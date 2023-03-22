Тухель, Почеттино, Энрике, Компани, Де Дзерби и Аморим – в списке кандидатов на замену Конте в «Тоттенхэме»
Руководство «Тоттенхэма» рассматривает кандидатов на замену Антонио Конте.
Ранее сообщалось, что Антонио Конте может быть уволен во время паузы на матчи сборных.
Вероятнее всего, до конца сезона обязанности главного тренера будет исполнять Райан Мэйсон, уже занимавший эту должность после увольнения Жозе Моуринью в 2021 году.
Как сообщает The Guardian, руководство «Тоттенхэма» заинтересовано в приглашении тренера «Спортинга» Рубена Аморима. Сейчас сумма отступных по его контракту с португальским клубом составляет 20 миллионов евро, однако по окончании сезона она снизится до 15 млн евро.
Также рассматриваются кандидатуры Венсана Компани, Маурисио Почеттино, Томаса Тухеля, Луиса Энрике и Роберто Де Дзерби.
«Мы не команда, а 11 эгоистов. А вы пытаетесь их выгораживать». Этот монолог Конте войдет в историю «Тоттенхэма»
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Нужно многое в шпорах менять, и начинать с презика.
- Вот это список недотренеров которые без работы сидят.. Никогда не было столь богатого выбора.
По сути это тот же Конте по схеме и тактике
Де Дзерби веселый вариант было бы забавно глянуть
Трюфель вряд ли уживется в этом дурдоме
Поч уже проверенный вариант хотя набрался опыта в Париже
Энрике чисто тотальное владение мячом
Конте так и не поставил оборону.