5

«Реалу» и «Челси» интересен Мурилло. «Ноттингем» может продать защитника дороже 55 млн фунтов (Daily Mail)

«Реалу» и «Челси» интересен игрок «Ноттингем Форест».

«Челси» и «Реал» проявляют интерес к Мурилло.

Лондонский клуб давно следит за защитником «Ноттингем Форест», сообщает Daily Mail. Мадридцы тоже внимательно наблюдают за его игрой. 

Отмечается, что «лесники» не намерены продавать зимой ни бразильца, ни полузащитника Эллиота Андерсона. Если кто-то из них покинет клуб, то сумму трансфера, скорее всего, превысит рекордные для «Ноттингема» 55 миллионов фунтов – столько заплатил «Ньюкасл» за Энтони Элангу. 

В текущем сезоне АПЛ Мурилло провел 9 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
