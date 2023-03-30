«Ман Сити» может назначить Энрике в случае ухода Гвардиолы и предложить 16 млн евро в год (El Chiringuito)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Пеп Гвардиола Луис Энрике Футбол

Луис Энрике может возглавить «Манчестер Сити».

По данным El Chiringuito, 52-летний испанец может сменить Пепа Гвардиолу, если тот решит покинуть английский клуб.

Отмечается, что Энрике могут предложить 3-летний контракт на 16 млн евро в год.

Последним место работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул после вылета с чемпионата мира-2022.

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42 комментария

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Артём Толоконников
Ответ Антон Чугунов
Пепу уходить примерно некуда. Бред
Челси, Ньюкасл, Реал (шучу)
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Evgeniy 72
Энрике настолько далеко в очереди за пост тренера Тоттенхэма, что решил набить себе чуток востребованности...
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Felp
Лучше уж Манчини или Пеллегрини вернуть
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Иван Куянец
Лионель Месси велечайший в истории
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Бронислав Каминский
Ответ error505
Если назначат Энрике, тот голы Холанд и вся игра Сити, скорее всего, умрёт
Почему?В той же Барсе у Энрике не было никаких проблем с результативность.Лучо что ли виноват,что у испанцев нет форвардов нормальных?
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gPk
Ответ Alexey Catalonsky
Похоже Пеп в сб.Испании метит. Промадридский клоун нынче возглавляющий ЛаРоху там не на долго.
Да не пойдет он в сборные.Во-первых там поколение попросту его уровню не соответсвует.Во-вторых чтобы ставить его футбол нужны стабильные тренировки ,наигрывание тактики и т.д.К нему же игроки будут приезжать на 2 с половиной недели и разьезжаться опять по клубам.Зачем ему это?
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Водяра
Шило на мыло.
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Tiestorzn17
А торговаться с сумм меньше начинать не?! Сразу с 16?))
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Седесим Куиндесимов
Интересно, куда пойдет Пеп?
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Blaumerc
Ответ error505
Если назначат Энрике, тот голы Холанд и вся игра Сити, скорее всего, умрёт
то что эта новость просто вброс и фейк, даже не стоит обсуждать. Потому что Энрике не так высоко котируется как Пеп, Клопп или ещё кто-то. Просто уверен, он за гораздо меньшую сумму согласится возглавить МС.
Другое дело заметки про Холанда, здесь не соглашусь. Енрике умеет играть в более вертикальный футбол в зависимости от исполнителей, чем тот же Пеп. И это не смотря на ватокат в исполнении сб.Испании на последнем ЧМ.
В сборной Испании он чуть увлёкся владением, но в Барселоне он не заморачивался на счет этого.
Холанда он спокойно встроит в систему с вертикальным футболом и быстрыми контратаками.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Lionel Andres Messi 10
Пасики, пасики, нравятся пасики?
А, передачи©
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QWertY
Ответ rigobersong
У Пепа контракт до 2025го года. Его никогда не увольняли, и он никогда раньше своего контракта не уходил. Так что непонятные набросы, это же не анчелотка которого после Милана пинал каждый клуб, либо он убегал сам, когда его приютил Эвертон, а он снова пошел на коленях к риалу:)) Так что утятина чистой воды:))
Гвардиолу не увольняли потому что он работал только в топ клубах. Мавринью и Анчелотти тоже не увольняли ежже
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&_Bishep_&
Ответ simplehumble
Что насчёт сборной Испании
Гвардиола не пойдёт в сб. Испанию. За всю свою карьеру он никогда еще не работал с настолько посредственным составом.
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<~Inter~>
Ответ XavIniesta2008-2015
Гвардиола только недавно продлил контракт. В чём смысл ?
Агент Энрике пытается продать своего клиента
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<~Inter~>
Ответ Муслим Атангулов
у Энрике схожий стиль игры с Гвардиолой , Нагельтсман совершенно другой тренер
Энрике просто зациклен на владении. У него и близко нет идей как у Пепа в плане вскрытия обороны соперника или подбору прессинга против соперника. Нагельсманн же наоборот очень хорош в этих аспектах и он также строит игру на основе принципов позиционного футбола
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Антон Чугунов
Ответ simplehumble
Что насчёт сборной Испании
Там дед из молодёжи. И потом, тренер клуба - ежедневная работа, а в сборной пять недель в году, не считая крупных турниров.
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Vadim Medvedev
Ответ XavIniesta2008-2015
Гвардиола только недавно продлил контракт. В чём смысл ?
энрике занёс денег, чтобы газета изобразила к нему интерес. так то этот физрук никому не нужен
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Доктор Броманталь
Ответ XavIniesta2008-2015
Гвардиола только недавно продлил контракт. В чём смысл ?
МанСити же могут забанить или выкинуть в Чемпионшип.
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Муслим Атангулов
Ответ Давид Agabekyan
Дочь заставит Торреса вернуть
его Дочь в Барселоне вместе с Торресом
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XavIniesta2008-2015
Гвардиола только недавно продлил контракт. В чём смысл ?
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simplehumble
Ответ Антон Чугунов
Пепу уходить примерно некуда. Бред
Что насчёт сборной Испании
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Муслим Атангулов
если назначат Энрике то он полюбому потребует купить Феррана Торреса , и наверное крайних защитников
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Давид Agabekyan
Ответ Papa Paolo
Тогда Холланда Мората вытеснит )
Дочь заставит Торреса вернуть
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Муслим Атангулов
Ответ <~Inter~>
Какие-то влажные мечты Энрике. Думаю Нагельсманн повыше в списке Сити будет стоять
у Энрике схожий стиль игры с Гвардиолой , Нагельтсман совершенно другой тренер
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Муслим Атангулов
Ответ Sevuska
Этого Энрике куда только не сватали 😊 Больше интересует куда ещё Пеп может уйти 🤔 Челси !?
Он в Барсу хотел
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