Хави о возвращении Месси в «Барсу»: «Последний танец, как у Джордана. Это клуб всей его жизни, он лучший игрок в истории, но сейчас не время для разговоров»

Теги ПСЖ Майкл Джордан Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Футбол

Хави считает, что сейчас не время обсуждать возвращение Лионеля Месси в «Барселону».

«Я не думаю, что сейчас подходящее время говорить о возвращении Лео. Я дружу с ним, мы часто разговариваем, но сейчас не подходящее время. Ни для Лео, ни для блага клуба.

Это вопрос, которым мы занимаемся, я очень дружен с ним, но от настоящего момента до того, когда это возможно будет сделать, – целый мир.

Я видел, как он растет. Он пример для подражания. Это нормально, что есть иллюзия [его возвращения]. Последний танец, как у Майкла Джордана. Это нормально, что люди взволнованы.

Я надеюсь, что смогу увидеть Лео в «Барсе» в любом качестве. Я буду первым, кто обрадуется его возвращению. Это клуб всей его жизни, он лучший игрок в истории, но сейчас не время для разговоров.

Через месяц мы можем выиграть два титула. Мы не должны говорить о возможных подписаниях или Месси, мы должны сосредоточиться на «Эльче», «Реале», на всем, что нас ждет», – сказал главный тренер «Барселоны».

«Барса» подтвердила контакты с Месси о возвращении: «Хочется, чтобы эта взаимная история любви закончилась здесь»

