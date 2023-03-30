«Ман Сити» может назначить Энрике в случае ухода Гвардиолы и предложить 16 млн евро в год (El Chiringuito)

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По данным El Chiringuito, 52-летний испанец может сменить , если тот решит покинуть английский клуб.

Отмечается, что Энрике могут предложить 3-летний контракт на 16 млн евро в год.

Последним место работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул после вылета с чемпионата мира-2022.