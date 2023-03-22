Тухель, Почеттино, Энрике, Компани, Де Дзерби и Аморим – в списке кандидатов на замену Конте в «Тоттенхэме»

Теги Венсан Компани Спортинг премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Луис Энрике Роберто Де Дзерби Рубен Аморим Маурисио Почеттино Райан Мэйсон Томас Тухель Футбол

Руководство «Тоттенхэма» рассматривает кандидатов на замену Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что Антонио Конте может быть уволен во время паузы на матчи сборных.

Вероятнее всего, до конца сезона обязанности главного тренера будет исполнять Райан Мэйсон, уже занимавший эту должность после увольнения Жозе Моуринью в 2021 году.

Как сообщает The Guardian, руководство «Тоттенхэма» заинтересовано в приглашении тренера «Спортинга» Рубена Аморима. Сейчас сумма отступных по его контракту с португальским клубом составляет 20 миллионов евро, однако по окончании сезона она снизится до 15 млн евро.

Также рассматриваются кандидатуры Венсана Компани, Маурисио Почеттино, Томаса Тухеля, Луиса Энрике и Роберто Де Дзерби.

«Мы не команда, а 11 эгоистов. А вы пытаетесь их выгораживать». Этот монолог Конте войдет в историю «Тоттенхэма»

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35 комментариев

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Ваня-председатель
Ответ Инженер Управляющий
Энрике в качестве финансовой помощи Лапорте купит испанского неликвида по английскому оверпрайсу, проведет несколько стримов и отвалит с неустойкой. А Леви снова будет искать тренера.
Вот, лучший коммент
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Obdob
Ответ OSHO - ऊर्जा
Я про Поче забыл, тоже середняк тренер. Я тебе и говорил что Тухель норм стратег тактик, но как тренер пока не очень, а Поче уже был у Петухов, больше через середина таблицы он не даст, он не даст ничего нового им. Нужно многое в шпорах менять, и начинать с презика.
Ну конечно. Поч настолько середняк, что алкаш лично уговаривал его перейти в скам.
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Пётр Смирнов
Ответ Black Phoenix
Тухелю вот делать нечего, как агниевы конюшни после Конте разгребать. У него так-то вариант с Реалом после Анчелотти остаётся.
Авгиевы конюшни:))))
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Акира_1
Тухелем Реал и Ювентус интересуются, но он зачем-то выберет проклятый Тоттенхэм. Если только как Конте чисто неустойку стрясти. 😄
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Three Days Grace
Амориму пора в АПЛ
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OSHO - ऊर्जा
Ответ Obdob
При чем здесь проходимец? Я на полном серьезе буду рад любому из Тухель/Почеттино. На стерильный ватокат Энрике я насмотрелся на ЧМ; спасибо, не надо - еще при Боаше этой мути хватило.
Я про Поче забыл, тоже середняк тренер. Я тебе и говорил что Тухель норм стратег тактик, но как тренер пока не очень, а Поче уже был у Петухов, больше через середина таблицы он не даст, он не даст ничего нового им.

Нужно многое в шпорах менять, и начинать с презика.
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Футбол, хоккей итд
Пусть Леви назначит Юрана, а то Химки могут опередить....
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Obdob
Ответ OSHO - ऊर्जा
Из всех из этого списка.. Тухель не совсем проходимец.. он шарит в тактиках.. но думаю он был бы уникальным помощником для кого то, например для Тен Хага, но эго человека.. ему не позволит. Он хочет сам рулить, даже если не очень получается.
При чем здесь проходимец? Я на полном серьезе буду рад любому из Тухель/Почеттино. На стерильный ватокат Энрике я насмотрелся на ЧМ; спасибо, не надо - еще при Боаше этой мути хватило.
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Konstantin Meerov
шанс для мостового
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OSHO - ऊर्जा
Ответ Obdob
вариант Тухлый/Пухлый меня вполне устроит 🤤
Из всех из этого списка.. Тухель не совсем проходимец.. он шарит в тактиках.. но думаю он был бы уникальным помощником для кого то, например для Тен Хага, но эго человека.. ему не позволит. Он хочет сам рулить, даже если не очень получается.
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OSHO - ऊर्जा
Венсана Компани, Маурисио Почеттино, Томаса Тухеля, Луиса Энрике и Роберто Де Дзерби.

- Вот это список недотренеров которые без работы сидят.. Никогда не было столь богатого выбора.
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zidane467554
будет жаль если де дзерби уйдет из брайтона. команда на ходу, могут залететь в еврокубки
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Инженер Управляющий
Ответ Filipp Gorski
С Аморимом глупый вариант По сути это тот же Конте по схеме и тактике Де Дзерби веселый вариант было бы забавно глянуть Трюфель вряд ли уживется в этом дурдоме Поч уже проверенный вариант хотя набрался опыта в Париже Энрике чисто тотальное владение мячом
Энрике в качестве финансовой помощи Лапорте купит испанского неликвида по английскому оверпрайсу, проведет несколько стримов и отвалит с неустойкой. А Леви снова будет искать тренера.
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Иван Иванов
Ответ deadjoker
Де дзерби был бы кстати неплох.
Смысл менять Брайтон на Тоттенхэм )
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vik444
Ответ deadjoker
Де дзерби был бы кстати неплох.
Да. Дзербит он неплохо.
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vik444
Кому это нужно. Но если только на пенсию заработать.
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<~Inter~>
Ответ deadjoker
Де дзерби был бы кстати неплох.
Тоттенхэм не кажется сейчас хорошим вариантом. Паратичи скорее всего уйдёт и непонятно кто займёт эту должность. Кейн имеет все шансы покинуть команду, а без него состав оставляет желать лучшего. У Тоттенхэма большие амбиции, но ресурс команды сейчас в лучшем случае на уровне топ 6, а если уйдет Кейн то максимум топ 8
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Obdob
вариант Тухлый/Пухлый меня вполне устроит 🤤
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Filipp Gorski
С Аморимом глупый вариант
По сути это тот же Конте по схеме и тактике
Де Дзерби веселый вариант было бы забавно глянуть
Трюфель вряд ли уживется в этом дурдоме
Поч уже проверенный вариант хотя набрался опыта в Париже
Энрике чисто тотальное владение мячом
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NickN
Тухель в Мадрид, скорее всего.
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спортикетт
все сбитые летчики либо физруки.
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Иван Иванов
Тухелю и Почеттино в этом списке делать нечего! Им нужно идти в более топовые клубы.
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113k
тухель, он сразу поставит оборону.
Конте так и не поставил оборону.
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Yri Yrov
давайте Тухеля, классный тренер сидит без работы это не дело, сомневаюсь что в одну реку дважды войдёт Почетино
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Александр Зубков
Дяде Леви необходимо бросить взор в сторону России. Освободился молодой и перспективный. А как звучит! Тоттенхем Талалаева!
+2
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