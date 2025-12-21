  • Спортс
  • Эмери после 2:1 с «МЮ»: «Астон Вилла» не претендует на чемпионство, нужно оставаться скромными. У «Арсенала» и «Сити» серьезное преимущество»
Эмери после 2:1 с «МЮ»: «Астон Вилла» не претендует на чемпионство, нужно оставаться скромными. У «Арсенала» и «Сити» серьезное преимущество»

Унаи Эмери: «Астон Вилла» – не претендент на титул.

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери не считает, что команда претендует на титул в этом сезоне.

«Астон Вилла» обыграла «Манчестер Юнайтед» (2:1) в 17-м туре АПЛ, одержав 10-ю победу подряд. Команда занимает третье место в таблице чемпионата, отставая от лидирующего «Арсенала» на 3 очка.

О шансах на титул

«Реалистичны наши возможности и потенциал, мы играли со многими командами, такими как «Арсенал» и «Манчестер Сити». Конечно, мы обыграли их здесь, но у них есть серьезные тактические преимущества и игроки высокого уровня. У нас тоже, но в реальности мы не соперники им [в борьбе за титул]. Мы не претендуем на него.

Мы находимся там, где находимся, потому что проводим фантастический турнир. Игроки в каждом матче уделяют особое внимание тому, что мы пытаемся построить, и демонстрируют постоянство. Но мы не претенденты [на титул].

Да, мы более или менее стабильны в течение трех лет и играем в еврокубках, но мы должны оставаться скромными. И понимать, как мы можем зарабатывать очки, как мы это делали. Мы хотим оставаться на том же уровне, оставаясь умными, конкурентоспособными, стабильными и требовательными. Благодаря этому мы здесь».

О Моргане Роджерсе

«В первом тайме он был не так хорош! Он забил хороший гол, но играл не лучшим образом. В перерыве я был недоволен, потому что я сам амбициозен. Я разделяю с игроками свои амбиции и свои требования. Конечно, игроки были хороши, но недостаточно сосредоточены. Мы не играли персонально и не вступали в единоборства, как планировали. Во втором тайме мы играли лучше. Сегодня нужно было играть вперед, потому что соперник хотел, чтобы мы пасовали назад, чтобы они могли давить на нас и создавать трудности», – сказал Эмери в интервью Sky Sports.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
