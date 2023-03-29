Луис Энрике: «Хочу в АПЛ, но не в первый попавшийся клуб, а в способный на большие свершения. Не могу представить, что в июле уже буду в Англии»
Луис Энрике дал понять, что не планирует работать в «Тоттенхэме».
Бывший главный тренер сборной Испании назывался в числе кандидатов на аналогичную должность в лондонском клубе.
«Я хочу поработать в Англии. Но я не могу представить, что в июле уже буду в АПЛ. Я хочу возглавить команду, способную на большие свершения, а найти такую очень сложно. Я не собираюсь работать в первом попавшемся английском клубе.
Пока у меня были предложения только от национальных сборных. Чтобы я согласился на такой вариант, предложение должно быть от очень сильной команды. Хотя против Испании мне было бы трудно играть, не знаю, буду ли я готов к такому», – сказал испанец в эфире Cadena SER.
Требл взял,с праймовыми Месси,Суаресом,Неймаром и Иньестой.
А сколько был его вклад то?
В Роме провал.
В сборной Испании тупо владение мячом ради владения.
Ни позиционки,ни плана Б,ничего.
Кхм…да Тоттенхэм для Энрике ещё подарком был бы.
Тут как бы посли фиаско на ЧМ,надо заново репутацию зарабатывать,а не понтоваться…
у остальных контракты на пару лет минимум