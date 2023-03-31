Дюков о выплатах агентам клубов РПЛ: «Возможно создание клирингового центра для расчетов по трансферам. Это позволит видеть и контролировать все платежи агентам»

Теги премьер-лига Россия РФС Александр Дюков агенты Футбол

Александр Дюков не исключает создание клирингового центра для расчетов по трансферам.

– РФС публикует цифры выплат агентам. Там только в рублях более миллиарда. Это огромные деньги ежегодно.

– Мы с самого начала взяли курс на повышение прозрачности деятельности агентов. Но я не могу в данном случае комментировать суммы выплат – это деньги клубов и это их решения.

Мы же, со своей стороны, должны руководствоваться нормами и подходами ФИФА. Как вы знаете, принято решение ограничить размер агентских выплат – как в случае выплат со стороны игрока, так и со стороны клуба.

Со стороны клуба – размер выплаты ограничивается 10% от суммы трансфера. Регламент, принятый РФС на этом исполкоме, устанавливает такие же нормативы для российского футбола. Мы собираемся отслеживать их выполнение для дальнейшего повышения прозрачности.

Следующим шагом будет, возможно, создание клирингового центра, через который будут проводиться расчеты по трансферам. Это позволит видеть и контролировать все платежи, которые будут делаться клубами в адрес агентам, – сказал президент РФС.

«Спартак» потратил 4,8 млн евро и более 267 млн рублей на выплаты посредникам – больше всех в России в 2022-м. «Зенит» – 2-й, ЦСКА и «Локо» – в топ-3

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4 комментария

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Spartakus1984
да зенит пора начать контрлировтаь но их президент в РФС это что то
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Sinister Kid
Можно сразу деньги, за трансфер отправлять в РФС. Они разберутся, куда деньги распределить, на благо отечественного футбола.
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alexsem69
может лучше клинингового центра?))
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schwein
>Со стороны клуба – размер выплаты ограничивается 10% от суммы трансфера.
И тут Спартак такой: Да в смысле 10%? И тут нас хотите с 1-го места скинуть?
Заговор!
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-1
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