Член федерации футбола Ирака: «Переход России в АФК будет шагом вперед для всей Азии, даст толчок для развития»
В федерации футбола Ирака выступили за переход России в азиатскую футбольную конфедерацию.
«Это будет шагом вперед для всей Азии, если Россия станет частью АФК. Это подарит нам новый толчок для развития.
Не было никаких проблем, чтобы сыграть с Россией в Санкт-Петербурге», – сказал глава делегации сборной Ирака в России, член федерации футбола Ирака Галеб Аль Замели.
Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего
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