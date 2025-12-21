У Антони 11 голевых действий в 14 последних матчах за «Бетис»: 7 голов, 4 ассиста
Антони отметился голевым пасом в матче с «Хетафе».
Вингер «Бетиса» ассистировал Айтору Руибалю на 16-й минуте матча 17-го тура Ла Лиги.
Бразилец совершил 11 результативных действий в 14 последних матчах во всех турнирах. С середины октября у него семь забитых мячей и четыре голевых паса.
Подробно со статистикой бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться здесь.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...42701 голос
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости