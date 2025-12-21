«Барселона»: Рафинья – один из 11 лучших футболистов мира.

«Барселона» опубликовала фотографию Рафиньи Диаса после матча Ла Лиги.

Вингер отметился голом с пенальти в игре против «Вильярреала» (2:0) в 17-м туре и был признан самым ценным игроком.

«Блауграна» выложила снимок с бразильцем, приложившим руку к губам, и подписала его: «Один из 11 лучших игроков мира».

Ранее ФИФА не включила Рафинью в символическую сборную 2025 года.

Изображение: x.com/FCBarcelona