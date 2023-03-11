Хави о словах Левандовского про стиль «Барсы: «Сейчас можно за 3 секунды добраться от одних ворот до других, 10 лет назад футбол был медленнее. Я сравниваю Роберта с Роналдиньо и Месси»
Хави отреагировал на слова Роберта Левандовского о стиле игры «Барселоны».
Ранее польский нападающий сказал: «В ДНК «Барселоны» – красивый футбол, но то, как она играла десять лет назад, сегодня может не работать. Надо подстраиваться».
«Я много говорю о футболе с Робертом. Я сравниваю его с такими людьми, как Роналдиньо и Месси. Он в одиночку изменил менталитет команды.
Десять лет назад футбол не был таким быстрым, агрессивным и атлетичным. [Сейчас] можно за три секунды добраться от одних ворот до других. Раньше такого не было, футбол был медленнее», – сказал главный тренер «Барселоны».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Физ.подготовка на новом уровне, бутсы футболиста, возможно более удобные, газон.
В совокупности может и быстрее стал футбол.
Только Мбаппе забивает , а Мудрик бежит дальше
(обьясняю,как своему деду,который не слышит)