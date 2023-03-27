Руслан Нигматуллин: «Не понимаю критики в адрес Карпина. Невозможно мотивировать игроков – сборная не играет официальных матчей»

не понимает критики в адрес Валерия Карпина.

Вчера сборная России в товарищеском матче обыграла (2:0).

«Победа есть победа! Считаю, что любой победе нужно радоваться. К тому же она далась довольно непросто нашим ребятам. Стоит отметить, что при Карпине наша сборная проиграла всего лишь один раз – в Хорватии. Это отличный показатель, которым можно гордиться.

Если честно, я совсем не понимаю критики в адрес Карпина. не играет никаких официальных матчей. Игроков просто невозможно мотивировать. Я уверен, если бы у нас были официальные турниры, мы бы играли в совершенно другой футбол.

Делать выводы касательно уровня футбола в таких матчах нельзя. Я поддерживаю Карпина, он делает очень многое для сборной в такой непростой период», – сказал экс-вратарь «Локомотива» и сборной России.

В чем проблема сборной Валерия Карпина

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