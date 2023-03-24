Жена Погребняка о Fan ID: «Многие могут прийти нетрезвыми, с файерами, устроить дебош. Теперь люди наконец-то будут вести себя достойно, не будет разборок»

Теги Павел Погребняк премьер-лига Россия светская хроника болельщики стадионы Fan ID Футбол

Жена Павла Погребняка поддержала введение Fan ID в российском футболе.

«Это сделано в целях безопасности. Мы знаем, что многие болельщики могут прийти с файерами в нетрезвом состоянии, устроить дебош.

Благодаря Fan ID можно отследить нарушителей. Я много раз ходила на стадионы с детьми и встречала слишком агрессивных болельщиков, которые ругались матом, обливали других людей, дрались. Было страшновато.

Я уверена, что благодаря Fan ID люди наконец-то будут вести себя достойно, и не будет никаких разборок.

Я думаю, пройдет какое-то время, все болельщики зарегистрируются – и все вернется на круги своя», – сказала Мария Погребняк.

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27 комментариев

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инок
У всех жен футболистов одна беда - это называется с больной головы на здоровую!
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Melnikov1968
Я думаю, пройдет какое-то время, все болельщики зарегистрируются – и все вернется на круги своя», – сказала Мария Погребняк. (с) Держи карман шире, так тебе все и вернётся. А как же мантра: "Мир никогда не будет прежним?".
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Gnoyniy Jacques Derrida
Не устаю пропагандировать свою вчерашнюю статью о генезисе Фан Ай Ди: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/coloursoffootball/3125131.html
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Егор Добрый
На все эти маразматические заявления просто продолжать байкот фан айди! пока полностью трибуны не опустеют и закон отменят сразу!!!
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Patriarkh Kirill
https://youtu.be/hO5iDAQ6pYU

Посмотрите про эту даму.
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Eridan
Ждем интервью жены Ари! Всем очень важно ее мнение!
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igls54
Мария так и продолжает за Россию болеть
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Sledim
31 год ходил пьяным на стадион. Выпивать не брошу, а на стадион больше ни ногой, пока эта дискриминация не прекратиться! )))
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а ты смешной
Экспертное мнение подъехало
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Nick Black
Нет людей - нет проблем. Изящное решение.
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Stadjer
О, давненько от нее ничего не было слышно!
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Ебздрогыч
Интересно, что о фанайди думает Филипп Киркоров, Шаман и Джигурда? Думаю, скоро узнаем
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Oleg A.A.
Ребят, не мешайте ей, в депутаты метит! Речевым аппаратом работает во всех направлениях
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DanielCarvalho
Вы вообще за фан айди болеете?
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Evgeny Trifonov
а что мешает матом орать с карточкой fanid?
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Marcus Varro
Источник новости - «Абзац», рассуждения Марии Погребняк - Полый Абзац.
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Korney
Ответ LechK1nG
Давно ли она сама на стадионе была? Чтобы люди приходили и прям устраивали "дебош"!?
я думаю в середине 00-х
+1
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Bartez1986
вы вообще за ФанУйди болеете???
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Антон Фалафель
Этот совсем не следит за своей жинкой, позорище.
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Ебздрогыч
Не, ну если уж даже Машка силиконовая говорит, что это для нашей безопасности, то срочно переобуваемся и бегом в МФЦ!
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Sinister Kid
А типа Fan ID на трезвость проверяет?
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sager76
Дунуло из щели ветром…
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ARIGAMI ARIGAMI
Мнение экспертов подъехало
+1
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melmi
Иногда кажется что не стоит женам футболистов давать интервью
Как на подбор все несут такое …
+4
-1
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LechK1nG
Давно ли она сама на стадионе была? Чтобы люди приходили и прям устраивали "дебош"!?
+9
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