Валерий Газзаев: «Если Карпин будет давать результат, то и разговоров не будет. Всегда есть те, кто занимается критиканством»

считает, что слова Валерия Карпина о сборной были сказаны на эмоциях.

Напомним, накануне товарищеского матча со сборной , который Россия выиграла со счетом 2:0, Карпин заявил, что не держится за пост главного тренера сборной. Слова Карпина подверг критике, в частности, министр спорта РФ Олег Матыцин, заявив, что «безразличие – это дорога в никуда».

«Любые голы – это результат индивидуального мастерства игроков. Например, забитый мяч . Мне кажется, что слова Карпина были произнесены на эмоциях.

Всегда есть люди, которые занимаются критиканством. Но, в конце концов, критика – это всего лишь мнение. А истина – это результат. Если Карпин будет давать результат, то и таких разговоров не будет», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.

Карпин о словах Матыцина: «Если меня уволят, никто не умрет. Если кто‑то этого не понимает, то нужны лозунги, видимо»

В чем проблема сборной Валерия Карпина