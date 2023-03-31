Уткин о словах Дюкова про Fan ID: «Дискуссии не было. Она ведь должна предшествовать нововведению»

ответил на слова про дискуссию о Fan ID.

Президент РФС вчера заявил: «600 тысяч зрителей уже посещают матчи. Мы потратили столько времени на эту дискуссию, проще получить карту и пойти на стадион».

«Тут есть всего две тонкости: во-первых, дискуссии не было. Она ведь должна предшествовать нововведению.

А во-вторых, ее и нет. Мне кажется, все уже определились. У меня, в частности, абсолютно определенная позиция: нет. Возможно, когда-то придется, если будет неизбежно необходимо для работы.

А дискуссии нет», – написал журналист в своем телеграм-канале.

Путин поручил упростить Fan ID, но это далеко не отмена. Что происходит?