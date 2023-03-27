Мостовой о Пиняеве: «Одаренный парень. Важно не загубить его шумихой, не завалить комплиментами»

считает, что важно не перехвалить .

В товарищеском матче с Ираком, который сборная России выиграла со счетом 2:0, полузащитник « » забил дебютный гол за сборную, став самым молодым автором забитого мяча в ее истории.

«Вся острота и моменты в матче с шли от Пиняева. Одаренный парень. Природа наградила его прекрасными качествами. Важно сейчас не загубить его вот этой шумихой.

Про Пиняева мы слышим уже давно. Еще пару лет назад я увидел его и сразу заметил в нем прекрасные качества. У него отличная стартовая скорость, за счет которой он уходит от соперников – это не всем дано. Главное, чтобы сейчас его не завалили комплиментами», – сказал бывший игрок сборной России.

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