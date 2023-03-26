Карпин об ошибках Песьякова: «Претензий нет, от технического брака никто не застрахован. Психологическая проблема глобальная – боязнь ошибиться, оборонять результат или гол»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Ирака по футболу Сергей Песьяков Виталий Кафанов Краснодар товарищеские матчи (сборные) Матвей Сафонов Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Карпин оценил игру Сергея Песьякова в товарищеском матче с Ираком.

– Вы сказали, что не нужно при любой возможности катить вратарю. У вас претензии к Песьякову или к игрокам?

– Претензий к Сергею нет. Это технический брак. Понятно, что он сначала хотел развернуть, а второй раз – выбить мяч. Технический брак – от него не застрахован никто.

– Кто должен быть основным вратарем сборной России?

– Что значит «должен»? Никто никому ничего не должен. Да, может застолбить место за собой – пусть это и больше вопрос к Виталию Кафанову (тренер вратарей сборной России – Sports.ru) – но кандидат номер один, наверное, это Сафонов. Но все зависит от состояния: он может быть в форме, а может и нет. Сказать, что Сафонов в любой форме – номер один, будет неправильно.

– Вы говорили, что у сборной есть психологические проблемы при выходе через пас. Увидели положительную динамику?

– Психологических проблем в выходе через пас нет. Психологическая проблема глобальная: боязнь ошибиться, оборонять результат или гол – вот это проблема. Просто через выход из обороны эту проблему можно попробовать решить, – сказал главный тренер сборной России.

