Фомин – 9-й капитан сборной России при Карпине. Пиняев, Соболев, Обляков, Песьяков – в старте на матч с Ираком

назвала нового капитана и состав на матч с Ираком.

сегодня примет в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:00 по московскому времени.

В стартовый состав россиян попали: , , , , , Данил Глебов, Даниил Фомин, , , , .

Капитаном команды в этом матче будет хавбек « » – он 9-й капитан сборной России при тренере Валерии Карпине.

Капитанами сборной ранее были (три раза), (2 раза), , , , , и Данил Глебов.