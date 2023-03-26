Фомин – 9-й капитан сборной России при Карпине. Пиняев, Соболев, Обляков, Песьяков – в старте на матч с Ираком

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Валерий Карпин Сборная Ирака по футболу Сергей Песьяков товарищеские матчи (сборные) Георгий Джикия Вячеслав Караваев Алексей Сутормин Далер Кузяев Дмитрий Баринов Александр Головин Даниил Фомин Максим Осипенко Иван Обляков Александр Соболев Данил Глебов Данил Пруцев Александр Сильянов Сергей Пиняев Руслан Литвинов Даниил Денисов Футбол

Сборная России назвала нового капитана и состав на матч с Ираком.

Россия сегодня примет Ирак в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:00 по московскому времени.

В стартовый состав россиян попали: Сергей Песьяков, Александр Сильянов, Максим Осипенко, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Данил Глебов, Даниил Фомин, Данил Пруцев, Сергей Пиняев, Иван Обляков, Александр Соболев.

Капитаном команды в этом матче будет хавбек «Динамо» Даниил Фомин – он 9-й капитан сборной России при тренере Валерии Карпине.

Капитанами сборной ранее были Георгий Джикия (три раза), Далер Кузяев (2 раза), Федор Смолов, Дмитрий БариновАлексей Сутормин, Александр Головин, Вячеслав Караваев и Данил Глебов.

Материалы по теме

66 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
юрий дмитриев
Ответ Армед8
А почему играет Песьяков в 34 года? - журналист. Потому что это другое. - В.Г. Карпин.
дааа. это прямо вратарь на будущее...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
юрий дмитриев
Ответ Геннадий Киселёв
Когда в составе будет Данил Данилов, мы станем чемпионами мира.
Данил Данилович Данилов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Ответ King_X
И почему же "до" отбывал номер? В чем проявлялось? Что обновлял состав и за пару дней/недель сборной (и в разные месяцы) сборов вдруг не поставил супер игру?)
Рисунка сборной не появилось, чехарда с капитаном, по 3-4 непонятных кадровых решения каждый сбор.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viktor Martunov
Ответ stee
В старте сегодня: Даниил Денисов, Данил Глебов, Даниил Фомин, Данил Пруцев, ... В запасе остались: Даниил Хлусевич, Данил Круговой, Даниил Уткин, Даниил Худяков, Даниил Лесовой, ...
Круто!, но Данил всегда мастер был.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
юрий дмитриев
Ответ Jii Gee
Пруцев, Пиняев и Обляков. Остальные не уровень сборной.
ну нет в России игроков уровня сборной. Просто нет. Кто есть - того и вызывают!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
тотал больше 3.5
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
юрий дмитриев
треть команды - Данилы. 4 из 11. Дети 90х и фильма "брат".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jii Gee
Пруцев, Пиняев и Обляков. Остальные не уровень сборной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
King_X
Ответ Зубы Дзюбы
Очень хорошо отношусь к Валере, но в сборной просто отбывает номер. Что до сво, что тем более после. Проще уж поставить какого-нибудь кержа с амбициями.
И почему же "до" отбывал номер? В чем проявлялось?
Что обновлял состав и за пару дней/недель сборной (и в разные месяцы) сборов вдруг не поставил супер игру?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viktor Martunov
Ответ argentina10
Витя, привет!!! расслабься с этими минусами, просто беспилотники из Ирана)))
Спасибо Володя! Но как В. Этуш говорил: обидно ДА, ничего не сделал, только вошëл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jan T
На матчТВ пытаются надуть праздник футбола. Не получается надуть праздник -- всё довольно-таки кисло и натянуто-фальшиво.
Фальшиво, если кто забыл -- значит фейково. На заметку думским блюстителям русского языка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fc Sm
Так обесценить статус Капитана нужно быть карпиным.(
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spuki _Plai
Похоже Валера делает всё чтобы его попросили из сборной !!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SuperStarrrr
Ответ encaro_one
А кто четвертый вратарь в сборной? Помазун? На какое будущее Песьякова наигрывают?
А вратари, что после 35 заканчивают?? Сказал же Карпин по-русски, выбор вратарей остается за Кафановым. Вратарь позиция специфическая, причем здесь возраст? Условно, сегодня установка владеть мячом, играть низом, так лучше Песьякова ногами в премьер-лиге не играет никто. В чем проблема?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
brig_Mercury
Ответ Торна
Можно и тренеров так же назначать. Нового на матч. Разницы никакой
Кстати реально классная идея. Так можно будет посмотреть тренеров в деле на практике, а критерием назначения следующих будет ничья или поражение в товарищеском матче.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Торна
Ответ Гекдениз Кардениз
на данный момент по факту только Кузяев более менее остальные дрова
Ну да. Дрова. Кузяев на их фоне древесный уголь, следующая стадия после дров 🪵 по достижении определенного возраста
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Ответ Михаил Хромаков
до СВО то какие к нему претензии, за считанные недели построил команду которая всего 1 матч проиграла при куче травмированных игроков и неготовом толком лидере Головине
Игра по качеству была ни о чем. С той же Словакией вообще отскочили
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Киселёв
Когда в составе будет Данил Данилов, мы станем чемпионами мира.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
summer-winter
гол Ирак 100% забьёт, вы посмотрите на эту защиту...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Киселёв
Ответ Игорь Ерофеенков
Капитанская повязка превратилась в тряпку
Хорошо, что хотя бы не в радужную.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
валя_стакан
С криком алах акбар судья дает стартовый свиток матча
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Крылов
Ответ Arti22
Ни одного игрока зенита на Газпром арене. Просто факт
а в зените одни негры.зачем из в сборную?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
В Виго капитаном был Мостовой — отсюда и отношение Карпина к капитанской повязке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Бондарчук
Карэ из Данилов :)) ачивка Валере
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Армед8
А почему играет Песьяков в 34 года? - журналист.
Потому что это другое. - В.Г. Карпин.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий