Валерий Газзаев: «Если Карпин будет давать результат, то и разговоров не будет. Всегда есть те, кто занимается критиканством»
Валерий Газзаев считает, что слова Валерия Карпина о сборной были сказаны на эмоциях.
Напомним, накануне товарищеского матча со сборной Ирака, который Россия выиграла со счетом 2:0, Карпин заявил, что не держится за пост главного тренера сборной. Слова Карпина подверг критике, в частности, министр спорта РФ Олег Матыцин, заявив, что «безразличие – это дорога в никуда».
«Любые голы – это результат индивидуального мастерства игроков. Например, забитый мяч Пиняева. Мне кажется, что слова Карпина были произнесены на эмоциях.
Всегда есть люди, которые занимаются критиканством. Но, в конце концов, критика – это всего лишь мнение. А истина – это результат. Если Карпин будет давать результат, то и таких разговоров не будет», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.
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