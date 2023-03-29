Карпин о мотивации сборной: «Ее не было в матче с Киргизией – игроки думали не о футболе, а о начавшейся мобилизации. Во всех остальных встречах выходили максимально заряженными»

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Кыргызстана по футболу Сергей Песьяков товарищеские матчи (сборные) Политика Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Карпин высказался о мотивации футболистов сборной России. 

– При Станиславе Черчесове у сборной тоже был период, когда шли только товарищеские матчи. Но он называл их контрольными, использовал любую мелочь для поднятия мотивации – и, казалось, это работало.

– Да? Если не ошибаюсь, в тот период также шло много негатива из-за результатов, которые были не лучшими. Потому что можно называть игры контрольными или как угодно, пытаться мотивировать футболистов – но для них это товарищеские матчи. И никак по-другому.

Когда я сам был игроком, товарняки оставались товарняками – они не становились официальными встречами, кто бы что ни говорил. И так происходило для всех: для меня, для тех, с кем я выступал и кто вызывался в сборную перед ЧМ-2018.

– В общем, мотивацию игроков не поменять?

– А я не знаю, почему вы все говорите про мотивацию. Ее отсутствие – это когда люди убирают ноги, не бегают и не борются, а также не выполняют установку. Но ошибки в передачах – это не про мотивацию.

Знаете, когда ее не было? В матче с Киргизией, когда победили 2:1. В тот день игроки думали не о футболе, а о начавшейся мобилизации. Во всех остальных встречах они выходили на поле максимально заряженными. Но наличие мотивации – не гарантия качественной игры.

Или вы думаете, две ошибки Песьякова с Ираком случились из-за отсутствия желания? Полагаю, наоборот – вратарь сверхмотивированный. И слишком волновался – поэтому что-то не получалось. У человека первый полноценный матч за сборную. Но об этих вещах вообще никто не сказал!

– Да, главная претензия – футболисты не хотят убиваться в товарняках.

– Поэтому и предлагаю перечислить, кто и в каком моменте не добежал и не боролся. Мы с вами говорим о технических ошибках – они случаются не из-за недонастроя. А из-за техники, исполнения, мастерства. Как угодно называйте.

Все боролись, все выкладывались, все отрабатывали – вот это мотивация. Которая не страхует от плохого футбола – любая мотивированная команда может сыграть плохо, потому что ей элементарно не хватает уровня.

Например, «Ростов» встречался с «Зенитом», и футболисты сверхмотивированы, но мы все равно уступили. Повторю: за исключением матча в Бишкеке, где оказал влияние конкретный фактор, у меня ни к одному человеку нет претензии по поводу настроя, – сказал главный тренер сборной России.

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23 комментария

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Egobrain
Карпин, конечно, знатный демагог
товарки Карпина - Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Иран(истан), Ирак(истан)
простите, не смог удержаться
товарки Черчеса - Испания, Бразилия, Франция, Австрия, Турция
немного не равные условия, а, Валера?
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Алексей Александрович
Какая разница имеет матч турнирное значение или нет,вы играете за сборную!!! Карпин ты что там устроил???? Это сборная Россия а ты Валера клоунаду устраиваешь
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Доктор Броманталь
Карпин не понимает что игроки сборной должны поднимать моральный дух населения ?
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Доктор Броманталь
Карпин какую то ересь несет. Футболистов мобилизация не касалась и не коснется.

Призывали только тех кто уже служил. У нас из всех футболистов служили только Карпин и Тихонов.
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TaR
Да кому сейчас какая разница на игру сборной, результат и мотивацию? Какая у футболистов может быть мотивация, если они не понимают когда в принципе с кем-либо будут соревноваться. Играют и играют, занимают какое-то время в вещательной сетки, напоминают о себе и ладно.

Что пристали то к игрокам да Карпину?

А министр спорта, предъявляющий претензии, пусть лучше делами займётся
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ChipsRobber
Не смогли мобилизоваться на матч на фоне частичной мобилизации.
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Утренняя Аврора
Спортс, как всегда разбил вью Карпина на цитаты, сейчас неделю будет нас потчевать.
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Утренняя Аврора
Ответ Румынский Клуж
Давайте всю жизнь плакать и ходить грустными
Ты в своей Румынии, можешь и ржать. А нам как-то не до смеха
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Metalloid
Ответ Сижу на факсах Барселоны
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А что в стране творится? В мой стране, в России, всё хорошо, например, а у вас?
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Утренняя Аврора
Ответ Румынский Клуж
Давайте всю жизнь плакать и ходить грустными
У нас всю жизнь идет война? Сегодня как то не до смеха.
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d.xoxlov
Ответ bostonKG
Если они максимально заряженные так играли……
Максимально заряженные для товарняка. Ну неужели и это надо раскладывать?
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whereissuso
Думать о мобилизации это пока еще не дискредитация вс рф?
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Румынский Клуж
Ответ Утренняя Аврора
Вообще-то, идет война, и гибнут люди. Не до иронии.
Давайте всю жизнь плакать и ходить грустными
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elan_
Чувствую скоро Карпуха договорится, и поедет в Магадан лес валить. Точнее вместе с зеками штурмовать Бахмутский укрепрайон..
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Утренняя Аврора
Ответ Volgogradets
бедные игроки, переживали , наверное, что в случае поражения отправили бы в окопы под Бахмут
Вообще-то, идет война, и гибнут люди. Не до иронии.
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Volgogradets
бедные игроки, переживали , наверное, что в случае поражения отправили бы в окопы под Бахмут
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Утренняя Аврора
Валера, хорош, оправдываться. Большого негатива к сборной и тебе нет. Адекватные понимают, когда наступит хоть какая то ясность, тогда можно будет и спросить.
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bostonKG
Если они максимально заряженные так играли……
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Сижу на факсах Барселоны
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Ильяс Ф.
теперь мобилизация у физрука виновата
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Sobachkin
Но итог один и тот же, значит думали о другом... А мотивации да, нет .
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Питер Пэн
Ответ Evil_Alastar
Как то не патриотично, игроки должны радоваться мобилизации 🥰🥰🥰
Карпин может и физрук, но говорит правду! Если кому охота сложить голову в СВО, то ради Бога- записывайтесь в добровольцы
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Александр Колосов
После бесмомощного матча с Киргизией наши парни поняли, что их точно не призовут
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Evil_Alastar
Как то не патриотично, игроки должны радоваться мобилизации 🥰🥰🥰
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