Зарема о том, что «Спартак» выплатил посредникам больше «Зенита»: «Сутормин за 50 000 рублей – лишь вершина айсберга. Есть много способов пускать пыль в глаза»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия рейтинги бизнес Алексей Сутормин агенты Спорт-Экспресс деньги Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова прокомментировала данные РФС о выплатах клубов посредникам.

«Спартак» выплатил посредникам 4,8 млн евро и более 267 млн рублей – больше всех в России в 2022-м. На втором месте – «Зенит», на третьем – ЦСКА.

«Прежде чем делать выводы, надо посмотреть из какого чемпионата был сделан трансфер. Европейские рынки гораздо более чистые и прозрачные, если сравнивать с Бразилией, Латинской Америкой или Турцией. В этих странах нарисуют любую стоимость и комиссию для отчетности.

Европа хотя бы пытается бороться с этим. В России агентскую комиссию прячут под другими статьями, например, юридические услуги. Также агентские не на прямую закладывают в статье «подъемные» футболисту, если агент папа, например.

Одна из самых распространенных схем: аффилированная с футбольным клубом компания делает платежи за оказание определенных услуг. Например, рекламных, аренда инвентаря. Не надо забывать про старый проверенный способ платить агентские наличными.

Не всем клубам это доступно, но если спонсором выступает банк, проблем не должно быть с этим. При этом в балансе клуба будет ноль.

Много способов на трансферном рынке пускать пыль в глаза болельщиков, чтобы показать, что клуб покупает качественных футболистов за разумные деньги, платя при этом копеечную агентскую комиссию. К слову, Сутормин за 50 000 рублей – это лишь вершина айсберга», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Почти 3 миллиарда рублей российские клубы заплатили агентам за год. «Спартак» – лидер, за ним «Зенит»

Материалы по теме

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Володин
Когда Федун первый раз вызвал Зарему, она так много говорила про Зенит, что начала у него ассоциироваться с этим клубом. Тогда Леонид Арнольдыч на ней женился, и периодически е*ал Зенит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimitrii36
Ответ Алексей Кузнецов
Именно поэтому "Спартак" потратил на агентов больше, чем "Зенит". Кстати, а почему талантливый вратарь из системы "Ромы" не сыграл единого матча за основу?
было уже, шляпу сними
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В Питере Пять
Ответ Петросня
Так за 50 его Рубин купил.
Это неважно. Спартак столько денег вложил в продажных журналистов, чтобы в народе считали, что Зенит купил Суторсина за 50 тысяч.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
grom55
Ответ Андрей Лоел
Вы это можете подтвердить официально?
А вы про Сутормина можете, документально?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Кузнецов
Ответ Spartakus1984
Да про зенит и без Заермы всем данво ясно.Все ведь вкурсе что у одного Бразильсокго игрока может будет чуть ли не по 3 агента,а со скольки игроками в последне время бразильскими зенит заключили сделки?
Именно поэтому "Спартак" потратил на агентов больше, чем "Зенит".
Кстати, а почему талантливый вратарь из системы "Ромы" не сыграл единого матча за основу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Да про зенит и без Заермы всем данво ясно.Все ведь вкурсе что у одного Бразильсокго игрока может будет чуть ли не по 3 агента,а со скольки игроками в последне время бразильскими зенит заключили сделки?
ЗаЕРма,оговорочка по Фрейду.😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
grom55
Ответ Spartakus1984
Да про зенит и без Заермы всем данво ясно.Все ведь вкурсе что у одного Бразильсокго игрока может будет чуть ли не по 3 агента,а со скольки игроками в последне время бразильскими зенит заключили сделки?
А на русском писать не можешь? Мысль твою сложно уловить. Ежели таковая имеется, конечно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Камбоджа Иванов
Ответ Демедрол
а тебе лишь бы на бутылке посидеть.
На бутылке должны сидеть те, кто ворует деньги из бюджета своей страны. Независимо от страны, независимо от личности, независимо от статуса.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimitrii36
Ответ Spartakus1984
Да про зенит и без Заермы всем данво ясно.Все ведь вкурсе что у одного Бразильсокго игрока может будет чуть ли не по 3 агента,а со скольки игроками в последне время бразильскими зенит заключили сделки?
посмотри модерацию, в данном случае доказательств не нужно
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Андрей Лоел
Да Зенит позор российского футбола.
https://m.sports.ru/football/1069148939.html
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Да про зенит и без Заермы всем данво ясно.Все ведь вкурсе что у одного Бразильсокго игрока может будет чуть ли не по 3 агента,а со скольки игроками в последне время бразильскими зенит заключили сделки?
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Демедрол
Ответ Камбоджа Иванов
Лучше бы рассказала как Спартак покупал Глушенкова и Умярова из Чертаново, и как те деньги пошли мимо кассы клуба, потому что организационно-правовая форма юридического лица не позволяла Чертаново заниматься коммерческой деятельностью, если это не прописано в Уставе (а на момент продажи Умярова и Глушенкова этого не было прописано, и внесли изменения они лишь после того, как Уткин высказал это публично). А то, получается, что клуб существовал за бюджетные деньги, но деньги за трансферы, как раз спартаковские (плюс за Зиньковского, кстати, но не в Спартак на тот момент), они очень быстро и умело пропустили мимо бухгалтерской отчетности, и отсюда несложно догадаться почему Спартак отдал за таких перспективных пацанов подобные копейки. Но об этом Зарема не расскажет же, а вот Ларин присел, и жаль, что только в тюрьму, а не на бутылку (за распил бюджетных средств то).
а тебе лишь бы на бутылке посидеть.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Otto Kretschmer
Бедная женщина, кукуху и белку словила в свой скворечник.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Камбоджа Иванов
Ответ Андрей Лоел
Вы это можете подтвердить официально?
Что именно подтверждать? Вот это распоряжение департамента спорта города Москвы от 23 марта 2020 года о внесении изменений в Устав ГБНОУ СИ "Чертаново" будет подтверждением?

