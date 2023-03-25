Член федерации футбола Ирака: «Переход России в АФК будет шагом вперед для всей Азии, даст толчок для развития»

В федерации футбола Ирака выступили за переход России в азиатскую футбольную конфедерацию.

«Это будет шагом вперед для всей , если Россия станет частью АФК. Это подарит нам новый толчок для развития.

Не было никаких проблем, чтобы сыграть с Россией в Санкт-Петербурге», – сказал глава делегации сборной Ирака в России, член федерации футбола Ирака Галеб Аль Замели.

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