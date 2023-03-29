Луис Энрике: «Хочу в АПЛ, но не в первый попавшийся клуб, а в способный на большие свершения. Не могу представить, что в июле уже буду в Англии»

дал понять, что не планирует работать в « ».

Бывший главный тренер сборной Испании назывался в числе кандидатов на аналогичную должность в лондонском клубе.

«Я хочу поработать в Англии. Но я не могу представить, что в июле уже буду в . Я хочу возглавить команду, способную на большие свершения, а найти такую очень сложно. Я не собираюсь работать в первом попавшемся английском клубе.

Пока у меня были предложения только от национальных сборных. Чтобы я согласился на такой вариант, предложение должно быть от очень сильной команды. Хотя против мне было бы трудно играть, не знаю, буду ли я готов к такому», – сказал испанец в эфире Cadena SER.