Нагельсманн – главная цель «Тоттенхэма». Постекоглу, Де Дзерби и Луис Энрике тоже в числе лидеров

Теги высшая лига Шотландия Селтик премьер-лига Англия Тоттенхэм Дэниэл Леви Луис Энрике Роберто Де Дзерби Брайтон Эндж Постекоглу Юлиан Нагельсманн Футбол

«Тоттенхэм» считает Юлиана Нагельсманна самым подходящим кандидатом на пост тренера.

Как утверждает The Telegraph, уволенный из «Баварии» специалист возглавляет список целей. Также в руководстве пользуются популярностью Роберто Де ДзербиБрайтон»), Эндж Постекоглу («Селтик») и Луис Энрике (экс-«Барселона»).

«Шпоры» хотят пообщаться с Нагельсманном, но председатель правления Дэниэл Леви также будет контактировать с другими кандидатами.

Конте напросился на увольнение. Но у Леви нет четкой стратегии – это большая проблема «Тоттенхэма»

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19 комментариев

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<~Inter~>
Ответ Валуй
Ну допустим классические биг-4 плюс сити, кто дальше по ресурсам сильнее шпор?
Челси, МЮ, Сити, Арсенал, Ливерпуль и Ньюкасл. У всех них более сбалансированный состав не требующий серьезной перестройки. Тоттенхэму же нужно усилить вратарскую позицию, в команде всего лишь 1 центральный защитник высокого уровня, фланги оставляют желать лучшего и атака полностью зависит от Кейна который может уйти этим летом.
Тоттенхэм может бороться за четверку только в случае провала от основных претендентов как в этом сезоне когда Ливерпуль лихорадит, а Челси страдает после смены владельцев
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Валуй
Ответ <~Inter~>
Если конкуренты решат проблемы, то по ресурсам Тоттенхэм 7-8 команда АПЛ
Ну допустим классические биг-4 плюс сити, кто дальше по ресурсам сильнее шпор?
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& Co1366
Лучо & Нагельсман вряд ли выберут ТТХ
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ariuntrius
Тут только одно можно сказать тренерам - не лезь оно тебя сожрет
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Герцог Анжуйский
Сразу бы старика Хоттабыча брали бы.
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<~Inter~>
Ответ Quizzy
Середняк-это стабильное топ 4-5 Апл?
Если конкуренты решат проблемы, то по ресурсам Тоттенхэм 7-8 команда АПЛ
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Василий Леонов
Ответ RealJon
Нагелсману нужно ждать до июня. А там может местечка в Челси или Реале найдется
В Торпедо место свободно
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Quizzy
Ответ Андрюха с района
Слишком рано Юлька заруинит свою карьеру, если перейдет в этот середняк)
Середняк-это стабильное топ 4-5 Апл?
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<~Inter~>
Ответ RealJon
Нагелсману нужно ждать до июня. А там может местечка в Челси или Реале найдется
Лучше даже год посидеть без работы, чем идти в Тоттенхэм откуда уйдет Кейн. Там всякое может случиться в Ливерпуле, Барселоне, Челси, Реале или даже Ньюкасле
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Quizzy
Ответ RealJon
Нагелсману нужно ждать до июня. А там может местечка в Челси или Реале найдется
В реале хотят оставить Анчелотти. Они не хотят тратится в летнее ТО.
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Gani
Постекоглу на царство!
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Pertinax Gandi
У нас в 90-е так же было. Только откуда-то уйдёт Тарханов, его место занимает Сергей Павлов. А место Павлова Аверьянов. А место Аверьянова Тарханов. И так по кругу.
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Никита Алексеев
Юлиан, не делай ошибку
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rigobersong
Энрике больше бы Челси подошел, состав отличный что бы катать вату:))
+1
-3
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Андрюха с района
Слишком рано Юлька заруинит свою карьеру, если перейдет в этот середняк)
+2
-2
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RealJon
Нагелсману нужно ждать до июня. А там может местечка в Челси или Реале найдется
+7
-2
+5
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DolJun
будет прикольно, если брайтон второго тренера за год сплавит)
0
-3
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Милан 777
Лучше уже в Челси чем в ТТХ ...
+2
-2
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Direct free kick
Тоттенщит реальный уровень крашенного
+1
-5
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