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25 комментариев

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Красная стрела
Ответ Ovsyankin
Вратарь, 30 лет, старый, понимаю)))
34😂 сейчас заиграет аки Ван дер Сар
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Supreme Allah
Ответ Красная стрела
Ну повторю вопрос, была же тема, что стариков в сборную не брать! От этого якобы отцепили Дзюбу. А в итоге стоит средний вратарь, которому давно за 30, а когда нас разбанят, вообще не понятно сколько лет будет. Я не адвокат Дзюбы, но не последовательность. Сказать можно же прямо. 🤷🏿‍♂️
Которому край 2-3 года играть осталось , а он даже в топ 5 по стране не входит
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d.xoxlov
Ответ Sergey Smolensky
Ну а что ещё скажет Валера о Песьякове? Тоже самое, что и про другого любимчика Осипенко. Что это дерево в сборной делает - загадка последних 2-х лет. Примерно как у Черчесова был Семёнов
Просто очень трудно найти такого тренера, хоть где, который бы прилетал из "космоса", тренировал бы сборную неделю-две, а потом снова в "космос" отправлялся. Чтобы ему никто никогда за "своих" предъявить не мог. Даже у космоСтаса были свои. Да даже у кого угодно они были и будут.
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dalnikovich
давайте уже скинемся всем миром Сереге на психолога!
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Sergey Smolensky
Ну а что ещё скажет Валера о Песьякове? Тоже самое, что и про другого любимчика Осипенко. Что это дерево в сборной делает - загадка последних 2-х лет. Примерно как у Черчесова был Семёнов
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Cat Behemoth
Ответ Мансур Абдрахимов
Молодой , перспективный вратарь для сборной.все ошибаются.потдержим!!!
Надеюсь, это сарказм всё-таки
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Cat Behemoth
Оборонять 0:0? Ну... это диагноз, похоже. Не покидает ощущение, что Карпин просто над всеми издевается своими словесными сентенциями.
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Алексей Сметанин
Ответ Мансур Абдрахимов
Молодой , перспективный вратарь для сборной.все ошибаются.потдержим!!!
ПоДдержим
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Shuller18
Ответ Красная стрела
Ну повторю вопрос, была же тема, что стариков в сборную не брать! От этого якобы отцепили Дзюбу. А в итоге стоит средний вратарь, которому давно за 30, а когда нас разбанят, вообще не понятно сколько лет будет. Я не адвокат Дзюбы, но не последовательность. Сказать можно же прямо. 🤷🏿‍♂️
Да блин, неужели непонятно что на вратарей данное правило не распространяется? Кто еще из полевых, кому за 30, вызван в сборную?
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arspurs9
«Претензий нет, он же наш парень, ростовский»
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Ovsyankin
Ответ Красная стрела
Ну повторю вопрос, была же тема, что стариков в сборную не брать! От этого якобы отцепили Дзюбу. А в итоге стоит средний вратарь, которому давно за 30, а когда нас разбанят, вообще не понятно сколько лет будет. Я не адвокат Дзюбы, но не последовательность. Сказать можно же прямо. 🤷🏿‍♂️
Вратарь, 30 лет, старый, понимаю)))
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мать Зетмира
Ответ Александр Зубков
Перефразируя прошлого тренера - Стоит пися, а вратарь играет.
Не играет, а выполняет свои служебные обязанности.
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Артур Багдасарян
Ответ Красная стрела
Ну повторю вопрос, была же тема, что стариков в сборную не брать! От этого якобы отцепили Дзюбу. А в итоге стоит средний вратарь, которому давно за 30, а когда нас разбанят, вообще не понятно сколько лет будет. Я не адвокат Дзюбы, но не последовательность. Сказать можно же прямо. 🤷🏿‍♂️
Он сказал про полевых до 30. Вратари то тут при чём, они играют дольше и после 30 только выходят на пик.
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Мукунку хороший
Ответ Мансур Абдрахимов
Молодой , перспективный вратарь для сборной.все ошибаются.потдержим!!!
Держимпот))
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jwbmwbqvih
Что он у тебя на воротах вообще делает? Рукаку,значит,мы не берём,а Писю нормально? Все равно и на одного,и на другого. Но у нас вратарей валом,Максименко,Сафонов,Селихов,Лантратов,в Краснодаре молодой какой-то появился,а стоит Песьяков. Которому за 30. Которых мы не берём в сборную. Они старые и не нужны.
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Красная стрела
Ответ Hilperico
Да уж, есть Помазун и Ломаев, но мы ставим вратаря на два года младше Акинфеева, которого полтора года назад вообще не хотели вызывать в сборную)
Вот именно. Нет бы молодых пацанов через это пропустить. Ну что б познакомились с ребятами, не тушевались, попривыкли, рано или поздно всё равно оф игры играть придётся. И даже вот такая това хороший опыт.
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Mechel**
Валера считает всех вокруг дураками)) Когда у Сафонова, например, был в матчах технический брак? Просто твой подопечный вратарь уровня медиалиги
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Hilperico
Ответ Красная стрела
Ну повторю вопрос, была же тема, что стариков в сборную не брать! От этого якобы отцепили Дзюбу. А в итоге стоит средний вратарь, которому давно за 30, а когда нас разбанят, вообще не понятно сколько лет будет. Я не адвокат Дзюбы, но не последовательность. Сказать можно же прямо. 🤷🏿‍♂️
Да уж, есть Помазун и Ломаев, но мы ставим вратаря на два года младше Акинфеева, которого полтора года назад вообще не хотели вызывать в сборную)
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Александр Зубков
Ответ utsh44psmr
Пися сегодня не стояла, но претензий нет, она же своя.
Перефразируя прошлого тренера - Стоит пися, а вратарь играет.
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WelcomeBackPURE
Ждем отставки кудрявого клоуна
+2
-5
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Direct free kick
Бездарь валерка тащит любимчика песюкова с 2009 года. Это больше чем валерка со своей женой живёт
+10
-5
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prosto D.
Песьяков ещё в Спартаке косячил 10 лет назад, я думал, его уже списали давно. Зачем Карин его в ворота ставит, непонятно.
+3
-3
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utsh44psmr
Пися сегодня не стояла, но претензий нет, она же своя.
+38
-6
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Мансур Абдрахимов
Молодой , перспективный вратарь для сборной.все ошибаются.потдержим!!!
+33
-3
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Красная стрела
Ну повторю вопрос, была же тема, что стариков в сборную не брать! От этого якобы отцепили Дзюбу. А в итоге стоит средний вратарь, которому давно за 30, а когда нас разбанят, вообще не понятно сколько лет будет. Я не адвокат Дзюбы, но не последовательность. Сказать можно же прямо. 🤷🏿‍♂️
+23
-9
+14
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