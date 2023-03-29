Матыцин допустил проведение матча сборных России и Китая: «Футбол популярен в обеих странах. Уровень сотрудничества позволяет надеяться, что такая встреча возможна»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Китая по футболу Олег Матыцин товарищеские матчи (сборные) Футбол

Олег Матыцин допустил проведение товарищеского матча между сборными России и Китая. 

«Я думаю, что все возможности для этого есть. Футбол популярен в Китайской Народной Республике, популярен в России.

Если уже организованы матчи товарищеские с командами Ирана и Ирака, Узбекистана, других наших стран-партнеров, то тот уровень сотрудничества, который сейчас демонстрируют Китай и Россия, конечно, позволяет надеяться, что в ближайшее время такая встреча возможна», – сказал министр спорта РФ. 

Олег Матыцин: «Спортивное сотрудничество России и Китая обладает богатым потенциалом и развивается в духе подлинного партнерства»

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24 комментария

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Василий Питерский
Мы колония Китая……(((((
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Виктор Литвинов
Ответ Anton Abaturov
Китай нам партнёр? Ну,-ну Эксперты Банка Финляндии: Россия стала самой зависимой от Китая экономикой после КНДР. Понимаете? Путин УЖЕ превратил Россию в колонию-придаток Китая. И Путин УЖЕ низвёл Россию до уровня КНДР. Так держать😂👍
Добавлю. Они уже предъявили претензии на Вьетнамский шельф, где добывают наши компании. Пока
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В Питере Пять
С хозяевами можно и сыграть, если снизойдут до нас. Хотя кто знает, может им тоже противно играть с нами.
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Ocelot
когда там Китай в последний раз на ЧМ участвовал лет 20 назад))
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Вячеслав Пустохин
Предел мечтаний наших футболистов - товарники с Ираном, Ираком и супер-грандом - Китаем.
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Артём Сергеев
всё верно,надо поближе к хозяевам быть
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Геннадий Тимченко
Ответ Екн Лор
Матч надо будет провести в Китае. Китаю не привыкать быть хозяевами
чудило тусило в Китае с "рабочей поездкой", но каких либо внятных результатов не обозначило... можно типа провести, а что: до его поездки было категорическое нельзя™❓🤡🤣🤣🤣
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Anton Abaturov
Китай нам партнёр? Ну,-ну
Эксперты Банка Финляндии: Россия стала самой зависимой от Китая экономикой после КНДР.

Понимаете?
Путин УЖЕ превратил Россию в колонию-придаток Китая.
И Путин УЖЕ низвёл Россию до уровня КНДР.

Так держать😂👍
+12
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OldRedWhite
Ответ Александр Кудрявцев
Не забудем вас пригласить быть вратарём
+/ Только пресс-атташе могу в силу возраста !
А так бы , эх ! )))
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Dinamik1
Матыцин допустил а его ни куда не допустили.
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d-kniga
Футбол, который мы заслужили..
+5
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Александр Кудрявцев
Ответ OldRedWhite
Дано это же предлагаю , брат ! Можно начать с ЧМ непризнанных стран - им от ФИФА точно ничего не будет !
Не забудем вас пригласить быть вратарём
+2
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Александр Кудрявцев
Ответ Sinister Kid
🤣 или 🤡?
Поздравляю ещё уметь надо над собой 😂😂😂😂
+1
-1
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Александр Кудрявцев
Ответ Los Galácticos
Радуйтесь холопы, пока все нормальные страны играют матчи отбора, у вас возможно будет товарняк с самим Китаем!
Это себя имели ввиду
+4
-11
-7
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Aleksey Yashin
"Футбол популярен в Китайской Народной Республике, популярен в России"
Если нужно найти еще причины для проведения товарищеского матча, то вот:
Из Китая за "Эспаньол" играл У Лэй
У нас есть фанатский батальон "Эспаньола"
+2
-1
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igls54
Собрались как-то Заяц, Волк и Хомяк в Китай.
Хомяк спрашивает:-А как нас там будут звать?
Заяц:-меня Зуй.
Волк:-а меня Вуй.
Хомячок:-я, пожалуй, в Китай не поеду.
+4
-2
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OldRedWhite
Ответ </c/>
по сути пол мира при любом раскладе с нами, играть есть с кем...нужно организовывать альтернативный кубок мира и так далее...участников хватит!
Дано это же предлагаю , брат !
Можно начать с ЧМ непризнанных стран - им от ФИФА точно ничего не будет !
+3
-4
-1
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Плеймейкер87
Ни хао
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OldRedWhite
Ответ Sinister Kid
🤣 или 🤡?
🙈
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Екн Лор
Матч надо будет провести в Китае. Китаю не привыкать быть хозяевами
+19
-6
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Sinister Kid
🤣 или 🤡?
+3
-3
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Ебздрогыч
Ждем еще огненных заруб с Эритреей и Вануату! И пафосных министерских речей про международное сотрудничество с партнерами
+5
-4
+1
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</c/>
по сути пол мира при любом раскладе с нами, играть есть с кем...нужно организовывать альтернативный кубок мира и так далее...участников хватит!
+7
-9
-2
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Los Galácticos
Радуйтесь холопы, пока все нормальные страны играют матчи отбора, у вас возможно будет товарняк с самим Китаем!
+23
-9
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