«Ман Сити» может назначить Энрике в случае ухода Гвардиолы и предложить 16 млн евро в год (El Chiringuito)
Луис Энрике может возглавить «Манчестер Сити».
По данным El Chiringuito, 52-летний испанец может сменить Пепа Гвардиолу, если тот решит покинуть английский клуб.
Отмечается, что Энрике могут предложить 3-летний контракт на 16 млн евро в год.
Последним место работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул после вылета с чемпионата мира-2022.
Другое дело заметки про Холанда, здесь не соглашусь. Енрике умеет играть в более вертикальный футбол в зависимости от исполнителей, чем тот же Пеп. И это не смотря на ватокат в исполнении сб.Испании на последнем ЧМ.
В сборной Испании он чуть увлёкся владением, но в Барселоне он не заморачивался на счет этого.
Холанда он спокойно встроит в систему с вертикальным футболом и быстрыми контратаками.