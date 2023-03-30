Мария Погребняк: «Огромный респект Зареме! XXI век – это про сильных женщин. Я за равноправие!»
Мария Погребняк выразила респект Зареме Салиховой.
– Не так давно в инфополе ворвалась Зарема Салихова, которая отличилась тем, что начала управлять процессами в «Спартаке». Уважаете ее?
– Огромный ей респект! Считаю, что женщины должны развиваться и быть самостоятельными единицами.
XXI век – это про сильных женщин, которые могут выстроить бизнес и при этом быть наравне с мужчинами, а также хорошей супругой и матерью.
– А как вы относитесь к женскому руководству в футбольном клубе?
– Давно ушли времена, когда во главе всех компаний должны были стоять мужчины.
Посмотрите на главу Wildberries – женщина, которая вошла в список Forbes и построила бизнес! Я за равноправие!
– Стереотип, что женщинам в футболе не место, должен исчезнуть?
– Так он исчез еще когда в «Локомотиве» президентом клуба стала Ольга Смородская. Уже тогда все вопросы отпали, – сказала жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка.
Для кого-то пример классного футбольного менеджера и сильного рукводителя - это Грановская.
А для кого-то - эта, я даже фамилию ее не знаю, зарема как ее.