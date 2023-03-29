Зарема про 3:2 Бельгии с Германией: «Всем называвшим Тедеско кузнечиком предлагаю научиться прыгать. Может, тоже когда-нибудь Германии 3 забьют!»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Сборная Бельгии по футболу Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова оценила победу Бельгии под руководством Доменико Тедеско над Германией.

Товарищеский матч закончился победой бельгийцев со счетом 3:2.

«Всем, кто называл Тедеско кузнечиком, предлагаю научиться прыгать. Может, тоже когда-нибудь Германии три забьют!» – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Напомним, экс-тренер «Спартака» возглавил сборную Бельгии в начале февраля. Это его вторая победа с бельгийской командой.

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13 комментариев

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Ali
Тедесколог
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Faust Doc
Опять эти сказки экскурсоводки)))
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Michael Boldyrev
Кто не прыгает - тот?
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KOTOV71
Дет.сад " Пяточок".
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Илья Сутурин
Зарем да мы поняли уже что у него большой болт!
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igls54
Зарема забыла, что Бельгия - чемпион мира по товарнякам
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Evgeny Trifonov
эту Германию кто только не дырявил, даже из группы не вышли на последних двух ЧМ. Середняк)
Играла Германия при этом очень хорошо, но результат такой, какой есть.
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ARAMIS777
Тренер он неплохой,спору нет.
Но ведёт себя на бровке слишком уж экспрессивно.
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Serg Irk
Зарема везде примазывется и все комментирует, с кем имела подрульные истории. С Тедеско теперь не остановить будет
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MJRom
Зарема знатный тролль!)) Хорошо зашло))
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Slavnov
Все ровно его пнут,либо после отбора, либо после финальной части
+6
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Marat_NJL
Ответ Evgeny Trifonov
эту Германию кто только не дырявил, даже из группы не вышли на последних двух ЧМ. Середняк)
Он и не забил, команда забила)

Ну хоть в этот раз про Зенит ничего не сказала - уже хорошо))
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Evgeny Trifonov
эту Германию кто только не дырявил, даже из группы не вышли на последних двух ЧМ. Середняк)
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