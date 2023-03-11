Хави о словах Левандовского про стиль «Барсы: «Сейчас можно за 3 секунды добраться от одних ворот до других, 10 лет назад футбол был медленнее. Я сравниваю Роберта с Роналдиньо и Месси»

отреагировал на слова о стиле игры «Барселоны».

Ранее польский нападающий сказал: «В ДНК «Барселоны» – красивый футбол, но то, как она играла десять лет назад, сегодня может не работать. Надо подстраиваться».

«Я много говорю о футболе с Робертом. Я сравниваю его с такими людьми, как и . Он в одиночку изменил менталитет команды.

Десять лет назад футбол не был таким быстрым, агрессивным и атлетичным. [Сейчас] можно за три секунды добраться от одних ворот до других. Раньше такого не было, футбол был медленнее», – сказал главный тренер «Барселоны».

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