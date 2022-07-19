Жена Погребняка о каминг-ауте Касаткиной: «Не понимаю, зачем кричать о своих сексуальных предпочтениях. Похоже на трендовый вброс от спортсменки»

Жена экс-футболиста сборной России Павла Погребняка осудила Дарью Касаткину за каминг-аут.

«Теннисистка Дарья Касаткина совершила каминг-аут и рассказала об отношениях с девушкой, теперь все обсуждают ее поведение.

Депутат Госдумы Роман Терюшков резко раскритиковал спортсменку за поступок: «У нас спортсмены всегда, начиная с советской России, являлись идолами для подражания. А Касаткина не лучший пример для подражания».

Я тоже не понимаю, зачем кричать о своих сексуальных предпочтениях, еще с учетом того, что большинство это порицает.

Очень похоже на трендовый вброс от спортсменки», – написала продюсер и общественный деятель Мария Погребняк в своем телеграм-канале.

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