Нагельсманн – главная цель «Тоттенхэма». Постекоглу, Де Дзерби и Луис Энрике тоже в числе лидеров

« » считает самым подходящим кандидатом на пост тренера.

Как утверждает The Telegraph, уволенный из «Баварии» специалист возглавляет список целей. Также в руководстве пользуются популярностью (« »), Эндж Постекоглу (« ») и Луис Энрике (экс-«Барселона»).

«Шпоры» хотят пообщаться с Нагельсманном, но председатель правления Дэниэл Леви также будет контактировать с другими кандидатами.

Конте напросился на увольнение. Но у Леви нет четкой стратегии – это большая проблема «Тоттенхэма»