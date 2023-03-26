Комличенко о 2:0 с Ираком: «Могли забить больше, во 2-м тайме они вообще сели. В 1-м, когда были выносы на двух нападающих, они неплохо смотрелись»
Николай Комличенко подвел итоги товарищеского матча со сборной Ирака (2:0).
– С чем связана неудачная игра в первом тайме?
– Не знаю. Ошибки в футболе всегда бывают. Так получилось.
– Что сказал Карпин? Многие заметили, что именно у игроков «Ростова» были ошибки.
– Были ошибки, да. Такое бывает. Что тут еще сказать. Я не слышал, что в перерыве говорил Валерий Георгиевич.
– Что не получилось в первом тайме?
– Забить гол. Да, нас простили за счет того, что мы где-то ошиблись, подарили шансы.
– Зачем Песьяков так далеко выходил?
– Спросите у него. Я не знаю. Он хотел сыграть точнее, не получилось. Брак технический.
– Не было недооценки соперника?
– Ни в коем случае. Играли дома, давно тут не играли. Атмосфера топ, очень по ней соскучились. Такие игры только дома бы и играл! Вообще кайф!
– Ирак послабее Ирана?
– Да. Во втором тайме они вообще сели. В первом тайме, когда у них были выносы на двух нападающих, они смотрелись неплохо. После этого были атаки. Но Иран посильнее. Могли забить больше, – сказал нападающий сборной России.
благодари бога, что рфс пока терпит эстонского физрука, после этого тебя никогда в сборной больше не будет