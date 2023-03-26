Фомин – 9-й капитан сборной России при Карпине. Пиняев, Соболев, Обляков, Песьяков – в старте на матч с Ираком
Сборная России назвала нового капитана и состав на матч с Ираком.
Россия сегодня примет Ирак в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:00 по московскому времени.
В стартовый состав россиян попали: Сергей Песьяков, Александр Сильянов, Максим Осипенко, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Данил Глебов, Даниил Фомин, Данил Пруцев, Сергей Пиняев, Иван Обляков, Александр Соболев.
Капитаном команды в этом матче будет хавбек «Динамо» Даниил Фомин – он 9-й капитан сборной России при тренере Валерии Карпине.
Капитанами сборной ранее были Георгий Джикия (три раза), Далер Кузяев (2 раза), Федор Смолов, Дмитрий Баринов, Алексей Сутормин, Александр Головин, Вячеслав Караваев и Данил Глебов.
Что обновлял состав и за пару дней/недель сборной (и в разные месяцы) сборов вдруг не поставил супер игру?)
Фальшиво, если кто забыл -- значит фейково. На заметку думским блюстителям русского языка.
Потому что это другое. - В.Г. Карпин.