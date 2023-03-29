Карпин о Матыцине: «И у меня вопрос к министру спорта: он с командой и с болельщиками?»

отреагировал на критику от министра спорта РФ Олега Матыцина.

Ранее главный тренер сборной Росси на вопрос о возможной отставке в случае поражения от Ирака сказал: «Я так же не держусь за место в сборной, как и в «Ростове». Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?»

— Одно дело, когда об этом спрашивают журналисты. Какая у вас была реакция, когда в день матча с Ираком вы прочитали такие слова от министра спорта?

— К счастью или сожалению, до игры этих слов не видел. Мне сказали об этом после.

— Фраза про то, что «надо определиться: ты с нами — с командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе» задела?

— Вообще не понимаю, как с этим связана моя фраза про «не держусь за место». Но и у меня вопрос к министру спорта: он с командой и с болельщиками? – сказал главный тренер сборной .