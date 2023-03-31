Уткин о словах Дюкова про Fan ID: «Дискуссии не было. Она ведь должна предшествовать нововведению»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия РФС болельщики Александр Дюков Политика Fan ID Футбол

Василий Уткин ответил Александру Дюкову на слова про дискуссию о Fan ID.

Президент РФС вчера заявил: «600 тысяч зрителей уже посещают матчи. Мы потратили столько времени на эту дискуссию, проще получить карту и пойти на стадион».

«Тут есть всего две тонкости: во-первых, дискуссии не было. Она ведь должна предшествовать нововведению.

А во-вторых, ее и нет. Мне кажется, все уже определились. У меня, в частности, абсолютно определенная позиция: нет. Возможно, когда-то придется, если будет неизбежно необходимо для работы.

А дискуссии нет», – написал журналист в своем телеграм-канале. 

Путин поручил упростить Fan ID, но это далеко не отмена. Что происходит?

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СИ
С футболом надо заканчивать- все для СВО все для победы.
Огромные деньги на футбол это значит в трубу.
Переходить на полупрофессиональные футбол сократить расходы в 10 раз - штат рфс , ликвидировать контору офис РПЛ сократить в 10 раз зарплату чиновникам футбола.
Полностью поменять руководство рфс и РПЛ, тренера сборной. И будет намного интересней чем сейчас
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тренерские конспекты Бормана
Как не было дискуссии? Царь одобрил, депутаты подтвердили, РФС поаплодировал!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romeo Yankovich
Ответ mastikhin
если кто-то вывалит на улицы, госаппарат просто включит режим старого доброго ультранасилия, и всё. в Белоруссии не так давно обкатали схему.
потому что мы разбувались, перед тем как залезть на лавочку. а в одном городе дали прикурить, там всё было неплохо там. пока подкрепления с других городов, где с цветочками ходили, не перебросили
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
забудьте про отмену, пока будут козырять подписками ничего не изменить...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SAF22
Ответ Валентина Николаевна
Люди, которые говорят про глобальную многополярность, даже по местечковому ФанАйди не могут провести нормальную дискуссию... Забавная биполярка!
Так не важно, что эти люди говорят, важно, слушают их или нет. Раньше слушали, но сейчас мнение быстро меняется(говорю о своём окружении)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artyom Bytsko
Ответ Lyelik
Ты прямо без паспорта ходишь и банковскими карточками не пользуешься?? Понятно, что фанайди в современном виде неудобен, но не надо заговариваться. Есть в мире проблемы по-серьёзнее. Цифровой ошейник..)) вот это фантазии.
Для получения билета я так и так предоставляю паспорт. На кой хрен нужно ещё подтверждение от государства на госуслугах (не являюсь гр. РФ)? Тем более, если моё лицо может не понравиться какому-нибудь майору и он забракует без обжалования и объяснения причины.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ktibr
Ответ Vedved
Так в конце идёт ссылка)
СПАСИБО думал, что это новость по теме.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kyancey
Ответ Basil83
У тебя нет банковской карты и смартфона? На Госуслугах не зарегистрирован? По мне так ФанАйди тоже самое, разве нет?
Так а раз это тоже самое, тем более непонятно, зачем он :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kyancey
Ответ Lyelik
Ты прямо без паспорта ходишь и банковскими карточками не пользуешься?? Понятно, что фанайди в современном виде неудобен, но не надо заговариваться. Есть в мире проблемы по-серьёзнее. Цифровой ошейник..)) вот это фантазии.
При чём здесь паспорт и банковские карты?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Ответ mastikhin
если кто-то вывалит на улицы, госаппарат просто включит режим старого доброго ультранасилия, и всё. в Белоруссии не так давно обкатали схему.
Её по всему миру обкатали и сильно задолго до Белоруссии.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Ответ Basil83
У тебя нет банковской карты и смартфона? На Госуслугах не зарегистрирован? По мне так ФанАйди тоже самое, разве нет?
Если одномоментно и без объяснения причин вам могут это отключить без возможности обжалования – то да, ровно то же самое.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lyelik
Ответ Kyancey
Вась, у всех адекватных и здравомыслящих людей ответ на этот цифровой ошейник только один: НЕТ! И здесь даже дискутировать не надо, т.к элементарно не за чем
Комментарий скрыт
0
-11
-11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Ответ Melnikov1968
Даже если 600 тысяч оформили Fanid, то получается по 37,5 тыс.на клуб. Это много что ли? Думаю, что среди оформивших карту 100-150 тыс.бюджетники. Просто смешно козырять такими цифрами.
Если не наоборот: все, кроме 100-150 тысяч – бюджетники.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Ответ T622222
Всегда нас здесь считали за плебс! Надо как в Париже или Израиле вывалить на улицы и сразу диалог пойдет!
В данном случае вполне работает невыход никуда. За месяц вон как зашевелились. Даже слово какое забытое откопали, "дискуссия".
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Basil83
Ответ Kyancey
Вась, у всех адекватных и здравомыслящих людей ответ на этот цифровой ошейник только один: НЕТ! И здесь даже дискутировать не надо, т.к элементарно не за чем
Комментарий скрыт
0
-12
-12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Даже если 600 тысяч оформили Fanid, то получается по 37,5 тыс.на клуб. Это много что ли? Думаю, что среди оформивших карту 100-150 тыс.бюджетники. Просто смешно козырять такими цифрами.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mastikhin
Ответ T622222
Всегда нас здесь считали за плебс! Надо как в Париже или Израиле вывалить на улицы и сразу диалог пойдет!
если кто-то вывалит на улицы, госаппарат просто включит режим старого доброго ультранасилия, и всё. в Белоруссии не так давно обкатали схему.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vedved
Ответ ktibr
в посте, неплохо бы, давать ссылку на сами слова, а не цитировать. Но это в идеале.
Так в конце идёт ссылка)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sergfa76
Россия не место для дискуссии
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ovi174
Ответ Ебздрогыч
А что, у нас были дискуссии по поводу повышения пенсионного возраста, изменения Конституции, обнуления луноликого? С нынешней властью никаких дискуссий нет, всех несогласных под статью, остальные ешьте что дали
У нас в стране как царь скажет так и делается, а все остальные сидят молча и выполняют его поручение, верное оно или нет никого не касается, все боятся возразить, чтобы не потерять свое теплое место. И так уже 23 года успешного руководства, всем здравомыслящим людям уже давно понятно куда страна движется.....
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ Назар Игорь
О какой дискуссии можно говорить если указ подписан президентом?? Решения солнцеликого не обсуждаются.
указа нет, есть закон и принятые во исполнение акты правительства РФ
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Верховцев
Ответ T622222
Всегда нас здесь считали за плебс! Надо как в Париже или Израиле вывалить на улицы и сразу диалог пойдет!
С бойцами сил специального назначения у тебя диалог пойдёт, думается мне.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ktibr
в посте, неплохо бы, давать ссылку на сами слова, а не цитировать. Но это в идеале.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
А что, у нас были дискуссии по поводу повышения пенсионного возраста, изменения Конституции, обнуления луноликого? С нынешней властью никаких дискуссий нет, всех несогласных под статью, остальные ешьте что дали
+69
-3
+66
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Всегда нас здесь считали за плебс! Надо как в Париже или Израиле вывалить на улицы и сразу диалог пойдет!
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий