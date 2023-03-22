Тухель, Почеттино, Энрике, Компани, Де Дзерби и Аморим – в списке кандидатов на замену Конте в «Тоттенхэме»

Руководство «Тоттенхэма» рассматривает кандидатов на замену Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что может быть уволен во время паузы на матчи сборных.

Вероятнее всего, до конца сезона обязанности главного тренера будет исполнять , уже занимавший эту должность после увольнения Жозе Моуринью в 2021 году.

Как сообщает The Guardian, руководство «Тоттенхэма» заинтересовано в приглашении тренера « » . Сейчас сумма отступных по его контракту с португальским клубом составляет 20 миллионов евро, однако по окончании сезона она снизится до 15 млн евро.

Также рассматриваются кандидатуры Венсана Компани, Маурисио Почеттино, , Луиса Энрике и Роберто Де Дзерби.

«Мы не команда, а 11 эгоистов. А вы пытаетесь их выгораживать». Этот монолог Конте войдет в историю «Тоттенхэма»

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