https://ias.sport.mos.ru/Reference/CommonDocument/0/FileGetForSovetnik?fileId=118931
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fil_spb
Ответ Дмитрий9779
Сутормин за 50 тыс: https://avatars.mds.yandex.net/get-turbo/1478835/rth159ef5853947351c4d87806aa7528bfb/max_g480_c12_r2x3_pd20 Если у Заремы нет такого документа про Зенит то это балаболка А кстати,пусть у Конова спросит где он,а то наобещал бедолагам и пропал,банил у себя в соцсетях тех кто спрашивал у него про такой документ.
И как обычно кб только молчаливо минусят. Ты им документ и факты, они тебе жалкие минусы в бессильной злобе. У кб в комментариях такая же немощь как и на футбольном поле. Вот как выглядит гармония между клубом и болельщиками)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pulyalke
ахаха прям уничтожила))
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Савченко
Ответ Петросня
Так за 50 его Рубин купил.
Это называется "постправда". Всем уже наплевать на то, что было на самом деле, виноват будет Зенит) Ничего, с первого места хороший обзор на беснующихся
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2vdhrvmmzf
Ответ Jovana Jovičić
Есть Сутормин за 50 000 рублей, которые были прописаны как выплата Рубина в письме Оренбургу. Причем и при каких делах тут Зенит многие до сих пор не понимают и ждут хоть каких-то пруфов. То известное письмо, которое слил Конов, вообще не говорит ни слова о Зените. Если быть до конца объективными, откровенными и не хейтить Зенит за то, что это Зенит.
https://sports.ru/football/1077426132.html?sl=1

Директор спортивной школы «Химок» Александр Ширко:

«— Конкретно по Сутормину вы знали, что сумма трансфера 50 тысяч?

— Мы делали запрос при переходе из «Оренбурга» в «Рубин». Казанцы выставили определенную сумму… Потом, когда начал подниматься вопрос по «Зениту», эта сумма вдруг изменилась и стала такой, какой стала. Мы всех запрашивали — и «Зенит», и «Рубин».

Зенит ни при чем, абсолютно. Кристально чист как и обычно. Как у вас совести хватает так врать и выгораживать свой клуб
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BaltikaSPb
Ответ AlexZhano__
Однажды Зарема не упомянула Зенит в своей речи, и у неё отвалилась жопа.
Гонишь
зы Я про первое твое утверждение)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lepilo62
Одумайтесь друзья мои пойдя на по воду эмоций услышав крик души людей толкующих футбол как смысл по класть бабла в карман себе заставив ближних подчиниться. Становимся мы членами сектантов . Куда тогда же делась вера наша ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugene88
Ответ King_X
😂😂😂 Это ж так убого, что за перевод стрелок постоянный Федуна и Ко на бабки кидали все, кому не лень Причем тут Зенит Даже если у Зенита так было б - у них резалт есть, а спартак только трэшаком запоминается в последние годы
Тут уж кому что интереснее и важнее запоминать. Я вот запомнил крутейший финал кубка и выступление максим после. И года не прошло, а ты уже забыл получается. Зато какойто «трешак» помнишь годами.
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Савченко
Как там Романьоли поживает?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimitrii36
а вот и наша звездочка, погонщики на колхозных полях в экстазе, там в топе комментариев шапка у одного отвалилась, походу посредники администраторам и модератором приплачивают мимо кассы
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Циник Петербургский
Ответ Александр Колчак
А ты сам ничего в этом не усматриваешь? Сразу видно болельщика зенита, который верит в силу дзюбы и честные чемпионства
Если бы вместо остальных клубов в ЧР были только тушинские фармы Зенита, типа ФК 7-1, то Зенит заканчивал бы чемпионат С ТРЁХЗНАЧНОЙ разницей забитых и пропущенных мячей ;)

А Вы продолжайте верить в то, что по пять-семь голов в ворота вашего тушинского ФК 7-1 забивают злые судьи... 😂
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rugbyfan
Ответ Андрей Лоел
Вы это можете подтвердить официально?
А давно ли спартаковцам пруфы понадобились? Вы поверите во что угодно, особенно если Зенит упомянуть
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий