Карпин о Матыцине: «И у меня вопрос к министру спорта: он с командой и с болельщиками?»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин Олег Матыцин товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Карпин отреагировал на критику от министра спорта РФ Олега Матыцина.

Ранее главный тренер сборной Росси на вопрос о возможной отставке в случае поражения от Ирака сказал: «Я так же не держусь за место в сборной, как и в «Ростове». Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?»

— Одно дело, когда об этом спрашивают журналисты. Какая у вас была реакция, когда в день матча с Ираком вы прочитали такие слова от министра спорта?

— К счастью или сожалению, до игры этих слов не видел. Мне сказали об этом после.

— Фраза про то, что «надо определиться: ты с нами — с командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе» задела?

— Вообще не понимаю, как с этим связана моя фраза про «не держусь за место». Но и у меня вопрос к министру спорта: он с командой и с болельщиками? – сказал главный тренер сборной России.

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47 комментариев

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Андрей Романов
А если Карпин скажет, что будет держаться за место и сам не уйдет...Его с какой-то другой субстанцией смешивать начнут? Не с той, с которой сейчас?
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BeastI666I
Ответ dzenga 1
Баттл
раунд!
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BeastI666I
Ответ Jan T
Но и у меня вопрос к министру спорта: он с командой и с болельщиками? – сказал главный тренер сборной России. Нет, Валерий, Матыцин строго сам за себя.
ошибаешься. иначе он не был бы министром. он за одного человека это ты прав, но не за себя.
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Igor Balchu
Красавчик Валера _ не растерялся✊ Теперь этот продажный г@ндон,будет искать лояльного ,для спарингов с Северной Кореей и Зимбабве
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Jan T
Но и у меня вопрос к министру спорта: он с командой и с болельщиками? – сказал главный тренер сборной России.

Нет, Валерий, Матыцин строго сам за себя.
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elena
Ответ Антон Путятин
почему лучший игрок РПЛ в марте Дзюба не вызвался в сборную России?
Деревья пусть сажает в марте
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dzenga 1
Баттл
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Artur Kovas
Ребята , вас бы определится . Какой у вас ориентир , куда вы движетесь . Целей никаких нет , ни чемпионат Европы , ни Мира , ничего . Без целей вообще невозможно работать . Ситуация уже за ла всех . Вы у себя верхнеуровнего определитесь , че вам делать . Потому что текущая ситуация это дно
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Евгений Соболев
Да Валера сам свалить хочет с этой "поддонной лодки"...видно что он терпень не может всех этих чинушь холуйского происхождения..
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KING_OF_RUSSIA
Матыцин из тех, для кого важны слова, а не результат. Потому что ура-патриотичная бравада автоматически даёт тебе бонусы перед солнцеликим, и уже не важно, что стадионы пустуют и не окупаются и другие неудачи не так важны на посту, ведь главное ты "с Россией". Это их главный kpi
+2
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goshforever
Ответ Антон Путятин
почему лучший игрок РПЛ в марте Дзюба не вызвался в сборную России?
Вы еще спросите, почему Песьяков креативил в воротах с Ираком.
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Михаил Максаков
Ответ Антон Путятин
почему лучший игрок РПЛ в марте Дзюба не вызвался в сборную России?
потому что у тебя спросить забыли
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ed vas
Ответ Максим Максюша
Карпину осталось только задницу показать на пресс конференции и послать на… кого нибудь, чтобы окончательно завоевать любовь рассиян
Путаете с другим местом, недогосударственным недоразумением. У нас: полно комментариев в пользу Карпина, в реальности - это 1,5% отбраковки, остальные никаких симпатий к нему не испытывают. У вас: генитальная игра на сцене (на муз.инструменте).
+1
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Кую коней
Ответ Антон Путятин
почему лучший игрок РПЛ в марте Дзюба не вызвался в сборную России?
Тоня, погугли критерии вызова в сборную на сегодня
+4
-1
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Антон Путятин
почему лучший игрок РПЛ в марте Дзюба не вызвался в сборную России?
+3
-5
-2
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Vir_Cotto
Ответ maks44
Кажется Карпин сам хочет спровоцировать свое увольнение.
Как я не хотел уходить сам с работы, а хотел, чтобы меня сократили с компенсацией)
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Winbreaker
Ответ OldRedWhite
Такой каторги, как при Николае Кровавом с тех пор в России нет - многие санатории уступают )))
Та ну не малый, не чуди )))
+1
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Melnikov1968
Правильно Матыцину приложил. Этого недоминистра давно пора на свалку.
+3
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Vir_Cotto
Лучшая защита - это нападение. Это наверное не совсем тренерский принцип Валеры, но хотя бы на словах - уже неплохо!
+2
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goshforever
Ответ maks44
Кажется Карпин сам хочет спровоцировать свое увольнение.
Неустойка не пахнет
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goshforever
Матицын в санкционных списках с февраля. Это несколько отличается от статуса Валеры с 3мя паспортами по карманам.
+1
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мяу
Матицин душей с землей, которую передал черкизовскому рынку, кинув бюджет на 120 лямов и получив за это штраф 20 тысяч рублей.
+6
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sashka.loker
Ответ maks44
Кажется Карпин сам хочет спровоцировать свое увольнение.
так его и тренером сборной то по факту уговорили стать (и разрешили совмещение с Ростовом), так как больше некому было
+7
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ed vas
Ответ андрей лазовский
в этой ситуации Карпин конечно красавец, молодец
Тупой якобы красавец. Даже вопросом на вопрос ответить умишка не хватило, пришлось просто прикинуться эхом, дословно почти. Зато кудрявый, многим нравится.
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Sergey Kuznetsov
битва двух якодзун
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