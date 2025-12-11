У «Реала» 2 победы и 3 поражения в 8 последних матчах

«Реал» выиграл лишь два из восьми последних матчей.

«Реал » не смог одержать победу в шести из восьми последних матчей. Команда Хаби Алонсо уступила «Манчестер Сити » на своем поле в Лиге чемпионов – 1:2. Начиная с 4 ноября мадридцы потерпели три поражения, трижды сыграли вничью и дважды победили. 14 декабря «Реал» встретится с «Алавесом» в Ла Лиге .