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27 комментариев

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Франческо Тортик
Только Хави построил топовую команду и получил шанс проявить себя в лч в след сезоне, как на фоне образовался главный аргентинский лузер важнейшего клубного европейского турнира.
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Рыжий Бизон
Ответ Сикарио
футболу вообще до одного места он был и будет без всяких гномов
а футболу до одного места на тебя
без тебя жил, и после тебя будет жить
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Pelerin
Ответ Vinnipukh Vinni
Пока ты был в коме, многое изменилось.
Кажется, кто-то не выкупил толстый троллинг
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Alex Armstrong
Про лучшего в истории - это очень смешной анекдот. Хави походу у Петросяна уроки берет
Ржали всей маршруткой)
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MajestySport
...сейчас не время для разговоров
-сначала нужно найти нового Негрейру, отметил Хави
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Domian
Ответ Сикарио
Что это за бред? Лучшим на все времена его признают лишь упоротые барсаглоры. А по факту он даже не чемпион мира.
Не истери, он номер 1 по версии ФИФА, Конмебол, по версии влиятельных сми и фанатов по всему миру, коих миллиарды.
Твои слезы на спортс ру ничего уже не изменят.
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OldRedWhite
Ещё бы неплохо вернуть Дзюбу в Зенит , Роналдо в МЮ ,
а Мостового в Спартак !
Это был бы славный последний танец )))
Говорит же Хави безумцам :
Это иллюзия ! Сейчас не время и не те обстоятельства…
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pro~dj
Максимально адекватное мнение. Нужно переждать пока пройдут все суды, и когда Месси будет готов вернутся уже не в статусе главной звезды, а скорее титулованного ветерана, передающего опыт молодёжи. Тогда и контракт скорее всего будет меньше, клубу будет легче, болельщики не будут требовать чего-то невозможного, будут радоваться любому успеху вместе с командой и с со своим кумиром.
Win-win для всех в целом
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as009595@icloud.com
Не вернется Месси, ни ему ни клубу этого не нужно, лишь болелам
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Ноно Гомес
Он должен вернутся, больше некуда, в Аргентине его разорвут...
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Хейтер_Антона_Чейза_228
Контракт только жирнее, чем в ПСЖ подготовьте — тогда приедет.
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Arthas M
Вот что за мерзкий клуб? Зачем говорить публично про переговоры? Обычно всегда все в тишине до момента заключения сделки,а так давят на Лео,потому что общественная волна пошла,ожидания фанов и если Лео не перейдет в Барсу,то уже получается потому что не захотел снижать зарплату. А так по сути за счёт этого всего добиваются преимуществ при переговорах с Лео,вряд ли аргу такое понравится,он мог бы тогда и сам сделать заявление,но не делает,в общем не бчк,а клуб беспринципных людей,аж тошно
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Vinnipukh Vinni
Ответ Сикарио
Что это за бред? Лучшим на все времена его признают лишь упоротые барсаглоры. А по факту он даже не чемпион мира.
Пока ты был в коме, многое изменилось.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Domian
Последний танец у него уже был - ЧМ, коронация и признание официальное как лучшего на все времена. Сейчас просто хочется его увидеть на Камп Ноу под аплодисменты и овации. Лео заслужил. С игровой точки зрения он еще может быть полезен. В убогом ПСЖ где Месси не центр проекта, он выдает лучшие цифры топ 5 лиг по гол/пас.
Сейчас просто хочется его увидеть на Камп Ноу под аплодисменты и овации.
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Придётся заключать контракт на 3 года. По окончании сезона Камп Ноу будет закрыт на реконструкцию.
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кто-то
Ответ e_kot
Значит вернут. И вроде понимаешь что сейчас команда научилась играть без Месси, и он вроде лишний, но все равно хочется видеть его в Барсе) Не место гению в ПСЖ
Как по мне, Месси не может быть лишним. Лео- тот игрок, который подстроится под любую игру и команду. Месси будет лучше в Барсе, ведь если он не заиграет, никто не будет его освистывать и оскорблять, Лео там любят, ну и с финансовой точки зрения он бы не помешал, если, конечно, согласится на невысокую зарплату
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Сикарио
Ответ Domian
Последний танец у него уже был - ЧМ, коронация и признание официальное как лучшего на все времена. Сейчас просто хочется его увидеть на Камп Ноу под аплодисменты и овации. Лео заслужил. С игровой точки зрения он еще может быть полезен. В убогом ПСЖ где Месси не центр проекта, он выдает лучшие цифры топ 5 лиг по гол/пас.
Что это за бред? Лучшим на все времена его признают лишь упоротые барсаглоры. А по факту он даже не чемпион мира.
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Сикарио
Ответ blaugrano
Футбол выиграет от его возвращения. И Барселона тоже: Месси - самый многогранный игрок, когда-либо игравший в эту игру. Будет полезен в любом качестве, в любой роли, на любой позиции, на любое игровое время.
футболу вообще до одного места
он был и будет без всяких гномов
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Shadow1882
Забавно наблюдать, как в Барселоне делят Месси, которого вообще забыли спросить
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Domian
Последний танец у него уже был - ЧМ, коронация и признание официальное как лучшего на все времена.
Сейчас просто хочется его увидеть на Камп Ноу под аплодисменты и овации.
Лео заслужил.
С игровой точки зрения он еще может быть полезен. В убогом ПСЖ где Месси не центр проекта, он выдает лучшие цифры топ 5 лиг по гол/пас.
+11
-3
+8
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Asad777
Возвращение Месси это уверенность команде.Престиж для Лиги.Возможное финансовое решение для клуба.Радость для фанатов.В конце концов может воодушевить Фати.Это недостаточно?
+3
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e_kot
Значит вернут. И вроде понимаешь что сейчас команда научилась играть без Месси, и он вроде лишний, но все равно хочется видеть его в Барсе)
Не место гению в ПСЖ
+33
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Меган Лайф
Месси в ЛЕ, с надписью "шакира на спине", рекламирующий криптоскам - идеальное завершение для "инопланетянина"
+1
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blaugrano
Футбол выиграет от его возвращения. И Барселона тоже: Месси - самый многогранный игрок, когда-либо игравший в эту игру. Будет полезен в любом качестве, в любой роли, на любой позиции, на любое игровое время.
+8
-2
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Футбол_это_жизнь
Пока не увидим Месси на Камп Ноу в форме Барсы - все эти разговоры ни о чем! У Барсы проблемы с финансами. Тут только желание Месси закончить красиво может зарешать. Иначе никак!
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QWertY
Вернется и разрушит команду топаря Чави, которая и без него хорошо справляется
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