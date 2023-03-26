Карпин об ошибках Песьякова: «Претензий нет, от технического брака никто не застрахован. Психологическая проблема глобальная – боязнь ошибиться, оборонять результат или гол»

оценил игру в товарищеском матче с .

– Вы сказали, что не нужно при любой возможности катить вратарю. У вас претензии к Песьякову или к игрокам?

– Претензий к Сергею нет. Это технический брак. Понятно, что он сначала хотел развернуть, а второй раз – выбить мяч. Технический брак – от него не застрахован никто.

– Кто должен быть основным вратарем сборной России?

– Что значит «должен»? Никто никому ничего не должен. Да, может застолбить место за собой – пусть это и больше вопрос к Виталию Кафанову (тренер вратарей сборной России – Sports.ru) – но кандидат номер один, наверное, это . Но все зависит от состояния: он может быть в форме, а может и нет. Сказать, что Сафонов в любой форме – номер один, будет неправильно.

– Вы говорили, что у сборной есть психологические проблемы при выходе через пас. Увидели положительную динамику?

– Психологических проблем в выходе через пас нет. Психологическая проблема глобальная: боязнь ошибиться, оборонять результат или гол – вот это проблема. Просто через выход из обороны эту проблему можно попробовать решить, – сказал главный тренер сборной России.

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