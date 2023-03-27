Валерий Газзаев: «Если Карпин будет давать результат, то и разговоров не будет. Всегда есть те, кто занимается критиканством»

Теги Локомотив Ростов Валерий Газзаев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Ирака по футболу товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Сергей Пиняев Футбол

Валерий Газзаев считает, что слова Валерия Карпина о сборной были сказаны на эмоциях.

Напомним, накануне товарищеского матча со сборной Ирака, который Россия выиграла со счетом 2:0, Карпин заявил, что не держится за пост главного тренера сборной. Слова Карпина подверг критике, в частности, министр спорта РФ Олег Матыцин, заявив, что «безразличие – это дорога в никуда».

«Любые голы – это результат индивидуального мастерства игроков. Например, забитый мяч Пиняева. Мне кажется, что слова Карпина были произнесены на эмоциях.

Всегда есть люди, которые занимаются критиканством. Но, в конце концов, критика – это всего лишь мнение. А истина – это результат. Если Карпин будет давать результат, то и таких разговоров не будет», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.

Карпин о словах Матыцина: «Если меня уволят, никто не умрет. Если кто‑то этого не понимает, то нужны лозунги, видимо»

В чем проблема сборной Валерия Карпина

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8 комментариев

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Моутиньо оформляет 40
Растявкались критиканы
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goshforever
Ответ Ярик01
Результат чего? У него контракт успеет закончится до официальных матчей.
В каждом матче есть какой-то результат. Каждый официальный матч влияет на рейтинг ФИФА.
В июне вон турнир CAFA анонсировали. Если РФС не сольется.
Осенью стартует отбор на ЧМ-2026 и Кубок Азии в AFC.
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Ярик01
Результат чего? У него контракт успеет закончится до официальных матчей.
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T622222
Мостовой 🤣
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Алексеич (Ростов-Дон)
Подмога опять пришла с неожиданной стороны. Совсем тяжело хейтерам Карпина, аж жалко их.
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-2
+3
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Алексеич (Ростов-Дон)
Редакторы, ау! Эти слова Карпин сказал перед матчем с Ираном, если что.
+2
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FromRostov
Полный тёзка прав - всем не угодишь! Положительный результат - лучший ответ хэйтерам и критиканам! Валера - верим!
+4
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Екн Лор
Согласен с Валерием Георгиевичем. Хватит гавкать в сторону Карпина! Собаки лают - караван идёт.
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