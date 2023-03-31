Хави о возвращении Месси в «Барсу»: «Последний танец, как у Джордана. Это клуб всей его жизни, он лучший игрок в истории, но сейчас не время для разговоров»
Хави считает, что сейчас не время обсуждать возвращение Лионеля Месси в «Барселону».
«Я не думаю, что сейчас подходящее время говорить о возвращении Лео. Я дружу с ним, мы часто разговариваем, но сейчас не подходящее время. Ни для Лео, ни для блага клуба.
Это вопрос, которым мы занимаемся, я очень дружен с ним, но от настоящего момента до того, когда это возможно будет сделать, – целый мир.
Я видел, как он растет. Он пример для подражания. Это нормально, что есть иллюзия [его возвращения]. Последний танец, как у Майкла Джордана. Это нормально, что люди взволнованы.
Я надеюсь, что смогу увидеть Лео в «Барсе» в любом качестве. Я буду первым, кто обрадуется его возвращению. Это клуб всей его жизни, он лучший игрок в истории, но сейчас не время для разговоров.
Через месяц мы можем выиграть два титула. Мы не должны говорить о возможных подписаниях или Месси, мы должны сосредоточиться на «Эльче», «Реале», на всем, что нас ждет», – сказал главный тренер «Барселоны».
«Барса» подтвердила контакты с Месси о возвращении: «Хочется, чтобы эта взаимная история любви закончилась здесь»
без тебя жил, и после тебя будет жить
Ржали всей маршруткой)
-сначала нужно найти нового Негрейру, отметил Хави
Твои слезы на спортс ру ничего уже не изменят.
а Мостового в Спартак !
Это был бы славный последний танец )))
Говорит же Хави безумцам :
Это иллюзия ! Сейчас не время и не те обстоятельства…
Win-win для всех в целом
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Придётся заключать контракт на 3 года. По окончании сезона Камп Ноу будет закрыт на реконструкцию.
он был и будет без всяких гномов
Сейчас просто хочется его увидеть на Камп Ноу под аплодисменты и овации.
Лео заслужил.
С игровой точки зрения он еще может быть полезен. В убогом ПСЖ где Месси не центр проекта, он выдает лучшие цифры топ 5 лиг по гол/пас.
Не место гению в ПСЖ