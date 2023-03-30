Энрике о критике после вылета Испании с ЧМ-2022: «Паразиты и стервятники пользуются секундой славы. Больше не читаю испанскую прессу»

высказался о критике в адрес сборной после .

Испания под руководством Энрике вылетела в 1/8 финала турнира в Катаре, проиграв Марокко (0:0, по пенальти – 0:3). После этого Энрике покинул пост главного тренера сборной.

«С тех пор, как закончился чемпионат мира, я не читаю испанскую прессу, не смотрю социальные сети, читаю только английскую прессу. Нельзя ожидать, что ты всем понравишься или контролировать то, что о тебе говорят. Главное – быть спокойным и наслаждаться тем, что тебе нравится.

Я знаю, что паразиты и стервятники пользуются своей секундой славы. Я очень доволен своим пребыванием на посту тренера. Мы совершали ошибки, но нужно принимать решения, что мы и делали с моим штабом», – сказал Энрике.