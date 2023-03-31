Дюков о задачах сборной: «Быть готовой завтра вернуться в турниры, каждый матч играть на победу и показывать игру, удовлетворяющую болельщиков»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Александр Дюков Далер Кузяев Футбол

Александр Дюков рассказал, какие задачи есть у сборной России.

– Вас устраивает спортивный проект нынешней сборной России – не берем игроков после 30, ни к чему не готовимся, ни за что не боремся.

– С главным тренером мы договорились, что обсуждать эти сборы сразу же после матча с Ираком будет неправильно. В ближайшее время встретимся и обсудим то, как мы видим нашу сборную: какие цели мы ставим, по каким принципам команда будет формироваться.

Ограничение по возрасту в 30 лет, это все же некий ориентир, не более того. Кстати, Далер Кузяев, которому 30 лет, принял участие в двух последних матчах. Что касается того, что у сборной нет никаких задач, это не так. У сборной есть задачи.

Да, матчи в прошлом году были направлены на то, чтобы посмотреть всех молодых футболистов на перспективу, и этот эксперимент имеет свои результаты. Сейчас у штаба сборной есть информация по многим молодым футболистам, мы лучше понимаем их потенциал и их возможности. При этом на данный момент у сборной есть также вполне четкие задачи.

– Какие?

– Быть готовой уже завтра вернуться в официальные турниры и быть там конкурентоспособной командой. Но даже если в ближайшее время мы будем вынуждены проводить только товарищеские матчи, сборная все равно должна быть конкурентоспособной. Она должна добиваться результата и играть на победу. И при этом быть интересной зрителю. И мы видим, в том числе по последним играм, что сборная зрителю интересна.

– Каковы в нынешней ситуации, когда мы ни к чему не готовимся, критерии оценки работы главного тренера?

– Каждый матч мы должны играть на победу и демонстрировать ту игру, качество которой удовлетворяло бы наших болельщиков, – сказал президент РФС.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрэ
Ответ Екн Лор
Завтра вернуться в международные турниры? В какой вселенной живут эти люди?
чем вам кубок центральной или южной Азии не турнир
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
uchiyamada
Ответ Spartakus1984
Пока всякие мелки старны поблые типа Польши,Латвии,Эстонии,Финляндии и т.д,которые ненавидили Россию веками,не перестанун скулить и отказываться играть с Россией не до каких турниров нас не допустят.Только если им техническое пораженеи не давать,что бы умерить их пыл,но ФИФА вряд ли на такое пойдет.
>>мелки старны поблые типа

вот это хорошо, метко. Надо им давать техническое пораженеи, а то уж слишком поблые.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Константинович
То есть наигрывать состав, пробовать разных исполнителей в тех или иных ролях - это не нужно, а вот с условным Ираном (при всём уважении) , нужно только победа и точка.
Коротко о РФС
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
uchiyamada
Ответ Нейтральный критик
У местных золотых рыбок есть только "сейчас". Через год – это уже никогда и несчитово.
не то чтобы последний год что-то сильно изменил в плане футбольного допуска.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
Давай, товарищ Дюков, крымские клубы включай в ФНЛ как собирался и прям уже завтра в международные турниры влетим. В "альтернативные". Лавров с Зимбабве по звонку договорится. Даже не завтра, а сегодня вечером поляну в саванне подготовят.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нейтральный критик
Ответ uchiyamada
Когда вы говорите, Александр Валерьевич, впечатление такое, что вы бредите.
У местных золотых рыбок есть только "сейчас". Через год – это уже никогда и несчитово.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ Екн Лор
Завтра вернуться в международные турниры? В какой вселенной живут эти люди?
Завтра же 1 апреля
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Пока всякие мелки старны поблые типа Польши,Латвии,Эстонии,Финляндии и т.д,которые ненавидили Россию веками,не перестанун скулить и отказываться играть с Россией не до каких турниров нас не допустят.Только если им техническое пораженеи не давать,что бы умерить их пыл,но ФИФА вряд ли на такое пойдет.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrana_man
Да да завтра, нам тоже пушилен обещал, что в считанные дни кошмарные обстрелы прекратятся. Вот сидим уже год считаем.)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СИ
Лично мое мнение - уволить Митрофанова с Алаевым, тренера сборной и пока мы в изоляции лет пять - три года до польской границы и два на приход в себя Европы, набрать в руководство футбола профессионалов футбола как в хоккее где в руководстве хоккея профессионалы хоккея и начать поднимать с колен наш футбол и сборную с новым тренером. Другого пути нет.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
uchiyamada
Когда вы говорите, Александр Валерьевич, впечатление такое, что вы бредите.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Завтра, то есть 1 апреля? Да, как раз, тот самый день.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Синий туман
Игра будет удовлетворять болельщиков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Сплошной обман. Просто Дюкову нравится ездить в европу
в бесплатные командировки, и вести там бесполезные переговоры...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobachkin
Ой мечтатель....Так просто у него....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Зубков
Ответ Екн Лор
Завтра вернуться в международные турниры? В какой вселенной живут эти люди?
Во сколько завтра играем?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Завтра вернуться в международные турниры? В какой вселенной живут эти люди?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий