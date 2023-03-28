Олег Матыцин: «Спортивное сотрудничество России и Китая обладает богатым потенциалом и развивается в духе подлинного партнерства»
Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о богатом потенциале сотрудничества с Китаем.
Сегодня Матыцин встретился с руководителем Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китая Гао Чжиданем.
«Символично, что мы встречаемся сразу после завершения государственного визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву, достигнутые между главами России и Китая договоренности будут иметь историческое значение для всего мирового сообщества.
Мы высоко ценим возможность вести прямой и открытый диалог, который позволяет выстраивать взаимовыгодные отношения между нашими странами. Вместе мы правильно оцениваем трудности и движемся навстречу друг другу.
Спортивное сотрудничество наших стран обладает богатым потенциалом и развивается в духе подлинного партнерства, взаимного уважения и отсутствия любых форм дискриминации», – сказал Матыцин.
"Мы высоко ценим возможность вести прямой и открытый диалог, который позволяет выстраивать взаимовыгодные отношения между нашими клубами. Вместе мы правильно оцениваем трудности и движемся навстречу друг другу.
Спортивное сотрудничество наших клубов обладает богатым потенциалом и развивается в духе подлинного партнерства, взаимного уважения и отсутствия любых форм дискриминации"
И можно вставлять в новость о равноправном сотрудничестве ХК СКА и ХК Сочи.
Собрались как-то Заяц, Волк и Хомяк в Китай.
Ну и Хомяк спрашивает:-А как нас там будут звать?
Заяц:-меня Зуй.
Волк:-а меня Вуй.
Хомячок:-я, пожалуй, в Китай не поеду.