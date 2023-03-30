Мария Погребняк выразила респект Зареме Салиховой.

– Не так давно в инфополе ворвалась , которая отличилась тем, что начала управлять процессами в « ». Уважаете ее?

– Огромный ей респект! Считаю, что женщины должны развиваться и быть самостоятельными единицами.

XXI век – это про сильных женщин, которые могут выстроить бизнес и при этом быть наравне с мужчинами, а также хорошей супругой и матерью.

– А как вы относитесь к женскому руководству в футбольном клубе?

– Давно ушли времена, когда во главе всех компаний должны были стоять мужчины.

Посмотрите на главу Wildberries – женщина, которая вошла в список Forbes и построила бизнес! Я за равноправие!

– Стереотип, что женщинам в футболе не место, должен исчезнуть?

– Так он исчез еще когда в «Локомотиве» президентом клуба стала . Уже тогда все вопросы отпали, – сказала жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка.