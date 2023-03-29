Матыцин допустил проведение матча сборных России и Китая: «Футбол популярен в обеих странах. Уровень сотрудничества позволяет надеяться, что такая встреча возможна»
Олег Матыцин допустил проведение товарищеского матча между сборными России и Китая.
«Я думаю, что все возможности для этого есть. Футбол популярен в Китайской Народной Республике, популярен в России.
Если уже организованы матчи товарищеские с командами Ирана и Ирака, Узбекистана, других наших стран-партнеров, то тот уровень сотрудничества, который сейчас демонстрируют Китай и Россия, конечно, позволяет надеяться, что в ближайшее время такая встреча возможна», – сказал министр спорта РФ.
Олег Матыцин: «Спортивное сотрудничество России и Китая обладает богатым потенциалом и развивается в духе подлинного партнерства»
Карпин о Матыцине: «И у меня вопрос к министру спорта: он с командой и с болельщиками?»
Эксперты Банка Финляндии: Россия стала самой зависимой от Китая экономикой после КНДР.
Понимаете?
Путин УЖЕ превратил Россию в колонию-придаток Китая.
И Путин УЖЕ низвёл Россию до уровня КНДР.
Так держать😂👍
А так бы , эх ! )))
Если нужно найти еще причины для проведения товарищеского матча, то вот:
Из Китая за "Эспаньол" играл У Лэй
У нас есть фанатский батальон "Эспаньола"
Хомяк спрашивает:-А как нас там будут звать?
Заяц:-меня Зуй.
Волк:-а меня Вуй.
Хомячок:-я, пожалуй, в Китай не поеду.
Можно начать с ЧМ непризнанных стран - им от ФИФА точно ничего не будет !