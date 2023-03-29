Карпин о мотивации сборной: «Ее не было в матче с Киргизией – игроки думали не о футболе, а о начавшейся мобилизации. Во всех остальных встречах выходили максимально заряженными»
Валерий Карпин высказался о мотивации футболистов сборной России.
– При Станиславе Черчесове у сборной тоже был период, когда шли только товарищеские матчи. Но он называл их контрольными, использовал любую мелочь для поднятия мотивации – и, казалось, это работало.
– Да? Если не ошибаюсь, в тот период также шло много негатива из-за результатов, которые были не лучшими. Потому что можно называть игры контрольными или как угодно, пытаться мотивировать футболистов – но для них это товарищеские матчи. И никак по-другому.
Когда я сам был игроком, товарняки оставались товарняками – они не становились официальными встречами, кто бы что ни говорил. И так происходило для всех: для меня, для тех, с кем я выступал и кто вызывался в сборную перед ЧМ-2018.
– В общем, мотивацию игроков не поменять?
– А я не знаю, почему вы все говорите про мотивацию. Ее отсутствие – это когда люди убирают ноги, не бегают и не борются, а также не выполняют установку. Но ошибки в передачах – это не про мотивацию.
Знаете, когда ее не было? В матче с Киргизией, когда победили 2:1. В тот день игроки думали не о футболе, а о начавшейся мобилизации. Во всех остальных встречах они выходили на поле максимально заряженными. Но наличие мотивации – не гарантия качественной игры.
Или вы думаете, две ошибки Песьякова с Ираком случились из-за отсутствия желания? Полагаю, наоборот – вратарь сверхмотивированный. И слишком волновался – поэтому что-то не получалось. У человека первый полноценный матч за сборную. Но об этих вещах вообще никто не сказал!
– Да, главная претензия – футболисты не хотят убиваться в товарняках.
– Поэтому и предлагаю перечислить, кто и в каком моменте не добежал и не боролся. Мы с вами говорим о технических ошибках – они случаются не из-за недонастроя. А из-за техники, исполнения, мастерства. Как угодно называйте.
Все боролись, все выкладывались, все отрабатывали – вот это мотивация. Которая не страхует от плохого футбола – любая мотивированная команда может сыграть плохо, потому что ей элементарно не хватает уровня.
Например, «Ростов» встречался с «Зенитом», и футболисты сверхмотивированы, но мы все равно уступили. Повторю: за исключением матча в Бишкеке, где оказал влияние конкретный фактор, у меня ни к одному человеку нет претензии по поводу настроя, – сказал главный тренер сборной России.
товарки Карпина - Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Иран(истан), Ирак(истан)
простите, не смог удержаться
товарки Черчеса - Испания, Бразилия, Франция, Австрия, Турция
немного не равные условия, а, Валера?
Призывали только тех кто уже служил. У нас из всех футболистов служили только Карпин и Тихонов.
Что пристали то к игрокам да Карпину?
А министр спорта, предъявляющий претензии, пусть лучше делами займётся