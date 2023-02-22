Хави о Месси: «Барселона» – его дом, двери открыты. Лучший в истории всегда впишется в команду»

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави допустил возвращение форварда Лионеля Месси в клуб.

«Лучший игрок в мире и в истории всегда сможет вписаться в команду.

Мне нечего добавить. Я уже говорил, что здесь его дом, что двери перед ним всегда открыты. Больше мне нечего сказать.

Он мой друг, мы постоянно поддерживаем связь. С президентом мы многие вещи обсуждаем, но многое будет зависеть именно от Лионеля, от того, что он хочет делать дальше, а также от того, что нужно клубу. Но очевидно, что дом Месси здесь. Никаких сомнений на этот счет», – заявил Хави.

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27 комментариев

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Роман
Ответ Sevuska
Хави , Иниеста , Месси - без этих трёх я вообще не воспринимаю больше Барселону никак , это лучшее , что было в её истории 👍
Хави-Иньеста-Эверебе-Месси.
Легенды Барселоны на века.
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badaboom
Ответ Умар Тайпанов
представьте месси вернется в барселону, и в след году барса выиграет лч….
Скорее, в четвертьфинале вынесет условный РБ Ляйпциг на Камп Ноу 3:0, а на выезде влетит 0:4
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Men77
Ответ Кую коней
"Лучший игрок в мире и в истории всегда сможет вписаться в команду" Вроде речь о карлито? Как его можно сочетать с этой фразой? Мне абсолютно наc рать перейдет карлито в барсу или нет, но умоляю не унижайте больше звание лучшего игрока
Ты дурачок или гелевый? Хотя это одно и тоже
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Кую коней
"Лучший игрок в мире и в истории всегда сможет вписаться в команду"
Вроде речь о карлито? Как его можно сочетать с этой фразой? Мне абсолютно наc рать перейдет карлито в барсу или нет, но умоляю не унижайте больше звание лучшего игрока
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Прокси
Месси дуэтом с Мбаппе в Барсу :)
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Сергей Ямковой
Ответ Александр Сорокин
Не нужен он. Пусть молодые развиваются. Только поперло же.
Конечно же нужен!
Просто нормальный тренер может выпускать Лео под конец матча, а не гонять 35-летнего форварда всю игру против команды костоломов!
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Юсуф Тайсумов
Ответ Великий Алонсо
Без Хави и Иньесты Месси вообще никто, второсортный игрочишка.
Ну мы увидели кем является Кристинка без бенза Марсело Бейла , альтернатива квальяреллы, не более
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Умар Тайпанов
Ответ Сергей Ямковой
Как же хочется чтобы Месси вернулся
представьте месси вернется в барселону, и в след году барса выиграет лч….
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Марслан Акматалиев
Я верю, что Хави может внедрить Лео в состав Барсы. Команде очень часто не хватает креатива в игре. Без Дембеле и Педри крайне сложно создавать моменты.
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Михаил Максаков
Хави о Месси: «Да кто он вообще такой в сравнении с Мудриком?»
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BuTaJIbKa
И Иньесту ещё, старики-разбойники
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Ramal Ali
Ответ Cristian Turcan
Дурачок что-ли ?
Он прав ведь в Аргентине Иньеста и Хави тащили сборную
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FCB2020
Ответ Великий Алонсо
Без Хави и Иньесты Месси вообще никто, второсортный игрочишка.
Всего лишь чемпион мира.
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Великолепная Семёрка
Ответ Khaliev
Этот баян больше не работает, в сборной без них брал трофеи
Умный интеллектуальный человек у которого айкью выше 120 тот не считает золото аргов справедливым! Только среднестатистический или слабумный считает что арги выиграли с честным путём
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shava72
Это был бы лучший расклад. Барсе для конкурентоспособности в ЛЧ нужно несколько классных игроков. Месси - это и гений, и опыт; но хотелось бы еще скоростного напа типа Холанда или Мбаппе. Увы, Левандовски не молодеет.
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Krizex
Ответ Великий Алонсо
Без Хави и Иньесты Месси вообще никто, второсортный игрочишка.
Выиграл ЧМ с командой где кроме пропустившего пол турнира Ди Марии и Лаутаро в отвратительной форме не было ни одной звезды)
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Матрос Кот
Хави тень наводит на плетень. Не нужен ему никакой Месси. Зачем ему в здравом уме,человек,который снимал и назначал тренеров,определял состав. А теперь у гнома вообще корона на голове. Пусть Месси и дальше сидит в своем гадюшнике.
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Fox_Mulder_12
Ответ Великий Алонсо
Без Хави и Иньесты Месси вообще никто, второсортный игрочишка.
Ладно бы ты это делал тонко, но кто эти далёкие, которые клюют на этот третьесортный троллинг? И ведь немало людей вполне серьезно тебе отвечают.
+3
-1
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Сергей Ямковой
Как же хочется чтобы Месси вернулся
+6
-3
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rej1sta
Ответ Александр Сорокин
Не нужен он. Пусть молодые развиваются. Только поперло же.
Педри при Месси не развивался?
+8
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Cristian Turcan
Ответ Великий Алонсо
Без Хави и Иньесты Месси вообще никто, второсортный игрочишка.
Дурачок что-ли ?
+16
-5
+11
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Khaliev
Ответ Великий Алонсо
Без Хави и Иньесты Месси вообще никто, второсортный игрочишка.
Этот баян больше не работает, в сборной без них брал трофеи
+6
-5
+1
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Великий Алонсо
Комментарий скрыт
+2
-11
-9
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Александр Сорокин
Не нужен он. Пусть молодые развиваются. Только поперло же.
+5
-6
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Sevuska
Хави , Иниеста , Месси - без этих трёх я вообще не воспринимаю больше Барселону никак , это лучшее , что было в её истории 👍
+8
-8
0
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