Олег Матыцин: «Спортивное сотрудничество России и Китая обладает богатым потенциалом и развивается в духе подлинного партнерства»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о богатом потенциале сотрудничества с Китаем.

Сегодня Матыцин встретился с руководителем Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китая Гао Чжиданем.

«Символично, что мы встречаемся сразу после завершения государственного визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву, достигнутые между главами России и Китая договоренности будут иметь историческое значение для всего мирового сообщества.

Мы высоко ценим возможность вести прямой и открытый диалог, который позволяет выстраивать взаимовыгодные отношения между нашими странами. Вместе мы правильно оцениваем трудности и движемся навстречу друг другу.

Спортивное сотрудничество наших стран обладает богатым потенциалом и развивается в духе подлинного партнерства, взаимного уважения и отсутствия любых форм дискриминации», – сказал Матыцин.