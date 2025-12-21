2

У Антони 11 голевых действий в 14 последних матчах за «Бетис»: 7 голов, 4 ассиста

Антони отметился голевым пасом в матче с «Хетафе».

Вингер «Бетиса» ассистировал Айтору Руибалю на 16-й минуте матча 17-го тура Ла Лиги.

Бразилец совершил 11 результативных действий в 14 последних матчах во всех турнирах. С середины октября у него семь забитых мячей и четыре голевых паса.

Подробно со статистикой бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoАнтони
logoХетафе
logoБетис
logoАйтор Руибаль
logoЛа Лига
