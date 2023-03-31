Дюков о выплатах агентам клубов РПЛ: «Возможно создание клирингового центра для расчетов по трансферам. Это позволит видеть и контролировать все платежи агентам»

не исключает создание клирингового центра для расчетов по трансферам.

– РФС публикует цифры выплат агентам. Там только в рублях более миллиарда. Это огромные деньги ежегодно.

– Мы с самого начала взяли курс на повышение прозрачности деятельности агентов. Но я не могу в данном случае комментировать суммы выплат – это деньги клубов и это их решения.

Мы же, со своей стороны, должны руководствоваться нормами и подходами ФИФА. Как вы знаете, принято решение ограничить размер агентских выплат – как в случае выплат со стороны игрока, так и со стороны клуба.

Со стороны клуба – размер выплаты ограничивается 10% от суммы трансфера. Регламент, принятый РФС на этом исполкоме, устанавливает такие же нормативы для российского футбола. Мы собираемся отслеживать их выполнение для дальнейшего повышения прозрачности.

Следующим шагом будет, возможно, создание клирингового центра, через который будут проводиться расчеты по трансферам. Это позволит видеть и контролировать все платежи, которые будут делаться клубами в адрес агентам, – сказал президент .

«Спартак» потратил 4,8 млн евро и более 267 млн рублей на выплаты посредникам – больше всех в России в 2022-м. «Зенит» – 2-й, ЦСКА и «Локо» – в топ-3