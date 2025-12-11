У «Реала» 2 победы и 3 поражения в 8 последних матчах
«Реал» выиграл лишь два из восьми последних матчей.
«Реал» не смог одержать победу в шести из восьми последних матчей.
Команда Хаби Алонсо уступила «Манчестер Сити» на своем поле в Лиге чемпионов – 1:2.
Начиная с 4 ноября мадридцы потерпели три поражения, трижды сыграли вничью и дважды победили.
14 декабря «Реал» встретится с «Алавесом» в Ла Лиге.
Что делать с Хаби Алонсо?25897 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости