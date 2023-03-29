Луис Энрике: «Хочу в АПЛ, но не в первый попавшийся клуб, а в способный на большие свершения. Не могу представить, что в июле уже буду в Англии»

Теги премьер-лига Англия Сборная Испании по футболу Тоттенхэм Луис Энрике Футбол

Луис Энрике дал понять, что не планирует работать в «Тоттенхэме».

Бывший главный тренер сборной Испании назывался в числе кандидатов на аналогичную должность в лондонском клубе.

«Я хочу поработать в Англии. Но я не могу представить, что в июле уже буду в АПЛ. Я хочу возглавить команду, способную на большие свершения, а найти такую очень сложно. Я не собираюсь работать в первом попавшемся английском клубе.

Пока у меня были предложения только от национальных сборных. Чтобы я согласился на такой вариант, предложение должно быть от очень сильной команды. Хотя против Испании мне было бы трудно играть, не знаю, буду ли я готов к такому», – сказал испанец в эфире Cadena SER.

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14 комментариев

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deadjoker
Уволят поттера и сразу можно пробовать. Состав как раз под него.
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Yri Yrov
Ответ Доминатор3000
А откуда столько понтов то? Требл взял,с праймовыми Месси,Суаресом,Неймаром и Иньестой. А сколько был его вклад то? В Роме провал. В сборной Испании тупо владение мячом ради владения. Ни позиционки,ни плана Б,ничего. Кхм…да Тоттенхэм для Энрике ещё подарком был бы. Тут как бы посли фиаско на ЧМ,надо заново репутацию зарабатывать,а не понтоваться…
о вот и двойные стандарты подъехали, тогда уж и Жозе, Флик, и Пеп все никто, ведь у них была хорошая команда,
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Lavinka
Понятно , Тотенхэм отпадает сразу .
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DolJun
Ответ Доминатор3000
А откуда столько понтов то? Требл взял,с праймовыми Месси,Суаресом,Неймаром и Иньестой. А сколько был его вклад то? В Роме провал. В сборной Испании тупо владение мячом ради владения. Ни позиционки,ни плана Б,ничего. Кхм…да Тоттенхэм для Энрике ещё подарком был бы. Тут как бы посли фиаско на ЧМ,надо заново репутацию зарабатывать,а не понтоваться…
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Astella Guccio
Тут нет конкретности про Тоттенхэм в словах Энрике, но походу, автор поста ненавистник Тоттенхэм
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Astella Guccio
дай Бог ,чтобы тебя даже Арабы не взяли. С таким пафосом далеко не уйдешь, тем более в апл, только будучи Скромным и вежливым добьешься уважения (ну , или хотя бы талантом)
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Доминатор3000
А откуда столько понтов то?
Требл взял,с праймовыми Месси,Суаресом,Неймаром и Иньестой.
А сколько был его вклад то?
В Роме провал.
В сборной Испании тупо владение мячом ради владения.
Ни позиционки,ни плана Б,ничего.
Кхм…да Тоттенхэм для Энрике ещё подарком был бы.
Тут как бы посли фиаско на ЧМ,надо заново репутацию зарабатывать,а не понтоваться…
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Михаил Корж
И зачем Тоттенхем в теги добавили? Явно не подходит под содержание статьи).
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QWertY
Ответ rigobersong
В Челси:) Будет бомба честно говоря:))
Он же говорит «не в первый попавшийся клуб, а в способный на большие свершения». Вряд ли Энрике хочет с Мадуэкими и Мудриками пылить в Лиге Конференции
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balander09
если только Челси
у остальных контракты на пару лет минимум
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Акира_1
Хорошая самореклама, но вряд ли его кто-то возьмёт в АПЛ. Тоттенхэм, если только.
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rigobersong
В Челси:) Будет бомба честно говоря:))
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ман сити фейк
Одним словом описал весь Тоттенхэм
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Evgeny Trifonov
значит в Тоттенхэм не пойдёт
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