеряв сознание на несколько секунд. Сейчас таких футболистов нет, тот же скоростной Мбаппе выглядит как в матрице в слоу-мо, если вспомнить Роналду времен АПЛ. Про 20 век ничего не скажу, но тут Хави просто дурачок).
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Sevuska
За 3 секунды это про скоростных Мбаппе и Мудрика .
Только Мбаппе забивает , а Мудрик бежит дальше
+3
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Фран
Хави как тренер старается мотивировать, но тут сам Левандовски мне кажется засмущается. Разные уровни просто.
+1
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Vladimir Berezin
Согласен
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skorpion n
Ответ otchim kaloeda
Говорит 10 лет назад футбол был медленнее (обьясняю,как своему деду,который не слышит)
спасибо внучек ( отвечаю как дед своему внуку )
+3
-2
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Серега Улитин
Ответ Бахти 86
10 лет назад тоже говорили что 10 лет назад футбол был медленнее.
В итоге, в самом начале футболисты ползали)
+17
0
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otchim kaloeda
Ответ skorpion n
шта простите ????
Говорит 10 лет назад футбол был медленнее
(обьясняю,как своему деду,который не слышит)
+13
-3
+10
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AminO2
Раньше трава была зеленее, девушки моложе, а Месси забивал по 90 с плюсом голов за год.
+2
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Бахти 86
10 лет назад тоже говорили что 10 лет назад футбол был медленнее.
+4
-2
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skorpion n
шта простите ????
+13
-4
+9
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