Карпин о мотивации сборной: «Ее не было в матче с Киргизией – игроки думали не о футболе, а о начавшейся мобилизации. Во всех остальных встречах выходили максимально заряженными»

высказался о мотивации футболистов сборной России.

– При Станиславе Черчесове у сборной тоже был период, когда шли только товарищеские матчи. Но он называл их контрольными, использовал любую мелочь для поднятия мотивации – и, казалось, это работало.

– Да? Если не ошибаюсь, в тот период также шло много негатива из-за результатов, которые были не лучшими. Потому что можно называть игры контрольными или как угодно, пытаться мотивировать футболистов – но для них это товарищеские матчи. И никак по-другому.

Когда я сам был игроком, товарняки оставались товарняками – они не становились официальными встречами, кто бы что ни говорил. И так происходило для всех: для меня, для тех, с кем я выступал и кто вызывался в сборную перед ЧМ-2018.

– В общем, мотивацию игроков не поменять?

– А я не знаю, почему вы все говорите про мотивацию. Ее отсутствие – это когда люди убирают ноги, не бегают и не борются, а также не выполняют установку. Но ошибки в передачах – это не про мотивацию.

Знаете, когда ее не было? В матче с Киргизией, когда победили 2:1. В тот день игроки думали не о футболе, а о начавшейся мобилизации. Во всех остальных встречах они выходили на поле максимально заряженными. Но наличие мотивации – не гарантия качественной игры.

Или вы думаете, две ошибки с Ираком случились из-за отсутствия желания? Полагаю, наоборот – вратарь сверхмотивированный. И слишком волновался – поэтому что-то не получалось. У человека первый полноценный матч за сборную. Но об этих вещах вообще никто не сказал!

– Да, главная претензия – футболисты не хотят убиваться в товарняках.

– Поэтому и предлагаю перечислить, кто и в каком моменте не добежал и не боролся. Мы с вами говорим о технических ошибках – они случаются не из-за недонастроя. А из-за техники, исполнения, мастерства. Как угодно называйте.

Все боролись, все выкладывались, все отрабатывали – вот это мотивация. Которая не страхует от плохого футбола – любая мотивированная команда может сыграть плохо, потому что ей элементарно не хватает уровня.

Например, «Ростов» встречался с «Зенитом», и футболисты сверхмотивированы, но мы все равно уступили. Повторю: за исключением матча в Бишкеке, где оказал влияние конкретный фактор, у меня ни к одному человеку нет претензии по поводу настроя, – сказал главный тренер сборной России.