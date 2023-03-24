Жена Погребняка о Fan ID: «Многие могут прийти нетрезвыми, с файерами, устроить дебош. Теперь люди наконец-то будут вести себя достойно, не будет разборок»

Жена Павла Погребняка поддержала введение Fan ID в российском футболе.

«Это сделано в целях безопасности. Мы знаем, что многие болельщики могут прийти с файерами в нетрезвом состоянии, устроить дебош.

Благодаря Fan ID можно отследить нарушителей. Я много раз ходила на стадионы с детьми и встречала слишком агрессивных болельщиков, которые ругались матом, обливали других людей, дрались. Было страшновато.

Я уверена, что благодаря Fan ID люди наконец-то будут вести себя достойно, и не будет никаких разборок.

Я думаю, пройдет какое-то время, все болельщики зарегистрируются – и все вернется на круги своя», – сказала Мария Погребняк.

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