Нагельсманн – главная цель «Тоттенхэма». Постекоглу, Де Дзерби и Луис Энрике тоже в числе лидеров
«Тоттенхэм» считает Юлиана Нагельсманна самым подходящим кандидатом на пост тренера.
Как утверждает The Telegraph, уволенный из «Баварии» специалист возглавляет список целей. Также в руководстве пользуются популярностью Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Эндж Постекоглу («Селтик») и Луис Энрике (экс-«Барселона»).
«Шпоры» хотят пообщаться с Нагельсманном, но председатель правления Дэниэл Леви также будет контактировать с другими кандидатами.
Конте напросился на увольнение. Но у Леви нет четкой стратегии – это большая проблема «Тоттенхэма»
Тоттенхэм может бороться за четверку только в случае провала от основных претендентов как в этом сезоне когда Ливерпуль лихорадит, а Челси страдает после смены владельцев