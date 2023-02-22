Хави о Месси: «Барселона» – его дом, двери открыты. Лучший в истории всегда впишется в команду»
Главный тренер «Барселоны» Хави допустил возвращение форварда Лионеля Месси в клуб.
«Лучший игрок в мире и в истории всегда сможет вписаться в команду.
Мне нечего добавить. Я уже говорил, что здесь его дом, что двери перед ним всегда открыты. Больше мне нечего сказать.
Он мой друг, мы постоянно поддерживаем связь. С президентом мы многие вещи обсуждаем, но многое будет зависеть именно от Лионеля, от того, что он хочет делать дальше, а также от того, что нужно клубу. Но очевидно, что дом Месси здесь. Никаких сомнений на этот счет», – заявил Хави.
Легенды Барселоны на века.
Вроде речь о карлито? Как его можно сочетать с этой фразой? Мне абсолютно наc рать перейдет карлито в барсу или нет, но умоляю не унижайте больше звание лучшего игрока
Просто нормальный тренер может выпускать Лео под конец матча, а не гонять 35-летнего форварда всю игру против команды костоломов!