Энрике о критике после вылета Испании с ЧМ-2022: «Паразиты и стервятники пользуются секундой славы. Больше не читаю испанскую прессу»

Теги Сборная Испании по футболу Луис Энрике ЧМ-2022 Футбол

Луис Энрике высказался о критике в адрес сборной Испании после ЧМ-2022.

Испания под руководством Энрике вылетела в 1/8 финала турнира в Катаре, проиграв Марокко (0:0, по пенальти – 0:3). После этого Энрике покинул пост главного тренера сборной.

«С тех пор, как закончился чемпионат мира, я не читаю испанскую прессу, не смотрю социальные сети, читаю только английскую прессу. Нельзя ожидать, что ты всем понравишься или контролировать то, что о тебе говорят. Главное – быть спокойным и наслаждаться тем, что тебе нравится.

Я знаю, что паразиты и стервятники пользуются своей секундой славы. Я очень доволен своим пребыванием на посту тренера. Мы совершали ошибки, но нужно принимать решения, что мы и делали с моим штабом», – сказал Энрике.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ simplehumble
Паразит это ты сам Энрике . Просто на багаже Гвардиолы и лучшей троице в истории MSN выиграл лч. Слишком зазнаваться начал. Твой ватокат на поле протяжённостью 120 минут были лишь сваркой для глаз. Царь номер 2 после Мостового
Какой багаж Гвардиолы? Там был "багаж" лузерского физрука Мартино, которого сам Месси привёл и запорол клубу сезон 2013/14
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
simplehumble
Паразит это ты сам Энрике . Просто на багаже Гвардиолы и лучшей троице в истории MSN выиграл лч. Слишком зазнаваться начал. Твой ватокат на поле протяжённостью 120 минут были лишь сваркой для глаз. Царь номер 2 после Мостового
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Сан-Марино
Надо было сказать платиновое:
«Когда чайки летят за траулером, они думают, что сардины будут выброшены в море»
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Больше не читает испанской прессы

> читает английскую 🤦
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Тут скорей 120 минутами позора и в нудной игре
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий