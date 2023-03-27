Мостовой о Пиняеве: «Одаренный парень. Важно не загубить его шумихой, не завалить комплиментами»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Сборная Ирака по футболу товарищеские матчи (сборные) Чемпионат.com Сергей Пиняев Футбол

Александр Мостовой считает, что важно не перехвалить Сергея Пиняева.

В товарищеском матче с Ираком, который сборная России выиграла со счетом 2:0, полузащитник «Локомотива» забил дебютный гол за сборную, став самым молодым автором забитого мяча в ее истории.

«Вся острота и моменты в матче с Ираком шли от Пиняева. Одаренный парень. Природа наградила его прекрасными качествами. Важно сейчас не загубить его вот этой шумихой.

Про Пиняева мы слышим уже давно. Еще пару лет назад я увидел его и сразу заметил в нем прекрасные качества. У него отличная стартовая скорость, за счет которой он уходит от соперников – это не всем дано. Главное, чтобы сейчас его не завалили комплиментами», – сказал бывший игрок сборной России.

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14 комментариев

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Sekor
О, боже! Адекватный комментарий от АМ. Ты ли это, Александр?!
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Pertinax Gandi
Главное, не загубить его шавермой.
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Ильяс Ф.
про Захаряна тоже много говорили и где он сейчас
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marshalericsson1357
Ответ Fruch
Мостовой, ты ли это? Откуда такая адекватность? Проспался что ли?
Решил не пить с утра
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Kemal Gul
Ответ Дядя ТУРА
вангую через сезон другой окажется в зените. завалят деньгами и будет лучшим в РФПЛ и все
Ну Аршавину-то игра за Зенит не помешала, да и леги оттуда временами уходят в топ-лиги. На самом деле всё зависит от самого Пиняева. Будет стараться и упорно работать - получит шанс в Европе. Снизит к себе требования и выберет комфорт - тогда условный Зенит и правда потолок
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Иван VII
Ответ Дядя ТУРА
вангую через сезон другой окажется в зените. завалят деньгами и будет лучшим в РФПЛ и все
Если ты не знаешь, то у него в Локо уже зарплата под 5 лямов в месяц, вряд ли у него единственная мотивация это деньги, он сам в своих интервью говорит, что хочет играть в лучших командах Европы
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Юрий Кечко
«И не называть царем если переедет в Европу «- добавил Мостовой
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Влад Яшнов
Ответ Fruch
Мостовой, ты ли это? Откуда такая адекватность? Проспался что ли?
Раз в год и палка стреляет
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rigobersong
Ему бы в какой-нибудь Испанский крепкий клуб, не думаю что он слабее того же Кубо:)
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Партизанен
Самое главное не сломать его
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Spartakus1984
Важно не загубить его шумихой(с) И При этом Мостовой не упускает случая поговорить о ПИняеве.
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Пако
Одарённый, причём явно. А чего стоит эта одарённость - покажет время. И слава, если таковая будет.
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Дядя ТУРА
вангую через сезон другой окажется в зените. завалят деньгами и будет лучшим в РФПЛ и все
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Fruch
Мостовой, ты ли это? Откуда такая адекватность? Проспался что ли?
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