Зарема о том, что «Спартак» выплатил посредникам больше «Зенита»: «Сутормин за 50 000 рублей – лишь вершина айсберга. Есть много способов пускать пыль в глаза»

прокомментировала данные РФС о выплатах клубов посредникам.

«Спартак» выплатил посредникам 4,8 млн евро и более 267 млн рублей – больше всех в России в 2022-м. На втором месте – «Зенит», на третьем – ЦСКА.

«Прежде чем делать выводы, надо посмотреть из какого чемпионата был сделан трансфер. Европейские рынки гораздо более чистые и прозрачные, если сравнивать с Бразилией, Латинской Америкой или Турцией. В этих странах нарисуют любую стоимость и комиссию для отчетности.

Европа хотя бы пытается бороться с этим. В России агентскую комиссию прячут под другими статьями, например, юридические услуги. Также агентские не на прямую закладывают в статье «подъемные» футболисту, если агент папа, например.

Одна из самых распространенных схем: аффилированная с футбольным клубом компания делает платежи за оказание определенных услуг. Например, рекламных, аренда инвентаря. Не надо забывать про старый проверенный способ платить агентские наличными.

Не всем клубам это доступно, но если спонсором выступает банк, проблем не должно быть с этим. При этом в балансе клуба будет ноль.

Много способов на трансферном рынке пускать пыль в глаза болельщиков, чтобы показать, что клуб покупает качественных футболистов за разумные деньги, платя при этом копеечную агентскую комиссию. К слову, за 50 000 рублей – это лишь вершина айсберга», – сказала супруга экс-владельца « » Леонида Федуна.

Почти 3 миллиарда рублей российские клубы заплатили агентам за год. «Спартак» – лидер, за ним «Зенит»