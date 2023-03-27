Руслан Нигматуллин: «Не понимаю критики в адрес Карпина. Невозможно мотивировать игроков – сборная не играет официальных матчей»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Руслан Нигматуллин Валерий Карпин Сборная Ирака по футболу товарищеские матчи (сборные) Чемпионат.com Футбол

Руслан Нигматуллин не понимает критики в адрес Валерия Карпина.

Вчера сборная России в товарищеском матче обыграла Ирак (2:0).

«Победа есть победа! Считаю, что любой победе нужно радоваться. К тому же она далась довольно непросто нашим ребятам. Стоит отметить, что при Карпине наша сборная проиграла всего лишь один раз – в Хорватии. Это отличный показатель, которым можно гордиться.

Если честно, я совсем не понимаю критики в адрес Карпина. Сборная России не играет никаких официальных матчей. Игроков просто невозможно мотивировать. Я уверен, если бы у нас были официальные турниры, мы бы играли в совершенно другой футбол.

Делать выводы касательно уровня футбола в таких матчах нельзя. Я поддерживаю Карпина, он делает очень многое для сборной в такой непростой период», – сказал экс-вратарь «Локомотива» и сборной России.

В чем проблема сборной Валерия Карпина

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
seka@
Я считаю, что главная мотивация это одеть футболку сборной в следующей игре и доказать тренерскому штабу что готов играть в основе сборной
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Вотинов
имхо, Карпин и Слуцкий лучшие тренера России , много рядом , но для меня они лучшие ,. адекватные ,с характером , все понимают и объясняют)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя ТУРА
Ответ LLiriKK
Я вообще не могу понять, как, применительно к ГЛАВНОЙ КОМАНДЕ СТРАНЫ, твоей Родины, в каких бы обстоятельствах кто ни находился, возможно употреблять что-либо с «отсутствием мотивации»?! Какая, мляха, к этому должна быть МОТИВАЦИЯ?! И ведь эту гниль в публичное поле начал вбрасывать именно ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ (!) Дичь полная!
это война что-ли?) футбол всего лишь и работа для них.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LLiriKK
Я вообще не могу понять, как, применительно к ГЛАВНОЙ КОМАНДЕ СТРАНЫ, твоей Родины, в каких бы обстоятельствах кто ни находился, возможно употреблять что-либо с «отсутствием мотивации»?! Какая, мляха, к этому должна быть МОТИВАЦИЯ?! И ведь эту гниль в публичное поле начал вбрасывать именно ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ (!) Дичь полная!
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ 0mertas626
думается, что у Месси другое - он герой, полубог, лицо государства; да и рекламные контракты никто не отменял
Это профессионализм, а Карпин цирк устроил, хотя как тренер полнейшая посредственность!:)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0mertas626
Ответ rigobersong
Самая тупая отмазка из всех возможных, сборные до сих пор гоняют товарок столько же, сколько и официальные матчи и все выкладываются, даже Месси 90 минут не западло отпахать в матче с Панамой:) Если у игроков которым дают шанс себя проявить нет мотивации, тогда зачем их брать. Надо давать играть тем, у кого есть желание, уверен тот же Дзюба вышел бы и последние силы отдавал, нужно думать о здесь и сейчас, а не о том когда нас куда-то вернут!:)
думается, что у Месси другое - он герой, полубог, лицо государства; да и рекламные контракты никто не отменял
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0mertas626
Нигме спасибо.
свободолюбивый персонаж
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0mertas626
Ответ Ковид 07.10.52
ради пиара те кто критикуют Карпина и мать родную продадут...
какая-то бредовая сиюминутная выгода
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Самая тупая отмазка из всех возможных, сборные до сих пор гоняют товарок столько же, сколько и официальные матчи и все выкладываются, даже Месси 90 минут не западло отпахать в матче с Панамой:) Если у игроков которым дают шанс себя проявить нет мотивации, тогда зачем их брать. Надо давать играть тем, у кого есть желание, уверен тот же Дзюба вышел бы и последние силы отдавал, нужно думать о здесь и сейчас, а не о том когда нас куда-то вернут!:)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
ради пиара те кто критикуют Карпина и мать родную продадут...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий