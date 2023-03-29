Зарема про 3:2 Бельгии с Германией: «Всем называвшим Тедеско кузнечиком предлагаю научиться прыгать. Может, тоже когда-нибудь Германии 3 забьют!»

оценила победу Бельгии под руководством над Германией.

Товарищеский матч закончился победой бельгийцев со счетом 3:2.

«Всем, кто называл Тедеско кузнечиком, предлагаю научиться прыгать. Может, тоже когда-нибудь Германии три забьют!» – сказала жена экс-владельца «Спартака» .

Напомним, экс-тренер « » возглавил сборную Бельгии в начале февраля. Это его вторая победа с бельгийской командой.