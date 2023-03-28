Олег Матыцин: «Спортивное сотрудничество России и Китая обладает богатым потенциалом и развивается в духе подлинного партнерства»

Теги Владимир Путин Олег Матыцин Министерство спорта России Политика Си Цзиньпин Биатлон

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о богатом потенциале сотрудничества с Китаем.

Сегодня Матыцин встретился с руководителем Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китая Гао Чжиданем.

«Символично, что мы встречаемся сразу после завершения государственного визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву, достигнутые между главами России и Китая договоренности будут иметь историческое значение для всего мирового сообщества.

Мы высоко ценим возможность вести прямой и открытый диалог, который позволяет выстраивать взаимовыгодные отношения между нашими странами. Вместе мы правильно оцениваем трудности и движемся навстречу друг другу.

Спортивное сотрудничество наших стран обладает богатым потенциалом и развивается в духе подлинного партнерства, взаимного уважения и отсутствия любых форм дискриминации», – сказал Матыцин.

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19 комментариев

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Максим Пантелеев
Ответ DeltaForce
Еще как заходит,если бы не заходило люди возмущались,а так все спокойно,все по плану.
Ну не надо воду лить на мельницу. И как должно выглядить возмущение? Аргументов у вас ноль, как и сторонников у дейст. власти.
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al
Ответ Ковид 07.10.52
И с кем мы только не дружили....но всегда заканчивалось разрывом отношений....Смешно, но и с Китаем дружили. а потом.....
мы готовы дружить с любыми, кто нас открыто на хер не посылает
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Геннадий Тимченко
Ответ al
да её куда не всунь - один хрен...
правильнее бы в Раздел "Титюшкин и прочие патриоты"👍
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al
Ответ Геннадий Тимченко
почему эта новость в разделе Биатлон❓🤔или китайцы обещали помочь с патронами❓🤣
да её куда не всунь - один хрен...
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Sergejs Fedotovs
Ответ k4rmazin2007
А где этот потенциал то? Были в этом сезоне какие-то российско-китайские молодежные игры, но мало кто вспомнит об этом турнире. Никакого серьезного антуража не было, не было нормальной, качественной трансляции, да и спортсмены там были не шибко топовые.
Потому что Китай точно также не хочет возвращать Россию в международный спорт, но для вида готов устраивать такие фарсы со студентами и любителями
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DeltaForce
Ответ Максим Пантелеев
Кому он чешет эту дичь? Свободных ушей для такого бреда кажется уже нет. даже зомбакам у телека давно не заходит.
Еще как заходит,если бы не заходило люди возмущались,а так все спокойно,все по плану.
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Hulk90210
Ответ Ковид 07.10.52
И с кем мы только не дружили....но всегда заканчивалось разрывом отношений....Смешно, но и с Китаем дружили. а потом.....
дак там проблема в грузине была
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Vadoniy
Ответ k4rmazin2007
А где этот потенциал то? Были в этом сезоне какие-то российско-китайские молодежные игры, но мало кто вспомнит об этом турнире. Никакого серьезного антуража не было, не было нормальной, качественной трансляции, да и спортсмены там были не шибко топовые.
Я недавно узнал об одном российско-китайском фестивале - оказывается, из-за него ХК Металлург Новокузнецк играет плей-офф не в Новокузнецке, а в Подмосковье
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Vadoniy
Поменяю одно слово:
"Мы высоко ценим возможность вести прямой и открытый диалог, который позволяет выстраивать взаимовыгодные отношения между нашими клубами. Вместе мы правильно оцениваем трудности и движемся навстречу друг другу.
Спортивное сотрудничество наших клубов обладает богатым потенциалом и развивается в духе подлинного партнерства, взаимного уважения и отсутствия любых форм дискриминации"
И можно вставлять в новость о равноправном сотрудничестве ХК СКА и ХК Сочи.
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Ковид 07.10.52
И с кем мы только не дружили....но всегда заканчивалось разрывом отношений....Смешно, но и с Китаем дружили. а потом.....
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Тайосич
Очередной холуй несёт какую-то ахинею.
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Максим Пантелеев
Кому он чешет эту дичь? Свободных ушей для такого бреда кажется уже нет. даже зомбакам у телека давно не заходит.
+3
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+3
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igls54
Вспомнилось...
Собрались как-то Заяц, Волк и Хомяк в Китай.
Ну и Хомяк спрашивает:-А как нас там будут звать?
Заяц:-меня Зуй.
Волк:-а меня Вуй.
Хомячок:-я, пожалуй, в Китай не поеду.
+4
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+4
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<~Inter~>
Ответ k4rmazin2007
А где этот потенциал то? Были в этом сезоне какие-то российско-китайские молодежные игры, но мало кто вспомнит об этом турнире. Никакого серьезного антуража не было, не было нормальной, качественной трансляции, да и спортсмены там были не шибко топовые.
Так а смысл топовым китайским спортсменам ехать на непонятные соревнования? У них же явно календарь подготовки расписан под внутренние и международные старты
+6
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+6
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Ruslan Isaev
Дружба с Китаем похожа на дружбу со Львом, когда перестанешь его кормить он съест тебя .
+11
-1
+10
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k4rmazin2007
А где этот потенциал то? Были в этом сезоне какие-то российско-китайские молодежные игры, но мало кто вспомнит об этом турнире. Никакого серьезного антуража не было, не было нормальной, качественной трансляции, да и спортсмены там были не шибко топовые.
+9
0
+9
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Olga.t
Великий и могучий чиновничий язык... Речь как на партийном съезде, ни слова в простоте...
+6
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Recreated
Ворюга!
+5
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Геннадий Тимченко
почему эта новость в разделе Биатлон❓🤔или китайцы обещали помочь с патронами❓🤣
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