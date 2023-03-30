Мария Погребняк: «Огромный респект Зареме! XXI век – это про сильных женщин. Я за равноправие!»

Теги Спартак Павел Погребняк Леонид Федун премьер-лига Россия женский футбол Ольга Смородская девушки и спорт Зарема Салихова Мария Погребняк Футбол

Мария Погребняк выразила респект Зареме Салиховой.

– Не так давно в инфополе ворвалась Зарема Салихова, которая отличилась тем, что начала управлять процессами в «Спартаке». Уважаете ее?

– Огромный ей респект! Считаю, что женщины должны развиваться и быть самостоятельными единицами.

XXI век – это про сильных женщин, которые могут выстроить бизнес и при этом быть наравне с мужчинами, а также хорошей супругой и матерью.

– А как вы относитесь к женскому руководству в футбольном клубе?

– Давно ушли времена, когда во главе всех компаний должны были стоять мужчины.

Посмотрите на главу Wildberries – женщина, которая вошла в список Forbes и построила бизнес! Я за равноправие!

– Стереотип, что женщинам в футболе не место, должен исчезнуть?

– Так он исчез еще когда в «Локомотиве» президентом клуба стала Ольга Смородская. Уже тогда все вопросы отпали, – сказала жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка. 

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86 комментариев

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Maxximus
Ответ Dmitriy Racheev
Проститутки умудрились переименовать себя в эскортниц, но оказалось, что это лишь шаг к термину "сильные женщины"
Когда мужчина начинает обсуждать женщину, он перестаёт быть мужчиной.
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Tresk2
Маша, иди борщ вари.
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Мишаня Кашников
Ответ filippa
тебе видать не дали ни те ни другие! ну не пережиай про волосы на ладошках врут все !
как они могут не дать, если они за шекели всё что угодно делают и куда угодно 😁
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Роман Смирнов
Ответ Maxximus
Неуч, сходи русский выучи. А потом уже ярлыки вешай.
т9
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Кокич
От женщин в европейской политике тошнит уже.
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Maxximus
Ответ Роман Смирнов
Мария и Зарема два дебила теперь это сила!
Неуч, сходи русский выучи. А потом уже ярлыки вешай.
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Роман Смирнов
Мария и Зарема два дебила теперь это сила!
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Добрый Ретроград
Равноправия не существует в принципе. Тем более, равноправия между мущщинщиной и женщиной.
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Назар Игорь
Легко быть сильным если сидишь по уши в капусте.
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Digger86
Ответ ВладимирНеПутин
Почему, когда речь касается равноправия, то женщины не призывают к тому, чтоб была обязательная срочная служба и для них, а не только для мужчин
И чтобы на судах о разводе детей оставляли бы с отцами
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Ярик01
Ответ Валерий Охотин
Какая разница , под эгидой или без эгиды , но они выступают .Скоро это уже понятно , что будут под эгидой.
В ваших гей-клубах вы как угодно можете соревноваться. На официальные соревнования WA нет допуска.
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filippa
Ответ Dmitriy Racheev
Проститутки умудрились переименовать себя в эскортниц, но оказалось, что это лишь шаг к термину "сильные женщины"
тебе видать не дали ни те ни другие! ну не пережиай про волосы на ладошках врут все !
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Борис Лопатин
Для Марии все равны. Мужчины, женщины, таксисты..
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Koulmann
прекрасный пример интеллекта и кругозора уровня автора.

Для кого-то пример классного футбольного менеджера и сильного рукводителя - это Грановская.
А для кого-то - эта, я даже фамилию ее не знаю, зарема как ее.
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filippa
я так понимаю они в баню ходят вместе... или на маникюр...
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они повсюду
Ответ Камбоджа Иванов
Зарему и Машу на фронт, мы за равноправие.
у небратьев петиция за женскую мобилизацию
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Валерий Охотин
Ответ Ярик01
Тебе ссылку дали о запрете. Более того, под эгидой WA / IAAF никогда таких соревнований не было с участием трансов. А зайкой своего мужа называй, ваши нежности оставьте для себя.
Какая разница , под эгидой или без эгиды , но они выступают .Скоро это уже понятно , что будут под эгидой.
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Valeriy Komarow
В странах где равноправие, женщины и в армии служат, и на пенсию выходят в том же возрасте что и мужчины.
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Crazy_ivan
Какая-то чушь. Культ карго. В России женщин вообще не притесняют уже больше 100 лет, даже наоборот, один пенсионный возраст чего стоит. И благодаря коммунистам, а не феменисткам в "цивилизованных" странах реально стали давать права женщинам. У нас подавляющее число чиновников - женщины
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Валерий Охотин
Ответ Ярик01
Тебе ссылку дали о запрете. Более того, под эгидой WA / IAAF никогда таких соревнований не было с участием трансов. А зайкой своего мужа называй, ваши нежности оставьте для себя.
Это тебе ответ на врунишку, будешь зайкой серенькой.
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Камбоджа Иванов
Зарему и Машу на фронт, мы за равноправие.
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Vaksinator
че блин
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pele_kan
Ответ MishaFCZ
Шкура шкура видит издалека
у них общие шкурные интересы)
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Водяра
Маша Погребняк: «Вы вообще за Спартак болеете?!»
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Бродяга-симпатяга
Равноправие? Пи з ду й снаряды делать сильная женщина
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